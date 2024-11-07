Мобильный квест по памятникам Москвы «Проклятие Горгоны»

Необычный способ познакомиться с историческими персонажами, примерив на себя роль детектива
«Не паникуйте! Просим всех, кто может шевелиться, немедленно уйти из зоны поражения!» Что произошло? Вы просто гуляли по Страстному бульвару, как вдруг небо вспыхнуло и люди один за другим начали каменеть. Но вас и некоторых других не задело. Теперь вам нужно отыскать всех окаменевших и установить взаимосвязь между жертвами. Ну что, детектив, готовы спасти город?
Мобильный квест по памятникам Москвы «Проклятие Горгоны»
Мобильный квест по памятникам Москвы «Проклятие Горгоны»
Мобильный квест по памятникам Москвы «Проклятие Горгоны»

Описание квеста

Это недолгий квест, который начинается и заканчивается рядом со станциями метро «Чеховская» и «Тверская». Вы пройдёте вдоль скульптур и памятников на Страстном бульваре, лучше узнаете эту местность и погрузитесь в её историю.

Ваша миссия

Вы вышли на поиски окаменевших людей — их слишком много, а полиция не справляется. Нужно зафиксировать всех каменных персон на камеру и доложить о них инспектору. В процессе вам предстоит познакомиться с несколькими великими людьми и даже увидеть их воочию. А также узнать интересные факты о каждой исторической личности.

Организационные детали

  • Временных ограничений нет. Вы можете пройти задания за 1 час, а можете гулять дольше, делая паузы
  • Длина маршрута — 1,9 км
  • Квест не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий. Инструкцию со ссылкой на приложение мы пришлём вам после бронирования
  • Для прохождения достаточно одного телефона на группу, но, если вы путешествуете компанией, можете приобрести доступ для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Чеховская»
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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