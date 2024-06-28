Квесты для двоих – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Квесты для двоих» в Москве, цены от 1 100 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Квест-экскурсия без гида «Мастер и Маргарита»
Пешая
скидка
10%
2 отзыва
2.5 часа
Квест
до 6 чел.
Квест-экскурсия без гида «Мастер и Маргарита»
Пройти по локациям романа и ощутить атмосферу Москвы 100-летней давности
Начало: У метро «Маяковская»
Завтра в 00:00
8 сен в 00:00
15001 350 за всё до 6 чел.
Мобильный квест в Москве «ВДНХ: путешествие сквозь эпохи»
Пешая
1.5 часа
Квест
до 6 чел.
Мобильный квест в Москве «ВДНХ: путешествие сквозь эпохи»
Отправиться в прошлое на собранной студентами-физиками машине времени и узнать историю выставки
Начало: На территории ВДНХ
Сегодня в 04:00
Завтра в 00:00
1 200 за всё до 6 чел.
Мобильный квест в Москве «В поисках масонских секретов»
Пешая
2 часа
Квест
до 6 чел.
Мобильный квест в Москве «В поисках масонских секретов»
Пройти череду испытаний тайного братства на прогулке по центру столицы - без сопровождения гида
Начало: У метро «Кропоткинская»
Завтра в 00:00
8 сен в 00:00
1 100 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    28 июня 2024
    Квест-экскурсия без гида «Мастер и Маргарита»
    Квест очень интересный, но необходимо проверять время от времени маршрут и корректировать вопросы под имеющиеся реалии. Летом 2024 на реконструкции
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    сад Аквариум и весь Тверской бульвар, нет возможности дойти до локаций, указанных в вопросах, и выполнить задания. Также необходимо предупреждать, что ряд вопросов относится к местам, посещение которых не входит в цену и обязательно указывать время работы таких объектов. И касаемо подсказок, тоже следует предусмотреть их несколько, а не снимать баллы за одну и ту же. А в целом формат городского квеста очень понравился, выберем какой-нибудь новый маршрут и обязательно пойдём ещё!

    Квест очень интересный, но необходимо проверять время от времени маршрут и корректировать вопросы под имеющиеся реалии
  • О
    Ольга
    20 мая 2024
    Квест-экскурсия без гида «Мастер и Маргарита»
    Маршрут квеста проходит по красивым локациям в окрестностях Патриарших прудов, а задания позволяют обратить внимание на неочевидные детали в архитектуре.
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    Приятное занятие на 3 часа времени, но есть несколько нюансов, о которых стоит знать перед квестом. Во-первых, далеко не все задания по роману "Мастер и Маргарита", часть из них - о жизни Булгакова, знакомых ему писателях и тд. Во-вторых, некоторые задания очень сложно выполнить без подсказок (например, расшифровать ребус по картинке, я бы в жизни не догадалась, что он обозначает!). Хочется меньше длинных описаний, больше интриги и больше заданий именно по роману.

    Маршрут квеста проходит по красивым локациям в окрестностях Патриарших прудов, а задания позволяют обратить внимание наМаршрут квеста проходит по красивым локациям в окрестностях Патриарших прудов, а задания позволяют обратить внимание наМаршрут квеста проходит по красивым локациям в окрестностях Патриарших прудов, а задания позволяют обратить внимание наМаршрут квеста проходит по красивым локациям в окрестностях Патриарших прудов, а задания позволяют обратить внимание наМаршрут квеста проходит по красивым локациям в окрестностях Патриарших прудов, а задания позволяют обратить внимание наМаршрут квеста проходит по красивым локациям в окрестностях Патриарших прудов, а задания позволяют обратить внимание на

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Квесты для двоих»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Квест-экскурсия без гида «Мастер и Маргарита»
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  3. Мобильный квест в Москве «В поисках масонских секретов»
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Кремль
  3. Красная площадь
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Зарядье
  8. Храм Христа Спасителя
  9. Храм Василия Блаженного
  10. Патриаршие пруды
Сколько стоит экскурсия по Москве в сентябре 2024
Сейчас в Москве в категории "Квесты для двоих" можно забронировать 3 экскурсии от 1 100 до 1 350 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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