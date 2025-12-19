На нашем квесте вы узнаете:

Почему в России до сих пор празднуют два Новых года?

Кто и почему в России пытался запретить Рождество?

Где родина салата «Оливье» и что иностранцы знают о наших новогодних блюдах?

Почему выражение «Ёлки-палки!» — не просто восклицание, и откуда оно пошло?

Что помешало Ленину приехать на ёлку?

Где именно в 1937 году в Москве впервые появился Дед Мороз, и откуда пошли основные новогодние традиции?

Вы увидите главную ёлку страны, найдёте снеговика-лыжника, разгадаете тайну курантов, отправите открытки и узнаете, где именно москвичи испокон веков покупали подарки и делали приготовления к празднику. Как это устроено? Два простых шага — и город превращается в игру. После оплаты вы получите доступ к квесту по ссылке на почте. Переходите с телефона — установка не нужна. Каждая точка маршрута — это новая загадка. Ответ вводите на сайте. Подсказки всегда под рукой, в один клик. А если я плохо знаю город? Это то, что нужно! Большая часть заданий требует логики и смекалки, а не знания улиц. Важная информация:.

