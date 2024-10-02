Татьяна — ваш гид в Москве

Провела экскурсии для 107 туристов

Меня зовут Татьяна. Я — аттестованный гид-экскурсовод Москвы. По образованию филолог и переводчик. Влюблена в столицу и помогаю путешественникам обрести в ней свои любимые уголки. С удовольствием поделюсь с вами тайнами и преданиями московских улочек и двориков. И по вашему желанию превращу вас в соучастников старинных событий.