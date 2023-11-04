На уютной прогулке вы прикоснётесь к литературной жизни Москвы. Увидите памятники легендарным писателям и дома, где творили Цветаева, Горький, Пастернак и другие. Узнаете, как связаны Есенин и Иванушка Бездомный и где находится самый мистический Гоголь города. Окунётесь в историю русской словесности со времён Пушкина до современности.

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Описание

Что вас ожидает

Прогуливаясь по центру столицы среди красивых зданий, бульваров, площадей и спрятанных за парадными фасадами переулков, вы увидите культовые для русской литературы места — памятники Пушкину, Есенину, Гоголю, Блоку. Осмотрите дома, где жили и творили Цветаева, Бунин, Рождественский, Пастернак.

Я расскажу:

Что связывает Цветаеву и Мерзляковку

Какие странности происходили с Алексеем Толстым, когда он писал роман «Пётр Первый»

Где жили музы русского футуризма в начале 20 века

Почему Тверской бульвар называют литературной Меккой

Каким угощением удивил гостей Маяковский в 1920 году

Где находится Пушкинский дуб исполнения желаний

Почему пересечение Никитской и Спиридоновки — самый литературный уголок Москвы

А в качестве красивого завершения прогулки во дворике на Никитском бульваре мы устроим мини-фуршет.

Организационные детали

Фуршет входит в стоимость экскурсии.