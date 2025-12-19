Добро пожаловать на квест «Новогодняя Москва».
Этот маршрут — не просто прогулка по центру столицы, а путешествие сквозь три эпохи праздника: от царских колядок и запретного Рождества — к современным огням на московских улицах. Квест пройдёт по самым новогодним улицам города.
Описание квеста
На нашем квесте вы узнаете:
- Почему в России до сих пор празднуют два Новых года?
- Кто и почему в России пытался запретить Рождество?
- Где родина салата «Оливье» и что иностранцы знают о наших новогодних блюдах?
- Почему выражение «Ёлки-палки!» — не просто восклицание, и откуда оно пошло?
- Что помешало Ленину приехать на ёлку?
- Где именно в 1937 году в Москве впервые появился Дед Мороз, и откуда пошли основные новогодние традиции?
Вы увидите главную ёлку страны, найдёте снеговика-лыжника, разгадаете тайну курантов, отправите открытки и узнаете, где именно москвичи испокон веков покупали подарки и делали приготовления к празднику. Как это устроено? Два простых шага — и город превращается в игру. После оплаты вы получите доступ к квесту по ссылке на почте. Переходите с телефона — установка не нужна. Каждая точка маршрута — это новая загадка. Ответ вводите на сайте. Подсказки всегда под рукой, в один клик. А если я плохо знаю город? Это то, что нужно! Большая часть заданий требует логики и смекалки, а не знания улиц.
- Отсутствие гида — ключевая особенность. Такой формат идеально подходит для тех, кто хочет самостоятельно и в комфортном темпе познакомиться с городом или взглянуть на него под новым углом. Участники сами решают, когда и как проходить маршрут, в каком темпе и с кем.
- Один доступ — одна команда. Стоимость указана за 1–5 человек, независимо от числа участников.
- Обязательно заряжайте телефон перед прогулкой.
- Вы можете начать квест в удобное для вас время и прервать в любой момент.
- После завершения квеста ссылка остается, но пройти квест еще раз вы не сможете.
- Если застряли — используйте подсказки. Последняя подсказка в вопросе — это ответ.
- Возможно вам понадобится приложение с картами на ваш выбор (Yandex, Google, Apple).
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Театральная площадь
- Камергерский переулок
- ЦУМ
- ЦДМ
- Петровский пассаж
- Манежная площадь
- Большой театр
- Большая Никольская
- Лубянка
Что включено
- Квест-экскурсия
Что не входит в цену
- Услуги гида (сопровождение гидом не предусмотрено!)
- Проезд
Место начала и завершения?
Метро Лубянка, Сокольническая линия, Москва
Когда и сколько длится?
Когда: Вы можете начать квест в удобное для вас время и прервать в любой момент.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
