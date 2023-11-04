Литературная прогулка по центру Москвы с мини-фуршетом

Узнать, где жили музы русского футуризма и чем кормил гостей Маяковский

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На уютной прогулке вы прикоснётесь к литературной жизни Москвы. Увидите памятники легендарным писателям и дома, где творили Цветаева, Горький, Пастернак и другие. Узнаете, как связаны Есенин и Иванушка Бездомный и где находится самый мистический Гоголь города. Окунётесь в историю русской словесности со времён Пушкина до современности.
Литературная прогулка по центру Москвы с мини-фуршетом
Литературная прогулка по центру Москвы с мини-фуршетом
Литературная прогулка по центру Москвы с мини-фуршетом
Литературная прогулка по центру Москвы с мини-фуршетом
Литературная прогулка по центру Москвы с мини-фуршетом
Литературная прогулка по центру Москвы с мини-фуршетом
Ближайшие даты:
4
ноя
6
ноя
11
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13
ноя
18
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Прогуливаясь по центру столицы среди красивых зданий, бульваров, площадей и спрятанных за парадными фасадами переулков, вы увидите культовые для русской литературы места — памятники Пушкину, Есенину, Гоголю, Блоку. Осмотрите дома, где жили и творили Цветаева, Бунин, Рождественский, Пастернак.

Я расскажу:

  • Что связывает Цветаеву и Мерзляковку
  • Какие странности происходили с Алексеем Толстым, когда он писал роман «Пётр Первый»
  • Где жили музы русского футуризма в начале 20 века
  • Почему Тверской бульвар называют литературной Меккой
  • Каким угощением удивил гостей Маяковский в 1920 году
  • Где находится Пушкинский дуб исполнения желаний
  • Почему пересечение Никитской и Спиридоновки — самый литературный уголок Москвы

А в качестве красивого завершения прогулки во дворике на Никитском бульваре мы устроим мини-фуршет.

Организационные детали

Фуршет входит в стоимость экскурсии.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Пушкинской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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