Что вас ждет

Экскурсия посвящена необычным домам в псевдоготическом стиле в окрестностях Патриарших прудов.

Этот архитектурный стиль пользовался наибольшей популярностью в мире в XVIII-XIX вв., мода на подобные дома и храмы дошла и до России. В Москве, несмотря на исторически совершенно другую застройку, было построено довольно много таких зданий, с частью которых мы и познакомимся на нашей прогулке.

Архитектурные шедевры на Патриарших

Мы увидим несколько известных шедевров архитектора Ф. Шехтеля — его собственный особняк в Ермолаевском переулке, скоропечатню А. Левенсона, особняк Зинаиды Морозовой, по некоторым сведениям, прообраз особняка Маргариты из романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита».

Так же посмотрим любопытный доходный дом А. Синицина архитектора С. Гончарова. Финалом будет известный в Москве особняк Анны Луизы Леман, ныне Центральный дом архитектора.

Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно: