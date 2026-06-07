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Места русской интеллигенции: авто-экскурсия в Мураново и Абрамцево

Индивидуальная экскурсия в усадьбы Абрамцево и Мураново из Москвы
Приглашаю вас в путешествие по подмосковным усадьбам. За один день вы посетите Мураново и Абрамцево.

Я познакомлю вас с жизнью русской интеллигенцией и расскажу вам, почему именно эти места полюбились Аксакову и Тютчеву.

Наша поездка пройдет на комфортном минивэне в индивидуальном формате — только для вас и ваших близких.
5
11 отзывов
Места русской интеллигенции: авто-экскурсия в Мураново и Абрамцево
Места русской интеллигенции: авто-экскурсия в Мураново и Абрамцево
Места русской интеллигенции: авто-экскурсия в Мураново и Абрамцево

Описание экскурсии

Отправиться из Москвы навстречу творчеству, истории и живописным паркам. За один день мы посетим две подмосковные усадьбы: музей-заповедник «Абрамцево» и Музей-усадьбу Мураново имени Ф. И. Тютчева — уникальный памятник русской культуры XIX - начала XX веков. История Муранова как «литературного гнезда» складывалась на протяжении целого столетия. Семья И. Ф. и О. Н. Тютчевых оказалась хранительницей культурного наследия двух поэтов Е. А. Боратынского и Ф. И. Тютчева и их родственного окружения. Дополнительные опции По договоренности экскурсию можно продлить и посетить Сергиев-Посад — Троице-Сергиеву лавру, Музей церковного искусства при Московской духовной академии и «Сергиевскую кухмистерскую»:
  • Стоимость экскурсии в Музее церковного искусства (1 час) — 1500 руб. за группу до 5 человек • Театрализованное чаепитие по-купечески в «Сергиевской кухмистерской» с демонстрацией приготовления десерта по историческим рецептам и создание карамели ручной работы — 600 руб. с человека, детям до 2 лет бесплатно/ Важная информация:.
  • Питание не включено — захватите с собой легкий перекус и воду.
  • По договоренности экскурсию можно продлить и посетить Сергиев-Посад — Троице-Сергиеву лавру, Музей церковного искусства при Московской духовной академии и «Сергиевскую кухмистерскую».
  • Стоимость экскурсии в Музее церковного искусства (1 час) — 1500 ₽ за группу до 5 человек. Театрализованное чаепитие по-купечески в «Сергиевской кухмистерской» с демонстрацией приготовления десерта по историческим рецептам и создание карамели ручной работы — 800 ₽ с чел., детям до 2 лет бесплатно.

все дни

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Мураново
  • Музей-усадьбу Мураново имени Федора Тютчева
  • Уютный сад
  • Музей-заповедник. Усадьбу Абрамцево
  • Большой дом, где Серов написал "Девочку с персиками", а Гоголь зачитывал второй том "Мертвых душ"
  • Абрамцевский художественный кружок
  • Парковые аллеи
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт - минивэн Mercedes Vito
Что не входит в цену
  • Трансфер из любой точки Москвы и обратно
  • Мураново: 650-500 ₽ с чел., в будни дешевле, вход на территорию 100 ₽ полный, 60 ₽ льготный
  • Абрамцево: экскурсия - 250 ₽ дети, 450 ₽ взрослые комплексный входной билет - 500 ₽ взрослые, 300 ₽ дети (по договорённости с гидом)
Место начала и завершения?
Площадь Тверская застава, д. 1
Когда и сколько длится?
Когда: все дни
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
  • Питание не включено - захватите с собой легкий перекус и воду
  • По договоренности экскурсию можно продлить и посетить Сергиев-Посад - Троице-Сергиеву лавру, Музей церковного искусства при Московской духовной академии и «Сергиевскую кухмистерскую»
  • Стоимость экскурсии в Музее церковного искусства (1 час) - 1500 ₽ за группу до 5 человек. Театрализованное чаепитие по-купечески в «Сергиевской кухмистерской» с демонстрацией приготовления десерта по историческим рецептам и создание карамели ручной работы - 800 ₽ с чел., детям до 2 лет бесплатно
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
4
3
2
1
А
Удивительные места, наполненные немного мистикой, но больше фактами и историей о довольно известных людях. Очень комфортная многочасовая экскурсия. Есть что узнать нового о вполне, кажется, знакомом со школьных учебников. Бытует такое мнение, чтобы узнать человека лучше, нужно увидеть его дом… Вещи и окружающая среда сами расскажут всё о своих хозяивах.
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Т
ПОЕЗДКА в усадьбы Мураново и Абрамцево была великолепна во всех отношениях. Наш сопровождающий Владимир заранее обо всем позаботился, все экскурсии в усадьбах были заказаны на определенное время, и не было
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никаких сбоев. Все четко вовремя. Он был не только нашим гидом и прекрасным аккуратным водителем, но и интересным рассказчиком, владеющим огромным объемом информации. По его совету мы заехали на Святой источник и посетили Троице-Сергиеву Лавру. Вся поездка была очень информационно насыщенной, но при этом не утомительной. Мы очень благодарны Владимиру и с удовольствием запланируем новые поездки. Экскурсии в усадьбах вели местные гиды, очень профессиональные и увлеченные. Захотелось почитать и перечитать Аксакова, Тютчева. Впечатлений много. Будем еще долго осмысливать увиденное и услышанное. Спасибо за организацию такой чудесной поездки.

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Т
Как театр начинается с вешалки, так экскурсия начинается с экскурсовода. Мы отправились в путешествие с Владимиром. Обаятельный, интеллигентный, ненавязчивый, но очень заботливый, спокойный и необыкновенно эрудированный человек, с которым приятно
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общаться. Посещение усадеб, время посещения, прогулки по усадьбе были выстроены им грамотно, очень логично, без спешки и суеты. В Мураново экскурсию по дому проводила экскурсовод, которой удалось погрузить слушателей в атмосферу того времени, о котором она рассказывала. Блестяще! В Абрамцево хочется отметить смотрителя в церкви, которая рассказала, пояснила, заинтересовала нас, а главное донесла до посетителей те задумки, которые были реализованы в убранстве церкви. Видно, что человек глубоко знает предмет. Спасибо всему коллективу, осталось очень приятное послевкусие от посещения этих удивительных мест и встреч с удивительно профессиональными людьми.

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Е
Впечатления от экскурсии и поездки замечательные! Владимир предложил оптимальный маршрут с учётом всех наших пожеланий. Обо всем договорились подробно и очень быстро,всегда был на связи,вежлив и пунктуален, внимателен. Особенно хочется
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отметить позитивный настрой и большое количество полезной информации по ходу нашего путешествия. Мы отлично провели время и получили массу ярких впечатлений от поездки. Все четко организовано,а главное-с душой! Спасибо большое! Будем обращаться снова и рекомендовать друзьям🤗

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Л
Не прошло и погода… 🤦 Поездка "По местам русской интеллигенции" получилась совершенно чудесной! Совпало все: прежде всего-великолепный организатор и увлеченный гид Владимир, усадебная изысканность и атмосферность Мураново и Абрамцецо, любимая
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Троице-Сергиева Лавра и даже погода (теплый солнечный день в череде холодных и дождливых)!
Огоромная благодарность Владимиру, за интереснейшую экскурсию, безупречную организацию, за яркие впечатления и эмоции! С удовольствием поедем с им еще! 😊

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О
Огромное спасибо Владимиру! Получилась очень хорошая поездка, несмотря на нашу разновозрастную группу (от 15 до 70 лет). Узнали много интересного и полезного о замечательных людях прошлого.
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Входит в следующие категории Москвы

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