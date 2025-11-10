Двуглавые крылатые грифоны, драконы, химеры, морские чудища, диковинные звери и птицы… Каких только фантастических существ ни встретишь на фасадах архитектурных шедевров Москвы! Выполняя несложные задания, вам предстоит их отыскать и вернуть в сказочный зоопарк.
А попутно узнать много интересного об истории, культуре, архитектуре и искусстве в старинном районе столицы.
Описание квеста
Представьте, гуляете вы по бульвару, как вдруг перед вами возникает голографическая проекция — взъерошенный, чем-то встревоженный седовласый человек. Оказалось, он из параллельной вселенной! Это Лев Фениксович Пегасов — директор Московского зоопарка сказочных существ, который в альтернативной реальности находится на Чистых прудах.
Случилось ЧП — из-за сбоя в системе магического контроля над вольерами все обитатели зверинца разбежались по окрестностям. А ведь среди них есть и огнедышащие драконы, и хищные крылатые львы! Чтобы животные ненароком не навредили москвичам и не пострадали сами, их нужно срочно найти и вернуть в зоопарк. Так уж вышло, что с этой задачей можете справиться только вы!
- Вы весело проведёте время, рассматривая разнообразных зверей на старинных фасадах
- Станете лучше разбираться в архитектурных терминах
- Познакомитесь с любопытными историями людей и зданий
- Прогуляетесь по историческим улочкам
- Зайдёте в укромные места и необычные локации, о которых не знают многие москвичи
- Обратите внимание на детали, которые, скорее всего, не заметили бы во время обычного променада
В программе квеста:
- памятник В. Г. Шухову на Сретенском бульваре
- комплекс зданий страхового общества «Россия» — образец эклектики: здесь сочетаются элементы готики, барокко, классицизма и модерна
- Чайный дом С. В. Перлова
- памятник Ле Корбюзье
- памятник гимназисту Владимиру Ульянову
- улица Жуковского
- дворики Чистопрудья
- дом Коровина
- Дом-яйцо — одно из самых необычных зданий Москвы
- птичник в тихом дворе
- доходный дом церкви Троицы на Грязех, известный как Дом со зверями
Организационные детали
- Вы можете решить задания за 2 часа, а можете гулять хоть целый день, делая паузы и внимательно вчитываясь в детали
- Квест не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий. Инструкцию со ссылкой на приложение мы пришлём вам после бронирования
- Для прохождения достаточно одного телефона на группу, но, если вы путешествуете компанией, можете приобрести доступ для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость
- Программа подходит для детей 12+
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Тургеневской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Снежана — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 3408 туристов
Мы занимаемся созданием уникальных квестов по всему миру. Благодаря большому выбору каждый сможет найти программу по душе. Разгадывание загадок и выполнение заданий квеста — далеко не единственный опыт, который вы получите. По мере прохождения вы узнаете новую информацию, изучите необычные места и весело проведёте время!Задать вопрос
