Что вас ждет

Экскурсия-квест по центру Москвы с целью найти легендарный особняк Маргариты из романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита».

Трудности с однозначной локализацией этого дома возникают из-за его туманного описания в самом романе, известно только, что он был в готическом стиле и находился в арбатских переулках.

На роль особняка Маргариты претендуют сразу несколько домов, порой очень разноплановых, как, например, особняк Зинаиды Морозовой на Спиридоновке, или особняк архитектора Л. Кекушева на Остоженке. Вот с этой загадкой нам и предстоит разобраться!

Важно знать

На прогулке пригодится удобная одежда и обувь.

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно: