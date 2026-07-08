Есть на Волге город удивительный — часть его ушла под воду, а прямо посреди реки высится колокольня. Мы отправимся в Калязин: пройдёмся по старинным улочкам, прогуляемся на теплоходе и послушаем легенды «Русской Атлантиды». Затем вас ждёт застолье: костровая уха, пироги, сладости и настойки — и это лишь часть угощений! А после — развлекательная программа с играми и забавами и мастер-класс по рыболовству.

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Описание экскурсии

«Ах, Калязин, городок — милый сердцу уголок!»

На экскурсии вы:

увидите Введенскую, Богоявленскую и Вознесенскую церкви

почтите основателя города у памятника преподобному Макарию Калязинскому — духовному наставнику и покровителю этой земли

почувствуете атмосферу купеческого городка, где когда-то кипела жизнь и процветала торговля

спуститесь по старинной булыжной мостовой к затопленной колокольне Николаевского собора — символу Калязина

Теплоходная прогулка с экскурсией (~30 мин)

Вас ждёт путешествие по трём рекам Калязина. С борта вы увидите реликтовый сосновый бор, антенну пункта космической связи, затопленную колокольню-маяк. Узнаете о тайнах волжских островов, насладитесь просторами и послушаете стихи.

Рыбное застолье в шатровом лагере

Прибудете на поляну, где вас встретят хлебом-солью и проводят к уже накрытым столам, ломящимся от блюд. В меню: костровая уха, тушёный картофель, рыба, запечённая в кляре, сытный пирог, овощной салат, минеральная вода и настойки «Вереск», сладкие пирожки и чай.

Развлекательная программа

Вас ждут песни, пляски, конкурсы и забавы — скучать не дадут! Желающие примут участие в мастер-классе «Рыбный ликбез» — опытные рыбаки поделятся секретами и поучат искусству рыболовства.

Организационные детали