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Калязин, прогулка на теплоходе, рыбалка и весёлое застолье (из Москвы)

Пройтись по «русской Атлантиде», спеть под гармонь и насладиться ухой с дымком (всё включено)
Есть на Волге город удивительный — часть его ушла под воду, а прямо посреди реки высится колокольня.

Мы отправимся в Калязин: пройдёмся по старинным улочкам, прогуляемся на теплоходе и послушаем легенды «Русской Атлантиды».

Затем вас ждёт застолье: костровая уха, пироги, сладости и настойки — и это лишь часть угощений! А после — развлекательная программа с играми и забавами и мастер-класс по рыболовству.
Калязин, прогулка на теплоходе, рыбалка и весёлое застолье (из Москвы)
Калязин, прогулка на теплоходе, рыбалка и весёлое застолье (из Москвы)
Калязин, прогулка на теплоходе, рыбалка и весёлое застолье (из Москвы)

Описание экскурсии

«Ах, Калязин, городок — милый сердцу уголок!»

На экскурсии вы:

  • увидите Введенскую, Богоявленскую и Вознесенскую церкви
  • почтите основателя города у памятника преподобному Макарию Калязинскому — духовному наставнику и покровителю этой земли
  • почувствуете атмосферу купеческого городка, где когда-то кипела жизнь и процветала торговля
  • спуститесь по старинной булыжной мостовой к затопленной колокольне Николаевского собора — символу Калязина

Теплоходная прогулка с экскурсией (~30 мин)

Вас ждёт путешествие по трём рекам Калязина. С борта вы увидите реликтовый сосновый бор, антенну пункта космической связи, затопленную колокольню-маяк. Узнаете о тайнах волжских островов, насладитесь просторами и послушаете стихи.

Рыбное застолье в шатровом лагере

Прибудете на поляну, где вас встретят хлебом-солью и проводят к уже накрытым столам, ломящимся от блюд. В меню: костровая уха, тушёный картофель, рыба, запечённая в кляре, сытный пирог, овощной салат, минеральная вода и настойки «Вереск», сладкие пирожки и чай.

Развлекательная программа

Вас ждут песни, пляски, конкурсы и забавы — скучать не дадут! Желающие примут участие в мастер-классе «Рыбный ликбез» — опытные рыбаки поделятся секретами и поучат искусству рыболовства.

Организационные детали

  • В стоимость включено: прогулка на теплоходе, обед, развлекательная программа и бандана в подарок
  • Мы можем изменять порядок посещения локаций
  • Выезд в 7:30, возвращение в 22:00 к станции метро «ВДНХ»
  • После бронирования мы свяжемся с вами для заключения договора и оплаты оставшейся части экскурсии. Если вы решите отменить поездку, мы оформим возврат согласно этому договору: удержим средства, уже потраченные на организацию. Сумма вычета не превысит ту, что вы заплатили
  • С вами будет гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «ВДНХ»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 11 туристов
Я — организатор экскурсионных туров по России и странам СНГ. Вместе с командой специалистов мы создаём маршруты в разные уголки России. Приглашаем вас на чашку кофе на краю Безымянного каньона в
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Дагестане или на созерцание ярких оттенков северного сияния в Мурманске. Можем заглянуть в гости к художнику Левитану в Плёсе, а после проникнуть за кулисы театра Островского в Костроме. А может, загадаем желание, глядя на горные рельефы седого Эльбруса?

Входит в следующие категории Москвы

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