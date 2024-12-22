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В старину село Измайлово было летней резиденцией царской семьи. В детстве здесь проводил много времени будущий император Пётр I. Выполняя увлекательные задания и гуляя по живописному лесу, вы погрузитесь в атмосферу 17 века и юные годы Петруши. С вами не будет гида — вся информация в вашем телефоне. Вы сможете пройти квест в любое время и в своём темпе.