Готика Патриарших прудов

Мы отправимся на прогулку по окрестностям Патриарших прудов

Мы отправимся на прогулку по окрестностям Патриарших прудов.

Увидим несколько известных шедевров архитектора Ф.

Шехтеля, доходный дом А.

Синицина, особняк Анны Луизы Леман.

Я расскажу историю появления неоготического стиле в Москве.
Готика Патриарших прудов
Готика Патриарших прудов
Готика Патриарших прудов
Готика Патриарших прудов
Готика Патриарших прудов
Готика Патриарших прудов
Готика Патриарших прудов

Что вы увидите 🤩

  • собственный особняк Ф. Шехтеля в Ермолаевском переулке
  • скоропечатню А. Левенсона
  • особняк Зинаиды Морозовой, по некоторым сведениям, прообраз особняка Маргариты из романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита».
  • доходный дом А. Синицина архитектора С. Гончарова.
  • особняк Анны Луизы Леман, ныне Центральный дом архитектора.
Что вас ждет
Экскурсия посвящена необычным домам в псевдоготическом стиле в окрестностях Патриарших прудов.
Этот архитектурный стиль пользовался наибольшей популярностью в мире в XVIII-XIX вв., мода на подобные дома и храмы дошла и до России. В Москве, несмотря на исторически совершенно другую застройку, было построено довольно много таких зданий, с частью которых мы и познакомимся на нашей прогулке.
Архитектурные шедевры на Патриарших
Мы увидим несколько известных шедевров архитектора Ф. Шехтеля — его собственный особняк в Ермолаевском переулке, скоропечатню А. Левенсона, особняк Зинаиды Морозовой, по некоторым сведениям, прообраз особняка Маргариты из романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита».
Так же посмотрим любопытный доходный дом А. Синицина архитектора С. Гончарова. Финалом будет известный в Москве особняк Анны Луизы Леман, ныне Центральный дом архитектора.
Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • личные расходы.

Цены на экскурсию

Для 3000 человек
Стандартное предложение
3 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги гида.
Что не входит
  • личные расходы.
Где начинаем и завершаем
Начало: ст. м. «Маяковская», выход № 2, в городе.
Завершение: пер. Гранатный, д. 7, стр. 1
Когда и сколько длится?
Когда: вторник, четверг, суббота в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3000 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

вторник, четверг, суббота в 11:00

Владислав Д.
Владислав Д.
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