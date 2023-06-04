Чистые пруды насыщены интересными малоизвестными двориками, необычными домами и их удивительными жильцами и архитекторами.
Какие доходники выбирали для жизни художники? Как можно было привлечь внимание Ли Хунчжана, канцлера Китайской Империи… а главное, зачем? И как в Москве яйцо Фаберже превратилось в частный особняк?
Какие доходники выбирали для жизни художники? Как можно было привлечь внимание Ли Хунчжана, канцлера Китайской Империи… а главное, зачем? И как в Москве яйцо Фаберже превратилось в частный особняк?
Ближайшие даты:
4
июн
июн
25
июн
июн
Что вас ожидает:
- По пути мы увидим 8 удивительных построек:
- Дом-«Россия». Мощный домище страхового общества «Россия» на Сретенском бульваре — готика, вдохновлённая Кремлем. Стеклянные потолки, собственная артезианская скважина, система вентиляции и фильтрации воздуха (очень дальновидно) и… секретный агрегат в сердце башенки…
- Дом-Китай. Китайский чайный дом на Мясницкой. Уровень шика: здесь на дубовый паркет клали китайские ковры. Дом прозвали пагодой за экзотические резные детали, кровлю, как у традиционных китайских храмов, и китайские чаи в ассортименте.
- Дом-Барселона. Театр «Et Cetera» с его пестрыми гранями, вдохновлёнными барселонским театром Маноло Нуньеса. Здание «Et Cetera» вышло таким противоречивым, что один из архитекторов даже отказался от авторства!
- Дом-яйцо — по-моему, главная столичная постройка 2000-х. Символ архитектуры китча и лужковского стиля. Узнаем, зачем яйцу скорлупа толщиной полметра, и кого планировали в таком доме рожать в Вифлееме.
- Дом на ножках Центросоюза Ле Корбюзье. Единственная постройка архитектора в России. Да и от той он в итоге отказался. Узнаем почему. А также: какие материалы больше всего подходят для комфортной жизни? Как с помощью архитектуры управлять поведением людей и какие принципы для этого нужно соблюдать?
- И другие
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Мы узнаем:
- Как барселонский театр вдруг взбудоражил одну из старейших улиц Москвы.
- Как вифлеемский родильный дом превратился в пустующий особняк на Чистых прудах за $6 млн.
- Где искать летучих мышей, коз-музыкантов и саламандр в центре столицы.
- Почему швейцаро-француз Ле Корбюзье так сильно хотел избавить дома от первых этажей.
- Какие пять принципов архитектуры модернизма придумал и показал Москве Ле Корбюзье.
- Где искать французское шато, и что рядом с ним делал молодой Ленин, напоминающий на Ди Каприо.
- Как расшифровать китайские символы на фасаде чайного дома Перлова, и что купец этим хотел сказать.
Важно знать:
- Встречаемся на площади перед театром «Et Cetera».
- Мы будем ждать вас с табличкой «Города & Люди».
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Москва, Фролов пер. , 2Завершение: Машкова улица, 1 / 11
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Важная информация
- Встречаемся на площади перед театром «Et Cetera».
- Мы будем ждать вас с табличкой «Города & Люди»
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании