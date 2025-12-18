Озвучка и дубляж — это целый мир, и мы приглашаем вас в него! На мастер-классе в нашей академии вы разберётесь в азах профессии, научитесь контролировать голос и дыхание и примените полученные знания на практике.
С вами будет профессиональный педагог-актёр, а в качестве приятного воспоминания вы получите готовое видео с вашей озвучкой.
Описание мастер-класса
- Вы познакомитесь с основами и секретами озвучки
- Научитесь делать речевую актёрскую разминку
- Сделаете упражнения на голос, дикцию и дыхание
- Озвучите видеоролик, который вам понравится, в профессиональной студии
- И сразу получите готовое видео с вашей озвучкой
Не волнуйтесь, есть ли у вас совсем нет опыта — наши педагоги помогут раскрыть потенциал вашего голоса и создадут атмосферу поддержки. Главное — желание творить!
Организационные детали
- Интересно будет взрослым и детям от 12 лет
- Мастер-класс проведёт один из педагогов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Белорусская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аделина — Организатор в Москве
Наша академия — это место, где с помощью голоса мы оживляем персонажей фильмов, мультфильмов и аниме. Да-да, вы не ослышались! Мы академия озвучки, где любой желающий может примерить на себя роль актёра дубляжа и озвучить свой любимый фильм или мультик.
Входит в следующие категории Москвы
