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никаких сбоев. Все четко вовремя. Он был не только нашим гидом и прекрасным аккуратным водителем, но и интересным рассказчиком, владеющим огромным объемом информации. По его совету мы заехали на Святой источник и посетили Троице-Сергиеву Лавру. Вся поездка была очень информационно насыщенной, но при этом не утомительной. Мы очень благодарны Владимиру и с удовольствием запланируем новые поездки. Экскурсии в усадьбах вели местные гиды, очень профессиональные и увлеченные. Захотелось почитать и перечитать Аксакова, Тютчева. Впечатлений много. Будем еще долго осмысливать увиденное и услышанное. Спасибо за организацию такой чудесной поездки.