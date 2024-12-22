Мобильный квест в Москве «Тайны Измайловского парка»

Совершить путешествие во времена юного Петра I - без сопровождения гида
В старину село Измайлово было летней резиденцией царской семьи. В детстве здесь проводил много времени будущий император Пётр I. Выполняя увлекательные задания и гуляя по живописному лесу, вы погрузитесь в атмосферу 17 века и юные годы Петруши. С вами не будет гида — вся информация в вашем телефоне. Вы сможете пройти квест в любое время и в своём темпе.
Мобильный квест в Москве «Тайны Измайловского парка»
Мобильный квест в Москве «Тайны Измайловского парка»
Мобильный квест в Москве «Тайны Измайловского парка»
Ближайшие даты:
20
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Время начала: 00:00, 05:00

Описание квеста

В Измайловском парке вы:

  • погуляете по лесным тропам.
  • отыщете пустырь, напоминающий о Льняном дворе.
  • побываете на кедровой поляне.
  • увидите конный двор.

А также узнаете:

  • кто в лес с царями ходил.
  • какие сокровища скрываются в непроходимой чаще.
  • что спрятано в льняном амбаре.
  • кто входил в свиту маленького Петра I.

Организационные детали

  • Квест проходит на улице и не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий.
  • Для прохождения достаточно одного телефона на группу но если вы путешествуете компанией, можете приобрести его для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость.
  • Начать квест вы сможете в любое удобное для вас время.
  • Время не ограничено: вы можете пройти задания за 1 час, а можете уделить этому целый день, внимательно вчитываясь в детали.
  • Длина маршрута — 3 км.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Партизанская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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