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Коломенское. Экскурсия для орг. групп.

ЛюбимыйГород
ЛюбимыйГород – Гид из Москвы
Коломенское.

Экскурсия для орг.

групп.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👩‍🏫Подходит для школьников
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-32 человек

  • 15 250 ₽ за экскурсию

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Коломенское. Экскурсия для орг. групп.
Коломенское. Экскурсия для орг. групп.

Что вы увидите

  • Музей-заповедник Коломенское
  • Дворец Царя Алексея Михайловича
Приглашаем Вас на экскурсию ⛳ в Коломенское. Природный музей-заповедник, летнюю царскую резиденцию, одно из древних мест проживания человека на территории Москвы.
Наша экскурсия пройдет по мужской половине дворца Царя Алексея Михайловича.
Сам дворец считается уникальнейшим памятников русского деревянного зодчества и "восьмым чудом света".
Какой была жизнь царя в XVII веке? Как выглядят покои царя и царевичей? Какого было назначение мужской половины во дворце?
На эти и многие другие вопросы Вы найдете ответ на нашей экскурсии 🧭 запросу может быть рассчитана стоимость экскурсий по другим объектам музея-заповедника.
Что входит
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Экскурсия по мужской половине дворца Царя Алексея Михайловича
Что не входит
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Коломенское. Экскурсия для орг. групп.
Коломенское. Экскурсия для орг. групп.
Коломенское. Экскурсия для орг. групп.
Коломенское. Экскурсия для орг. групп.

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
ЛюбимыйГород
ЛюбимыйГород
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