Абрамцево– идеальный уголок заповедного Подмосковья, притаившийся в благоуханной тиши сказочных сосновых лесов, осеняющих прозрачные быстрины живой и говорливой речки Вори.

Владельцами усадьбы были два особенных, по-разному талантливых и выдающихся человека. Начиная с середины позапрошлого века, усадьбаАбрамцево принадлежала русскому писателю и блестящему театральному критику Сергею Тимофеевичу Аксакову. Здесь, у теплого очага Абрамцево, собирается весь цвет русской словесности, науки и театрального искусства. Аксаков был одним из немногочисленных друзейНиколая Васильевича Гоголя, который просто обожал Абрамцево и часто, подолгу, здесь гостил. Именно здесь, в Абрамцево, Гоголь впервые прочтет первую главу второго тома «Мертвых душ».

В 1870 году Абрамцево приобретает Савва Мамонтов. Многогранно талантливая, ренессансная личность богатейшего промышленника Мамонтова обладала редким даром пробуждать и пестовать таланты в других. Солнечные окрестности Абрамцево увековечили Поленов и Суриков. Репин пишет здесь картину «Не ждали», а Васнецов – свою «Аленушку» и «Богатырей». Это творческое содружество под эгидой Мамонтова войдет в историю 📖 как«Абрамцевский художественный кружок». А самого Савву Мамонтова современники назовут новым «русским Медичи».

Экскурсия по Главному дому Абрамцево, в котором сохранилась живая теплая, уютная атмосфера гостеприимного творческого дома. В столовой мамонтовского дома двадцатилетний Серов напишет знаменитую«Девочку с персиками», а в качестве его натурщицы выступит дочь Мамонтова, Вера... Вы сможете увидеть многие предметы и мебель, на фоне которых и был написан шедевр. В этом удивительном доме стены украшают подлинники Серова, а печи и камины декорированы великолепными изразцами великого Врубеля.

Вы увидите знаменитый дуб, который был признан«Российским деревом года». Победитель конкурса «Российское дерево 🌲 года» - создание усадебное! Почетноезвание главного дерева 2018 года стал 248-летний дубиз усадьбы Абрамцево. Дерево является памятником живой природы, ему 248 лет. Кроме того, дуб представлен в Национальном реестре старовозрастных деревьев России. Теперь он будет заявлен на международном конкурсе "Европейское дерево года".

Свободное время в Абрамцево. В свободное время, по желанию и за доп. плату вы сможете посетить уникальные строения усадьбы, каждое из которых было создано гениальным русским художником или архитектором.

Вы сможете побывать в«Поленовской даче», построенной Мамонтовым специально для художника Поленова и его супруги, как подарок к свадьбе. Здесь находилась мастерская Поленова, а теперь развернута яркая экспозиция керамики Врубеля.

Жемчужина Абрамцева –изумительная церковь ⛪ Спаса Нерукотворного, «плод» уникального творческого союза гениев! Образ «Спас Нерукотворный» принадлежит кисти Репина. Поленов пишет иконы «Тайная вечеря», «Благовещенье» и надвратный образ «Спас Нерукотворный». Васнецов, помимо общего проекта, создает образы Сергия Радонежского и Богоматери, расписывает клиросы и создает рисунок уникальной мозаики на полу церкви, которую сложили из разноцветных камешков с берега Вори.

В 1885 году в усадьбе были созданыСтолярно-резчицкая мастерская, в которой преподавали тонкости абрамцево-кудринской резьбы по дереву, впоследствии ставшей знаменитой далеко за пределами Абрамцево, Гончарная мастерская, а также Мастерская женского рукоделия, в которых крестьяне (и крестьянки) соседних деревень бесплатно овладевали различными ремеслами. (Баня-теремок, Поленовская дача, мастерская и церковь – за доп. плату, по желанию, единый билет)

Переезд в Хотьково. Обед(по желанию, за дополнительную плату при покупке тура)

В православном сердце России, совсем недалеко от города Сергиев Посад, на живописном холме на берегу реки Куньи, стоит село Богородское - родина знаменитого народного промысла резных деревянных игрушек. Когда была вырезана первая игрушечная фигурка, доподлинно неизвестно, но уже в XV - XVI веках село Богородское становится центром народного творчества по созданию знаменитой Богородской игрушки.

Экскурсия вмастерскуюЦентра Богородской Игрушки.

Помните забавные движущиеся деревянные фигурки - "медведь и мужик пилят дрова", "марширующие солдаты", "кот-рыболов", "курочки, клюющие с блюдца"?Дергаешь за ниточку, а фигурки оживают, куры стучат клювами, зайцы выбивают барабанную дробь, а медведь с мужиком наперебой тюкают молоточками…

Здесь до сих пор изготавливают игрушки из нашего советского детства!

Гениальная "механика"богородицкой игрушки не меняется веками, точно такие мишки и курочки существовали во времена детства наших прабабушек и прадедушек. А вот сюжеты появляются новые - мишка теперь не только пилит дрова, но и "стучит" лапами по клавиатуре компьютера. А еще богородская игушка - самая экологичная, ведь она не окрашивается в процессе производства, сохраняя живое тепло и структуру дерева. Вы сможете увидеть, как из деревянной чурочки, движение за движением, рождается "живая" игрушка. Вы услышите и узнаете о процессе возникновения уникальных изделий, а затемнаучитесь изготавливать богородскую игрушку самостоятельно!

Мастер-класс по сборке токарной игрушки. (Оплачивается дополнительно, по желанию, при покупке тура).

Помните, как вы поражались и радовались в детстве, наблюдая за движениями шустрого деревянного зайчика или курочек, клюющих с блюдца. Удивительно! И вот теперь вы сможете сами, из заготовленных деталей, собрать такую игрушку.