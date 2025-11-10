Двуглавые крылатые грифоны, драконы, химеры, морские чудища, диковинные звери и птицы… Каких только фантастических существ ни встретишь на фасадах архитектурных шедевров Москвы! Выполняя несложные задания, вам предстоит их отыскать и вернуть в сказочный зоопарк. А попутно узнать много интересного об истории, культуре, архитектуре и искусстве в старинном районе столицы.

Описание квеста

Представьте, гуляете вы по бульвару, как вдруг перед вами возникает голографическая проекция — взъерошенный, чем-то встревоженный седовласый человек. Оказалось, он из параллельной вселенной! Это Лев Фениксович Пегасов — директор Московского зоопарка сказочных существ, который в альтернативной реальности находится на Чистых прудах.

Случилось ЧП — из-за сбоя в системе магического контроля над вольерами все обитатели зверинца разбежались по окрестностям. А ведь среди них есть и огнедышащие драконы, и хищные крылатые львы! Чтобы животные ненароком не навредили москвичам и не пострадали сами, их нужно срочно найти и вернуть в зоопарк. Так уж вышло, что с этой задачей можете справиться только вы!

Вы весело проведёте время, рассматривая разнообразных зверей на старинных фасадах

Станете лучше разбираться в архитектурных терминах

Познакомитесь с любопытными историями людей и зданий

Прогуляетесь по историческим улочкам

Зайдёте в укромные места и необычные локации, о которых не знают многие москвичи

Обратите внимание на детали, которые, скорее всего, не заметили бы во время обычного променада

В программе квеста:

памятник В. Г. Шухову на Сретенском бульваре

комплекс зданий страхового общества «Россия» — образец эклектики: здесь сочетаются элементы готики, барокко, классицизма и модерна

Чайный дом С. В. Перлова

памятник Ле Корбюзье

памятник гимназисту Владимиру Ульянову

улица Жуковского

дворики Чистопрудья

дом Коровина

Дом-яйцо — одно из самых необычных зданий Москвы

птичник в тихом дворе

доходный дом церкви Троицы на Грязех, известный как Дом со зверями

Организационные детали