Древний Китай-город и сегодня гармонично существует в пространстве огромного города. Его улицы, несмотря на многочисленные изменения, сумели сохранить главное — неповторимый облик. Я покажу вам места, где много веков назад кипела деловая жизнь и крутились большие деньги.
Монастырские постройки, первое высшее учебное заведение, самая короткая и самая дорогая улочка Москвы — всё это в нашей программе!
Монастырские постройки, первое высшее учебное заведение, самая короткая и самая дорогая улочка Москвы — всё это в нашей программе!
Ближайшие даты:
Время начала: 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание водной прогулки
Мы прогуляемся по старинным улицам Китай-города – Никольской и Варварке. Обязательно заглянем на Красную площадь. Заглянем к Верхним торговым рядам и узнаем, почему сегодня они носят совершенно другое название.
Во время экскурсии
- Разберёмся, откуда взялось название Китай-город
- Поговорим о науке и торговле
- Обсудим, кто такие сурожане и чем они занимались
- Посмотрим на величественные храмы
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле станции метро «Лубянка»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Маргарита — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 40 туристов
Рада вас приветствовать! Меня зовут Маргарита. Я окончила факультет искусств РУДН и курсы гидов. Более 10 лет я была сотрудником Музеев Московского Кремля. Сейчас я провожу пешеходные экскурсии. Москва — это город, в котором я родилась, в котором живу. Столица не перестаёт меня удивлять и вдохновлять. С удовольствием поделюсь своими знаниями. Уверена, что экскурсовод — это не работа, это жизнь!Задать вопрос
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