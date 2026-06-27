Катерина — ваш гид в Москве Организатор данного мероприятия

На сайте с 2020 года

Провела экскурсии для 142 туристов

Я гид по дореволюционной Москве. Мои экскурсии — это интеллектуальное, но развлечение. Поэтому никаких заумных терминов и огромного количества дат! Зато я отведу вас во все интересные места от шикарных особняков до злачных подворотен и расскажу захватывающие истории, которыми вы сможете поделиться с другими. Приходите на мои экскурсии и Москва вам откроется с другой стороны!