Приглашаем Вас на экскурсию ⛳ в Коломенское. Природный музей-заповедник, летнюю царскую резиденцию, одно из древних мест проживания человека на территории Москвы.

Наша экскурсия пройдет по мужской половине дворца Царя Алексея Михайловича.

Сам дворец считается уникальнейшим памятников русского деревянного зодчества и "восьмым чудом света".

Какой была жизнь царя в XVII веке? Как выглядят покои царя и царевичей? Какого было назначение мужской половины во дворце?

На эти и многие другие вопросы Вы найдете ответ на нашей экскурсии 🧭 запросу может быть рассчитана стоимость экскурсий по другим объектам музея-заповедника.