Что вас ждет
Экскурсия-квест по центру Москвы с целью найти легендарный особняк Маргариты из романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита».
Трудности с однозначной локализацией этого дома возникают из-за его туманного описания в самом романе, известно только, что он был в готическом стиле и находился в арбатских переулках.
На роль особняка Маргариты претендуют сразу несколько домов, порой очень разноплановых, как, например, особняк Зинаиды Морозовой на Спиридоновке, или особняк архитектора Л. Кекушева на Остоженке. Вот с этой загадкой нам и предстоит разобраться!
Важно знать
На прогулке пригодится удобная одежда и обувь.
В стоимость экскурсии включено:
Туристы оплачивают самостоятельно:
- личные траты,
- возможные транспортные расходы.