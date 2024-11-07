«Не паникуйте! Просим всех, кто может шевелиться, немедленно уйти из зоны поражения!» Что произошло? Вы просто гуляли по Страстному бульвару, как вдруг небо вспыхнуло и люди один за другим начали каменеть. Но вас и некоторых других не задело. Теперь вам нужно отыскать всех окаменевших и установить взаимосвязь между жертвами. Ну что, детектив, готовы спасти город?

Описание квеста

Это недолгий квест, который начинается и заканчивается рядом со станциями метро «Чеховская» и «Тверская». Вы пройдёте вдоль скульптур и памятников на Страстном бульваре, лучше узнаете эту местность и погрузитесь в её историю.

Ваша миссия

Вы вышли на поиски окаменевших людей — их слишком много, а полиция не справляется. Нужно зафиксировать всех каменных персон на камеру и доложить о них инспектору. В процессе вам предстоит познакомиться с несколькими великими людьми и даже увидеть их воочию. А также узнать интересные факты о каждой исторической личности.

Организационные детали