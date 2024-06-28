читать дальше

Приятное занятие на 3 часа времени, но есть несколько нюансов, о которых стоит знать перед квестом. Во-первых, далеко не все задания по роману "Мастер и Маргарита", часть из них - о жизни Булгакова, знакомых ему писателях и тд. Во-вторых, некоторые задания очень сложно выполнить без подсказок (например, расшифровать ребус по картинке, я бы в жизни не догадалась, что он обозначает!). Хочется меньше длинных описаний, больше интриги и больше заданий именно по роману.