Готические особняки «Мастера и Маргариты»

Экскурсия-квест по центру Москвы с целью найти легендарный особняк Маргариты из романа М

Экскурсия-квест по центру Москвы с целью найти легендарный особняк Маргариты из романа М.

Булгакова «Мастер и Маргарита».

Известно, что он был в готическом стиле и находился в арбатских переулках.

На роль этого особняка претендуют сразу несколько домов.

И нам предстоит найти ответ к этой задаче.
Готические особняки «Мастера и Маргариты»
Готические особняки «Мастера и Маргариты»
Готические особняки «Мастера и Маргариты»
Готические особняки «Мастера и Маргариты»
Готические особняки «Мастера и Маргариты»
Готические особняки «Мастера и Маргариты»

Что вы увидите 🤩

  • особняк Зинаиды Морозовой (дом приемов МИД)
  • особняк архитектора С. Соловьева
  • особняк архитектора Л. Кекушева
  • «дом с единорогом»
  • доходный дом наследников Н. Циркунова.
Что вас ждет
Экскурсия-квест по центру Москвы с целью найти легендарный особняк Маргариты из романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита».
Трудности с однозначной локализацией этого дома возникают из-за его туманного описания в самом романе, известно только, что он был в готическом стиле и находился в арбатских переулках.
На роль особняка Маргариты претендуют сразу несколько домов, порой очень разноплановых, как, например, особняк Зинаиды Морозовой на Спиридоновке, или особняк архитектора Л. Кекушева на Остоженке. Вот с этой загадкой нам и предстоит разобраться!
Важно знать
На прогулке пригодится удобная одежда и обувь.

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • личные траты,
  • возможные транспортные расходы.

Цены на экскурсию

Для группы 1-20 человек
Стандартное предложение
3 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги гида.
Что не входит
  • личные траты
  • возможные транспортные расходы.
Где начинаем и завершаем
Начало: ст. м. «Маяковская», выход № 2 в городе
Завершение: пер. Чистый
Когда и сколько длится?
Когда: суббота в 12:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

суббота в 12:00

Владислав Д.
Владислав Д.
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