В старину село Измайлово было летней резиденцией царской семьи. В детстве здесь проводил много времени будущий император Пётр I. Выполняя увлекательные задания и гуляя по живописному лесу, вы погрузитесь в атмосферу 17 века и юные годы Петруши. С вами не будет гида — вся информация в вашем телефоне. Вы сможете пройти квест в любое время и в своём темпе.
Описание квеста
В Измайловском парке вы:
- погуляете по лесным тропам.
- отыщете пустырь, напоминающий о Льняном дворе.
- побываете на кедровой поляне.
- увидите конный двор.
А также узнаете:
- кто в лес с царями ходил.
- какие сокровища скрываются в непроходимой чаще.
- что спрятано в льняном амбаре.
- кто входил в свиту маленького Петра I.
Организационные детали
- Квест проходит на улице и не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий.
- Для прохождения достаточно одного телефона на группу но если вы путешествуете компанией, можете приобрести его для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость.
- Начать квест вы сможете в любое удобное для вас время.
- Время не ограничено: вы можете пройти задания за 1 час, а можете уделить этому целый день, внимательно вчитываясь в детали.
- Длина маршрута — 3 км.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Партизанская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — Организатор в Москве
Провёл экскурсии для 271 туриста
Мы занимаемся созданием уникальных квестов по всему миру. Благодаря большому выбору каждый сможет найти программу по душе. Разгадывание загадок и выполнение заданий квеста — далеко не единственный опыт, который вы получите. По мере прохождения вы узнаете новую информацию, изучите необычные места и весело проведёте время!Задать вопрос
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