Сюжет квеста-детектива:Москва, 1913 г. в честь династии Романовых готовится большой праздник. В центре торжеств — святыня, которой должны благословить правителей. Но за ночь до события реликвия исчезает. Без нее праздник не состоится, а значит — честь династии будет запятнана, и Москва погрузится в смуту. Задача игроков: стать «хранителями тайны» и за несколько часов найти пропажу. Для этого нужно расшифровывать старинные подсказки, искать символы в архитектуре, разгадывать загадки, оставленные монахами и купцами, и, шаг за шагом, собирать цепочку улик. Через приключение вы увидите Москву как живой музей, где каждая улица хранит следы прошлых эпох. Почувствуете не только азарт поиска, но и сопричастность к истории — когда именно ваши решения «спасают праздник». Вы почувствуете себя частью тайной истории города, которую не расскажут на экскурсиях! Важная информация:

Обратите внимание! Для прохождения квеста нужен мобильный телефон с выходом в интернет. Часть заданий интерактивные.