Киевлянин, приехавший в Москву и полюбивший всем сердцем наш город 🏙️, врач, ставший великим писателем, сатирик, драматург, мистик и описатель нравов и быта послереволюционной Москвы — всё это напрямую относится к Михаилу Афанасьевичу Булгакову. Наша экскурсия ⛳ — это Память о нашем великом писателе, о сути Добра и Зла и о вечной Любви. Мы пройдём по любимым местам Михаила Булгакова и героев его романа, очень московского по своему духу.
На экскурсии 🧭 мы узнаем:
- историю Патриарших прудов, а также пройдёмся по аллее, где на одной из скамеек вели беседу с Воландом Михаил Берлиоз и Иван Бездомный
- •, каким причудливым и действительно мистическим образом пересеклись судьбы самых разных выдающихся людей – Михаила Булгакова, Максима Горького, Владимира Маяковского, Фёдора Шехтеля, Павла Рябушинского и... Иосифа Сталина;
В ходе экскурсии мы увидим:
•красивые и исторические Патриаршие пруды и ту аллею, где вели ставшую легендарной беседу о существовании бога и дьявола два писателя и примкнувший к ним «иностранный консультант»
•здание, на театральной сцене которого происходил известный сеанс чёрной магии
•дом МАССОЛИТа – «Грибоедова», известное принадлежностью к нему писательских организаций булгаковского времени
•знаменитый дом, в котором в 1921-1924 годах жил и работал Михаил Булгаков — именно здесь находится та самая «нехорошая квартира», так блистательно описанная автором бессмертного романа
•великолепное творение великого архитектора Шехтеля - особняк Зинаиды Морозовой – дом, в котором, возможно, жила с мужем Маргарита и откуда она улетела в свой легендарный полёт.
За время нашей очень интересной, насыщенной и эмоциональной экскурсии вы узнаете:
•историю и топонимику мест, связанных с жизнью М. А. Булгакова и героями его романа
•сложные отношения Булгакова и Сталина, а шире — власти и Творца в тоталитарном обществе
•как удивительно, а в чём-то и мистически пересеклись судьбы выдающихся людей – Михаила Булгакова, Владимира Маяковского, Николая Гоголя, Павла Рябушинского, Фёдора Шехтеля.
Маршрут:
•Триумфальная площадь — Большая Садовая улица — Патриаршие пруды — Спиридоновка- площадь Никитских ворот- Тверской бульвар- Большой Гнездниковский переулок- Пушкинская площадь
В процессе прохождения экскурсионного маршрута мы посетим:
- одно из самых сколь романтичных, столь и мистических мест Москвы – Патриаршие пруды;
- ставший уже легендарным подъезд, в котором жил Михаил Булгаков;
- переулок, в котором познакомились герои нашего любимого романа – мастер и Маргарита.
А что же Воланд и его свита? Неужели о ней забыли? Ну что Вы, как же можно! На экскурсии нас ждёт увлекательный квест – вместе с Иванушкой Бездомным мы попытаемся поймать «иностранного консультанта» и его помощников!
Каждый сам для себя решит, выдумал ли великий писатель свою историю 📖 или просто описал то, что было на самом деле.