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Москва Булгаковская

4.8
10 отзывов
Андрей А.
Андрей А. – Гид из Москвы
При имени Булгаков все мы вспоминаем таинственный роман «Мастер и Маргарита».

Со мной вы пройдетесь по той самой булгаковской Москве и узнаете все о жизни писателя.

Я расскажу вам, как судьба связала Булгакова с другими великими писателями XX века.

Я вам покажу аллею на Патриарших Прудах, где разговаривали Берлиоз и Иван Бездомный.

А также вы узнаете, какие отношения были у Булгакова со Сталиным.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 👻Мистика где-то рядом
  • 🧐Авторская экскурсия
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-50 человек

  • 2 500 ₽ за экскурсию

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Москва Булгаковская
Москва Булгаковская

Что вы увидите

  • культурный центр имени Булгакова исторический подъезд
  • в одной из квартир в котором жил писательПатриаршие пруды один из особняков
  • претендующих на звание "дом Маргариты" здание
  • являющееся прообразом МАССОЛИТа переулок
  • в котором познакомились мастер и Маргарита
Киевлянин, приехавший в Москву и полюбивший всем сердцем наш город 🏙️, врач, ставший великим писателем, сатирик, драматург, мистик и описатель нравов и быта послереволюционной Москвы — всё это напрямую относится к Михаилу Афанасьевичу Булгакову. Наша экскурсия ⛳ — это Память о нашем великом писателе, о сути Добра и Зла и о вечной Любви. Мы пройдём по любимым местам Михаила Булгакова и героев его романа, очень московского по своему духу.

На экскурсии 🧭 мы узнаем:

  • историю Патриарших прудов, а также пройдёмся по аллее, где на одной из скамеек вели беседу с Воландом Михаил Берлиоз и Иван Бездомный
  • •, каким причудливым и действительно мистическим образом пересеклись судьбы самых разных выдающихся людей – Михаила Булгакова, Максима Горького, Владимира Маяковского, Фёдора Шехтеля, Павла Рябушинского и... Иосифа Сталина;

В ходе экскурсии мы увидим:

    •красивые и исторические Патриаршие пруды и ту аллею, где вели ставшую легендарной беседу о существовании бога и дьявола два писателя и примкнувший к ним «иностранный консультант»
    •здание, на театральной сцене которого происходил известный сеанс чёрной магии
    •дом МАССОЛИТа – «Грибоедова», известное принадлежностью к нему писательских организаций булгаковского времени
    •знаменитый дом, в котором в 1921-1924 годах жил и работал Михаил Булгаков — именно здесь находится та самая «нехорошая квартира», так блистательно описанная автором бессмертного романа
    •великолепное творение великого архитектора Шехтеля - особняк Зинаиды Морозовой – дом, в котором, возможно, жила с мужем Маргарита и откуда она улетела в свой легендарный полёт.

    За время нашей очень интересной, насыщенной и эмоциональной экскурсии вы узнаете:

      •историю и топонимику мест, связанных с жизнью М. А. Булгакова и героями его романа
      •сложные отношения Булгакова и Сталина, а шире — власти и Творца в тоталитарном обществе
      •как удивительно, а в чём-то и мистически пересеклись судьбы выдающихся людей – Михаила Булгакова, Владимира Маяковского, Николая Гоголя, Павла Рябушинского, Фёдора Шехтеля.

      Маршрут:

        •Триумфальная площадь — Большая Садовая улица — Патриаршие пруды — Спиридоновка- площадь Никитских ворот- Тверской бульвар- Большой Гнездниковский переулок- Пушкинская площадь

        В процессе прохождения экскурсионного маршрута мы посетим:

        • одно из самых сколь романтичных, столь и мистических мест Москвы – Патриаршие пруды;
        • ставший уже легендарным подъезд, в котором жил Михаил Булгаков;
        • переулок, в котором познакомились герои нашего любимого романа – мастер и Маргарита.
        А что же Воланд и его свита? Неужели о ней забыли? Ну что Вы, как же можно! На экскурсии нас ждёт увлекательный квест – вместе с Иванушкой Бездомным мы попытаемся поймать «иностранного консультанта» и его помощников!
        Каждый сам для себя решит, выдумал ли великий писатель свою историю 📖 или просто описал то, что было на самом деле.
        Что входит
        • Услуги гида
        • Посещение бесплатных музеев и иных достопримечательностей
        Что не входит
        • Посещение платных объектов
        Начало
        🚩 ст. м. Маяковская, выход №4 у памятника Маяковскому
        Место завершения
        🏁 ст. м Пушкинская / Тверская
        Москва Булгаковская
        Москва Булгаковская
        Москва Булгаковская
        Москва Булгаковская

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        • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
        • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
        • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
        • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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        Андрей А.
        Андрей А.
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        10 отзывов оставили туристы

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