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2.5 часа
Квест
до 6 чел.
Квест-экскурсия без гида «Мастер и Маргарита»
Пройти по локациям романа и ощутить атмосферу Москвы 100-летней давности
Начало: У метро «Маяковская»
Завтра в 00:00
8 сен в 00:00
15001 350₽ за всё до 6 чел.
1.5 часа
Квест
до 6 чел.
Мобильный квест в Москве «ВДНХ: путешествие сквозь эпохи»
Отправиться в прошлое на собранной студентами-физиками машине времени и узнать историю выставки
Начало: На территории ВДНХ
Сегодня в 04:00
Завтра в 00:00
1 200₽ за всё до 6 чел.
2 часа
Квест
до 6 чел.
Мобильный квест в Москве «В поисках масонских секретов»
Пройти череду испытаний тайного братства на прогулке по центру столицы - без сопровождения гида
Начало: У метро «Кропоткинская»
Завтра в 00:00
8 сен в 00:00
1 100₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила28 июня 2024Квест очень интересный, но необходимо проверять время от времени маршрут и корректировать вопросы под имеющиеся реалии. Летом 2024 на реконструкции
- ООльга20 мая 2024Маршрут квеста проходит по красивым локациям в окрестностях Патриарших прудов, а задания позволяют обратить внимание на неочевидные детали в архитектуре.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Квесты для двоих»
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