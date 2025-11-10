Мои заказы

Спасти сказочный зоопарк! Мобильный квест по Чистым прудам

Присмотреться к фасадам, открыть малоизвестные уголки Москвы и встретиться с её загадочными жителями
Двуглавые крылатые грифоны, драконы, химеры, морские чудища, диковинные звери и птицы… Каких только фантастических существ ни встретишь на фасадах архитектурных шедевров Москвы! Выполняя несложные задания, вам предстоит их отыскать и вернуть в сказочный зоопарк.

А попутно узнать много интересного об истории, культуре, архитектуре и искусстве в старинном районе столицы.
Спасти сказочный зоопарк! Мобильный квест по Чистым прудам© Снежана
Спасти сказочный зоопарк! Мобильный квест по Чистым прудам© Снежана
Спасти сказочный зоопарк! Мобильный квест по Чистым прудам© Снежана
Ближайшие даты:
9
ноя10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание квеста

Представьте, гуляете вы по бульвару, как вдруг перед вами возникает голографическая проекция — взъерошенный, чем-то встревоженный седовласый человек. Оказалось, он из параллельной вселенной! Это Лев Фениксович Пегасов — директор Московского зоопарка сказочных существ, который в альтернативной реальности находится на Чистых прудах.

Случилось ЧП — из-за сбоя в системе магического контроля над вольерами все обитатели зверинца разбежались по окрестностям. А ведь среди них есть и огнедышащие драконы, и хищные крылатые львы! Чтобы животные ненароком не навредили москвичам и не пострадали сами, их нужно срочно найти и вернуть в зоопарк. Так уж вышло, что с этой задачей можете справиться только вы!

  • Вы весело проведёте время, рассматривая разнообразных зверей на старинных фасадах
  • Станете лучше разбираться в архитектурных терминах
  • Познакомитесь с любопытными историями людей и зданий
  • Прогуляетесь по историческим улочкам
  • Зайдёте в укромные места и необычные локации, о которых не знают многие москвичи
  • Обратите внимание на детали, которые, скорее всего, не заметили бы во время обычного променада

В программе квеста:

  • памятник В. Г. Шухову на Сретенском бульваре
  • комплекс зданий страхового общества «Россия» — образец эклектики: здесь сочетаются элементы готики, барокко, классицизма и модерна
  • Чайный дом С. В. Перлова
  • памятник Ле Корбюзье
  • памятник гимназисту Владимиру Ульянову
  • улица Жуковского
  • дворики Чистопрудья
  • дом Коровина
  • Дом-яйцо — одно из самых необычных зданий Москвы
  • птичник в тихом дворе
  • доходный дом церкви Троицы на Грязех, известный как Дом со зверями

Организационные детали

  • Вы можете решить задания за 2 часа, а можете гулять хоть целый день, делая паузы и внимательно вчитываясь в детали
  • Квест не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий. Инструкцию со ссылкой на приложение мы пришлём вам после бронирования
  • Для прохождения достаточно одного телефона на группу, но, если вы путешествуете компанией, можете приобрести доступ для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость
  • Программа подходит для детей 12+

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Тургеневской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Снежана
Снежана — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 3408 туристов
Мы занимаемся созданием уникальных квестов по всему миру. Благодаря большому выбору каждый сможет найти программу по душе. Разгадывание загадок и выполнение заданий квеста — далеко не единственный опыт, который вы получите. По мере прохождения вы узнаете новую информацию, изучите необычные места и весело проведёте время!
Задать вопрос

Входит в следующие категории Москвы

Похожие экскурсии из Москвы

Мобильная квест-экскурсия «Артефакты Москвы»
Пешая
3.5 часа
12 отзывов
Квест
до 5 чел.
Мобильная квест-экскурсия «Артефакты Москвы»
Погрузитесь в мир старинных артефактов Москвы, расшифруйте тайные знаки и насладитесь прогулкой по историческим улицам столицы
Начало: У метро Кузнецкий мост
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
1200 ₽ за всё до 5 чел.
Спасти Новый год: экскурсия-квест по праздничной Москве
Пешая
1.5 часа
14 отзывов
Квест
до 7 чел.
Спасти Новый год: экскурсия-квест
Погрузитесь в новогоднюю сказку Москвы, помогите Деду Морозу и узнайте историю праздника. Увлекательные испытания ждут детей 5-10 лет
Начало: У станции метро Театральная площадь
30 ноя в 11:00
15 дек в 11:00
9000 ₽ за всё до 7 чел.
От Поганых прудов мясников и огородников - к Чистым прудам аристократов и художников
Пешая
2 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
От Поганых прудов мясников и огородников - к Чистым прудам аристократов и художников
Познакомиться с историей старинного района и узнать об удивительных людях, сформировавших его облик
Начало: У метро Чистые пруды
Завтра в 17:00
14 ноя в 17:00
12 000 ₽ за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Москве