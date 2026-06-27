Это прогулка по самому сердцу купеческой Москвы — Китай-городу, где вершились крупные сделки, рождались династии торговцев и открывались богатейшие магазины.
Вы узнаете, как работал деловой центр 19 века, чем торговали московские купцы, какие интриги плелись в торговых рядах и как выглядело купеческое благополучие до революции. А также побываете в уникальном музее.
Вы узнаете, как работал деловой центр 19 века, чем торговали московские купцы, какие интриги плелись в торговых рядах и как выглядело купеческое благополучие до революции. А также побываете в уникальном музее.
Описание экскурсии
Начало экскурсии — улица Ильинка
Главная финансовая артерия старой Москвы: здесь располагались банки, страховые компании и торговые дома. Узнаете, кто контролировал денежные потоки столицы.
Верхние торговые ряды — будущий ГУМ
Вы побываете в «московском бизнес-центре» 19 века, где кипела торговля и зарождались купеческие состояния.
Никольская улица — духи, книги и сделки
Окунётесь в атмосферу старинных магазинов: шелест страниц книжных лавок и аромат духов 19 столетия.
Музей в чемодане
Уникальная часть экскурсии: вы сможете увидеть и подержать подлинные предметы эпохи — деньги, акции, рекламные объявления и даже послушать ароматы старинных духов.
Вы узнаете:
- кто и чем торговал в Москве 19 века
- сколько стоило открыть лавку в торговых рядах
- откуда начался пожар 1812 года
- почему студенты шли к первопечатнику Ивану Фёдорову
- какие «рекламные войны» вели аптекари
- где купцы обедали, чтобы заключить сделку
- откуда пошло выражение «стричь купоны»
Организационные детали
Экскурсия проводится с радиогидами.
в среду и пятницу в 18:30
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|2700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Китай-город»
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и пятницу в 18:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Катерина — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 142 туристов
Я гид по дореволюционной Москве. Мои экскурсии — это интеллектуальное, но развлечение. Поэтому никаких заумных терминов и огромного количества дат! Зато я отведу вас во все интересные места от шикарных особняков до злачных подворотен и расскажу захватывающие истории, которыми вы сможете поделиться с другими. Приходите на мои экскурсии и Москва вам откроется с другой стороны!
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