Юным исследователям предстоит обнаружить следы необычных животных — тайных хранителей города — и узнать их истории. Выполнить задания квеста, собрать все магические кристаллы и открыть секретное хранилище.
Дети узнают, кто такая птица счастья, услышат звуки древней Москвы и увидят невидимое — то, что давно исчезло.
Дети узнают, кто такая птица счастья, услышат звуки древней Москвы и увидят невидимое — то, что давно исчезло.
Ближайшие даты:
Время начала: 17:00
Описание квеста
На квесте детей ждёт масса открытий и впечатлений:
- Они выяснят, где раньше рядом с Кремлём учились, лечились и делали деньги
- Найдут каменные палаты и деревянные хоромы и узнают, где любили жить москвичи, а где — нет
- Услышат легенды ближайших улиц и строений и опытным путём проверят некоторые из них на достоверность
- Обнаружат следы древней Москвы на улицах, которые раньше вели в соседние княжества
- Увидят фрагмент ещё одной стены, защищавшей когда-то жителей, которым не хватало места в Кремле
- Познакомятся с анималистическими деталями архитектуры различных стилей
Играя, отгадывая загадки и решая задачки с подвохами, дети узнают много нового и откроют заветное хранилище. А за тщательной работой награда не заставит ждать!
Организационные детали
- Дети должны быть в сопровождении взрослого
- Квест будет интересен детям от 6 лет
- Стоимость указана за 1 ребёнка и 1 взрослого
- Для каждого второго ребёнка или взрослого нужно приобрести дополнительный билет. Напишите, пожалуйста, после бронирования для кого приобретён билет
- В конце квеста дети получат памятные сувениры, которые входят в стоимость экскурсии. Дополнительные подарки обсуждаются отдельно
- В отдельные дни (праздники, фестивали и т. д.) доступ на Красную площадь может быть ограничен. В таких случаях экскурсия проводится без захода на неё с максимальным сохранением программы
во вторник и четверг в 17:00
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Стоимость квеста
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Охотный Ряд
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и четверг в 17:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая квест-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 107 туристов
Меня зовут Татьяна. Я — аттестованный гид-экскурсовод Москвы. По образованию филолог и переводчик. Влюблена в столицу и помогаю путешественникам обрести в ней свои любимые уголки. С удовольствием поделюсь с вами тайнами и преданиями московских улочек и двориков. И по вашему желанию превращу вас в соучастников старинных событий.Задать вопрос
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