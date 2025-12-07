Вас ждет детективный квест, в ходе которого вы станете сыщиками, которые собирают улики в стенах Китай-города, раскрывают заговор и находят пропавшую реликвию! Вы погрузитесь в атмосферу старой Москвы, где реальность и легенды сплетаются в единое целое.
Описание квеста
Сюжет квеста-детектива:Москва, 1913 г. в честь династии Романовых готовится большой праздник. В центре торжеств — святыня, которой должны благословить правителей. Но за ночь до события реликвия исчезает. Без нее праздник не состоится, а значит — честь династии будет запятнана, и Москва погрузится в смуту. Задача игроков: стать «хранителями тайны» и за несколько часов найти пропажу. Для этого нужно расшифровывать старинные подсказки, искать символы в архитектуре, разгадывать загадки, оставленные монахами и купцами, и, шаг за шагом, собирать цепочку улик. Через приключение вы увидите Москву как живой музей, где каждая улица хранит следы прошлых эпох. Почувствуете не только азарт поиска, но и сопричастность к истории — когда именно ваши решения «спасают праздник». Вы почувствуете себя частью тайной истории города, которую не расскажут на экскурсиях! Важная информация:
Обратите внимание! Для прохождения квеста нужен мобильный телефон с выходом в интернет. Часть заданий интерактивные.
Квест может быть забронирован в любой день с 11:00 до 17:00. Позднее проводить нецелесообразно, так как темнота не даст разглядеть элементы декора на домах.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Сохранившийся участок китайгородской крепостной стены
- Никольская улица
- Славяно-греко-латинская академия
- Царский печатный двор
- Комплекс домов Московского купеческого общества
- Гостиный двор
- Палаты бояр Романовых
- Старый Английский двор
- Парк Зарядье
Что включено
- Услуги гида
- Реквизит
Что не входит в цену
- Билеты в музеи (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Метро Театральная, выход 10, у фонтана Витали
Завершение: Парк Зарядье
Когда и сколько длится?
Когда: Квест может быть забронирован в любой день с 11:00 до 17:00. Позднее проводить нецелесообразно, так как темнота не даст разглядеть элементы декора на домах.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Обратите внимание! Для прохождения квеста нужен мобильный телефон с выходом в интернет. Часть заданий интерактивные
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Квест
до 4 чел.
Квест «13 необычных историй для детей»
Погрузитесь в атмосферу загадок и тайн Москвы, разгадывая шифры и узнавая мистические истории о великих писателях. Идеально для детей от 12 до 16 лет
Начало: На Триумфальной площади
10 дек в 11:00
11 дек в 11:00
7999 ₽ за всё до 4 чел.
Квест
до 23 чел.
Москва-Сити. Школьный экскурсионный квест
Почувствуйте себя архитекторами, разбирая небоскребы Москва-Сити «по кусочкам» и выполняя увлекательные задания! Идеально для школьных групп с 3 по 11 класс
13 дек в 10:00
14 дек в 10:00
от 9000 ₽ за всё до 23 чел.
Квест
до 6 чел.
Детективный квест «Клад Соньки Золотой Ручки»
Погрузитесь в атмосферу старой Москвы, разгадывая тайны вместе с легендарным сыщиком. Найдите клад Соньки Золотой Ручки, проходя испытания и открывая секреты
Начало: В районе метро Китай-Город
Сегодня в 15:30
Завтра в 09:00
9000 ₽ за всё до 6 чел.