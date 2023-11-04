Узнать, где жили музы русского футуризма и чем кормил гостей Маяковский
На уютной прогулке вы прикоснётесь к литературной жизни Москвы. Увидите памятники легендарным писателям и дома, где творили Цветаева, Горький, Пастернак и другие. Узнаете, как связаны Есенин и Иванушка Бездомный и где находится самый мистический Гоголь города. Окунётесь в историю русской словесности со времён Пушкина до современности.
Ближайшие даты:
4
ноя
ноя
6
ноя
ноя
11
ноя
ноя
13
ноя
ноя
18
ноя
ноя
20
ноя
ноя
25
ноя
ноя
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Прогуливаясь по центру столицы среди красивых зданий, бульваров, площадей и спрятанных за парадными фасадами переулков, вы увидите культовые для русской литературы места — памятники Пушкину, Есенину, Гоголю, Блоку. Осмотрите дома, где жили и творили Цветаева, Бунин, Рождественский, Пастернак.
Я расскажу:
- Что связывает Цветаеву и Мерзляковку
- Какие странности происходили с Алексеем Толстым, когда он писал роман «Пётр Первый»
- Где жили музы русского футуризма в начале 20 века
- Почему Тверской бульвар называют литературной Меккой
- Каким угощением удивил гостей Маяковский в 1920 году
- Где находится Пушкинский дуб исполнения желаний
- Почему пересечение Никитской и Спиридоновки — самый литературный уголок Москвы
А в качестве красивого завершения прогулки во дворике на Никитском бульваре мы устроим мини-фуршет.
Организационные детали
Фуршет входит в стоимость экскурсии.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Пушкинской площади
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Саша — ваш гид в Москве
Провёл экскурсии для 494 туристов
Писатель, литературовед, режиссёр, автор нескольких уникальных мистических и литературных экскурсий, член международной академии «Русский слог». Люблю превращать свои экскурсии в дружескую и увлекательную прогулку, рассказывать о городе и его героях, опираясь на реальные источники, но при этом глубоко, с юмором и просто.
Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы
Индивидуальные
Пешеходные
Можно с детьми
Для школьников
Для пенсионеров
Необычные
Зимние
Летние
Улицы и переулки
Для студентов
Самое главное
Популярные места
Искусство
Похожие туры из Москвы
Индивидуальная
3 часа
Москва писателей: уютная прогулка по центру с филологом
За 3 часа узнать о литературном богатстве столицы и увидеть места из книг
от СТ.М. «Маяковская»
2 ноя
3 ноя
4 ноя
6 ноя
65005 200₽ за всё до 11 чел.
Групповая
1.5 часа
Культурно матом: хроники русских ругательств в Москве
Курьёзные истории самых дерзких слов русского языка на пешеходной экскурсии
в районе метро Таганская
3 ноя
4 ноя
6 ноя
10 ноя
1 000₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Легенды и мифы центра Москвы
Познакомиться со столицей через истории из её неоднозначного прошлого
у Третьяковской галереи
Завтра
30 окт
31 окт
2 ноя
2 480₽ за всё до 8 чел.