Киевлянин, приехавший в Москву и полюбивший всем сердцем наш город 🏙️, врач, ставший великим писателем, сатирик, драматург, мистик и описатель нравов и быта послереволюционной Москвы — всё это напрямую относится к Михаилу Афанасьевичу Булгакову. Наша экскурсия ⛳ — это Память о нашем великом писателе, о сути Добра и Зла и о вечной Любви. Мы пройдём по любимым местам Михаила Булгакова и героев его романа, очень московского по своему духу.

На экскурсии 🧭 мы узнаем:

историю Патриарших прудов, а также пройдёмся по аллее, где на одной из скамеек вели беседу с Воландом Михаил Берлиоз и Иван Бездомный

•, каким причудливым и действительно мистическим образом пересеклись судьбы самых разных выдающихся людей – Михаила Булгакова, Максима Горького, Владимира Маяковского, Фёдора Шехтеля, Павла Рябушинского и... Иосифа Сталина;

В ходе экскурсии мы увидим:

•красивые и исторические Патриаршие пруды и ту аллею, где вели ставшую легендарной беседу о существовании бога и дьявола два писателя и примкнувший к ним «иностранный консультант»

•здание, на театральной сцене которого происходил известный сеанс чёрной магии

•дом МАССОЛИТа – «Грибоедова», известное принадлежностью к нему писательских организаций булгаковского времени

•знаменитый дом, в котором в 1921-1924 годах жил и работал Михаил Булгаков — именно здесь находится та самая «нехорошая квартира», так блистательно описанная автором бессмертного романа

•великолепное творение великого архитектора Шехтеля - особняк Зинаиды Морозовой – дом, в котором, возможно, жила с мужем Маргарита и откуда она улетела в свой легендарный полёт.

За время нашей очень интересной, насыщенной и эмоциональной экскурсии вы узнаете:

•историю и топонимику мест, связанных с жизнью М. А. Булгакова и героями его романа

•сложные отношения Булгакова и Сталина, а шире — власти и Творца в тоталитарном обществе

•как удивительно, а в чём-то и мистически пересеклись судьбы выдающихся людей – Михаила Булгакова, Владимира Маяковского, Николая Гоголя, Павла Рябушинского, Фёдора Шехтеля.

Маршрут:

•Триумфальная площадь — Большая Садовая улица — Патриаршие пруды — Спиридоновка- площадь Никитских ворот- Тверской бульвар- Большой Гнездниковский переулок- Пушкинская площадь

В процессе прохождения экскурсионного маршрута мы посетим:

одно из самых сколь романтичных, столь и мистических мест Москвы – Патриаршие пруды;

ставший уже легендарным подъезд, в котором жил Михаил Булгаков;

переулок, в котором познакомились герои нашего любимого романа – мастер и Маргарита.

А что же Воланд и его свита? Неужели о ней забыли? Ну что Вы, как же можно! На экскурсии нас ждёт увлекательный квест – вместе с Иванушкой Бездомным мы попытаемся поймать «иностранного консультанта» и его помощников!

Каждый сам для себя решит, выдумал ли великий писатель свою историю 📖 или просто описал то, что было на самом деле.