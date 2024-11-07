«Не паникуйте! Просим всех, кто может шевелиться, немедленно уйти из зоны поражения!» Что произошло? Вы просто гуляли по Страстному бульвару, как вдруг небо вспыхнуло и люди один за другим начали каменеть. Но вас и некоторых других не задело. Теперь вам нужно отыскать всех окаменевших и установить взаимосвязь между жертвами. Ну что, детектив, готовы спасти город?
Описание квеста
Это недолгий квест, который начинается и заканчивается рядом со станциями метро «Чеховская» и «Тверская». Вы пройдёте вдоль скульптур и памятников на Страстном бульваре, лучше узнаете эту местность и погрузитесь в её историю.
Ваша миссия
Вы вышли на поиски окаменевших людей — их слишком много, а полиция не справляется. Нужно зафиксировать всех каменных персон на камеру и доложить о них инспектору. В процессе вам предстоит познакомиться с несколькими великими людьми и даже увидеть их воочию. А также узнать интересные факты о каждой исторической личности.
Организационные детали
- Временных ограничений нет. Вы можете пройти задания за 1 час, а можете гулять дольше, делая паузы
- Длина маршрута — 1,9 км
- Квест не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий. Инструкцию со ссылкой на приложение мы пришлём вам после бронирования
- Для прохождения достаточно одного телефона на группу, но, если вы путешествуете компанией, можете приобрести доступ для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Чеховская»
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — Организатор в Москве
Провёл экскурсии для 205 туристов
Мы занимаемся созданием уникальных квестов по всему миру. Благодаря большому выбору каждый сможет найти программу по душе. Разгадывание заданий квеста — далеко не единственный опыт, который получают наши участники. По мере прохождения они узнают новую информацию, изучают необычные места и весело проводят время!Задать вопрос
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