Одна из тайн романа «Мастер и Маргарита» — загадочный особняк, в котором, по замыслу писателя, жила Маргарита.
Местоположение этого «замка» до сих пор вызывает споры: под описание подходят несколько домов у Патриарших прудов и в районе Арбата.
Мы посетим их все, чтобы почувствовать дыхание булгаковской эпохи и взглянуть на город глазами героев романа.
Описание экскурсии
Наш путь пройдёт по местам, связанным с жизнью и творчеством Михаила Булгакова, а также с готическими прообразами дома Маргариты. Свои тайны для вас откроют:
- Патриаршие пруды — одно из ключевых мест действия романа и район, где писатель жил в начале 1920-х годов
- Ермолаевский переулок — особняк архитектора Фёдора Шехтеля
- Трёхпрудный переулок — скоропечатня Левинсона, ещё одно творение Шехтеля
- Улица Спиридоновка — знаменитый особняк Зинаиды Морозовой, воплощение столичного модерна
- Хлебный и Малый Ржевский переулки — дом архитектора Сергея Соловьёва, с чертами, навевающими мысли о булгаковском «замке»
Организационные детали
Все здания осматриваем снаружи.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Маяковская»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Владислав — ваш гид в Москве
Провёл экскурсии для 28 туристов
Я аккредитованный гид-экскурсовод по Москве, Московской и Владимирской областям, Золотому кольцу. Имею большой профессиональный опыт, автор разноплановых тематических экскурсий. Родился, вырос и живу в Москве, хорошо знаю историю родного города с его старинными храмами и монастырями, архитектуру и достопримечательности. С огромным удовольствием поделюсь своими знаниями.
