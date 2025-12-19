Мои заказы

Городской квест «Новогодняя Москва» (без гида)

Городской квест «Новогодняя Москва»
Добро пожаловать на квест «Новогодняя Москва».

Этот маршрут — не просто прогулка по центру столицы, а путешествие сквозь три эпохи праздника: от царских колядок и запретного Рождества — к современным огням на московских улицах. Квест пройдёт по самым новогодним улицам города.
Городской квест «Новогодняя Москва» (без гида)
Городской квест «Новогодняя Москва» (без гида)
Городской квест «Новогодняя Москва» (без гида)

Описание квеста

На нашем квесте вы узнаете:

  • Почему в России до сих пор празднуют два Новых года?
  • Кто и почему в России пытался запретить Рождество?
  • Где родина салата «Оливье» и что иностранцы знают о наших новогодних блюдах?
  • Почему выражение «Ёлки-палки!» — не просто восклицание, и откуда оно пошло?
  • Что помешало Ленину приехать на ёлку?
  • Где именно в 1937 году в Москве впервые появился Дед Мороз, и откуда пошли основные новогодние традиции?
Вы увидите главную ёлку страны, найдёте снеговика-лыжника, разгадаете тайну курантов, отправите открытки и узнаете, где именно москвичи испокон веков покупали подарки и делали приготовления к празднику. Как это устроено? Два простых шага — и город превращается в игру. После оплаты вы получите доступ к квесту по ссылке на почте. Переходите с телефона — установка не нужна. Каждая точка маршрута — это новая загадка. Ответ вводите на сайте. Подсказки всегда под рукой, в один клик. А если я плохо знаю город? Это то, что нужно! Большая часть заданий требует логики и смекалки, а не знания улиц. Важная информация:.
Вы увидите главную ёлку страны, найдёте снеговика-лыжника, разгадаете тайну курантов, отправите открытки и узнаете, где именно москвичи испокон веков покупали подарки и делали приготовления к празднику. Как это устроено? Два простых шага — и город превращается в игру. После оплаты вы получите доступ к квесту по ссылке на почте. Переходите с телефона — установка не нужна. Каждая точка маршрута — это новая загадка. Ответ вводите на сайте. Подсказки всегда под рукой, в один клик. А если я плохо знаю город? Это то, что нужно! Большая часть заданий требует логики и смекалки, а не знания улиц. Важная информация:.
• Вы увидите главную ёлку страны, найдёте снеговика-лыжника, разгадаете тайну курантов, отправите открытки и узнаете, где именно москвичи испокон веков покупали подарки и делали приготовления к празднику. Как это устроено? Два простых шага — и город превращается в игру. После оплаты вы получите доступ к квесту по ссылке на почте. Переходите с телефона — установка не нужна. Каждая точка маршрута — это новая загадка. Ответ вводите на сайте. Подсказки всегда под рукой, в один клик. А если я плохо знаю город? Это то, что нужно! Большая часть заданий требует логики и смекалки, а не знания улиц. Важная информация:
  • Отсутствие гида — ключевая особенность. Такой формат идеально подходит для тех, кто хочет самостоятельно и в комфортном темпе познакомиться с городом или взглянуть на него под новым углом. Участники сами решают, когда и как проходить маршрут, в каком темпе и с кем.
  • Один доступ — одна команда. Стоимость указана за 1–5 человек, независимо от числа участников.
  • Обязательно заряжайте телефон перед прогулкой.
  • Вы можете начать квест в удобное для вас время и прервать в любой момент.
  • После завершения квеста ссылка остается, но пройти квест еще раз вы не сможете.
  • Если застряли — используйте подсказки. Последняя подсказка в вопросе — это ответ.
  • Возможно вам понадобится приложение с картами на ваш выбор (Yandex, Google, Apple).

Вы можете начать квест в удобное для вас время и прервать в любой момент.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Театральная площадь
  • Камергерский переулок
  • ЦУМ
  • ЦДМ
  • Петровский пассаж
  • Манежная площадь
  • Большой театр
  • Большая Никольская
  • Лубянка
Что включено
  • Квест-экскурсия
Что не входит в цену
  • Услуги гида (сопровождение гидом не предусмотрено!)
  • Проезд
Место начала и завершения?
Метро Лубянка, Сокольническая линия, Москва
Когда и сколько длится?
Когда: Вы можете начать квест в удобное для вас время и прервать в любой момент.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Отсутствие гида - ключевая особенность. Такой формат идеально подходит для тех, кто хочет самостоятельно и в комфортном темпе познакомиться с городом или взглянуть на него под новым углом. Участники сами решают, когда и как проходить маршрут, в каком темпе и с кем
  • Один доступ - одна команда. Стоимость указана за 1-5 человек, независимо от числа участников
  • Обязательно заряжайте телефон перед прогулкой
  • Вы можете начать квест в удобное для вас время и прервать в любой момент
  • После завершения квеста ссылка остается, но пройти квест еще раз вы не сможете
  • Если застряли - используйте подсказки. Последняя подсказка в вопросе - это ответ
  • Возможно вам понадобится приложение с картами на ваш выбор (Yandex, Google, Apple)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Москвы

Похожие экскурсии из Москвы

Мобильная квест-экскурсия «Артефакты Москвы»
Пешая
3.5 часа
12 отзывов
Квест
до 5 чел.
Мобильная квест-экскурсия «Артефакты Москвы»
Погрузитесь в мир старинных артефактов Москвы, расшифруйте тайные знаки и насладитесь прогулкой по историческим улицам столицы
Начало: У метро Кузнецкий мост
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1200 ₽ за всё до 5 чел.
«В Москву, в Москву, в Москву!» - по чеховским местам
Пешая
2 часа
5 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
«В Москву, в Москву, в Москву!» - по чеховским местам
Авторская экскурсия по адресам, хранящим память о жизни и творческом пути Антона Павловича Чехова
Начало: У метро «Чеховская»
Расписание: в понедельник в 18:00, в пятницу в 16:00, в воскресенье в 17:00
Сегодня в 16:00
21 дек в 17:00
1500 ₽ за человека
Квест по Москва-Сити для детей от 10 лет
Пешая
2 часа
127 отзывов
Квест
до 10 чел.
Квест по Москва-Сити для детей от 10 лет
Погрузитесь в мир загадок и приключений с экскурсией-квестом по величественным небоскрёбам Москва-Сити
Завтра в 10:00
21 дек в 10:00
от 9000 ₽ за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Москве