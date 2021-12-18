Москва Новогодняя: групповая автобусная экскурсия

Объехать самые нарядные уголки города, услышать новогодние истории и зарядиться духом праздника

Приглашаем вас погрузиться в атмосферу новогодней Москвы с её вереницами ёлок, разноцветными огоньками, великолепной иллюминацией и ледовыми фигурами.

В группе до 49 человек вы прокатитесь по самым красочным уголкам столицы — от Воробьевых гор до Красной площади.

И конечно, услышите истории о новогодних традициях, сказках и чудесах!
Москва Новогодняя: групповая автобусная экскурсия
Москва Новогодняя: групповая автобусная экскурсия
Москва Новогодняя: групповая автобусная экскурсия
Москва Новогодняя: групповая автобусная экскурсия
Москва Новогодняя: групповая автобусная экскурсия
Москва Новогодняя: групповая автобусная экскурсия
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

🎄 Мы составили автобусный маршрут так, чтобы вы полюбовались главными новогодними «изюминками» Москвы: современными ёлками и уютными ретро-ёлочками, подсвеченными мостами и нарядными площадями. Во время экскурсии вы:

  • Прокатитесь по сияющей Тверской улице;
  • Увидите Тверской и Никитский бульвары, усыпанные огоньками;
  • Окунетесь в сказочную атмосферу Красной площади: рассмотрите нарядный ГУМ, главную елочку и место, откуда записывались некоторые новогодние обращения президентов России;
  • Прогуляетесь вокруг Храма Христа Спасителя и оцените рождественские украшения;
  • Из окон автобуса посмотрите на Новодевичий монастырь;
  • С Воробьёвых гор насладитесь сияющей панорамой столицы;
  • Доедете до Поклонной горы, на которой тоже установлена чудесная ёлка;
  • Поразитесь современной архитектуре делового центра Москва-Сити.

⛄ На экскурсии мы обязательно вспомним новогодние истории и традиции. Вы узнаете, где в столице состоялась первая детская ёлка, когда день рождения у Деда Мороза и как его называли раньше на Руси. Выясните, откуда взялась очаровательная Снегурочка и почему Новый год стал праздноваться 1 января только при Петре I.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автобусе в группе до 49 человек. Если участников меньше 19 чел., экскурсия пройдет на туристическом микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter.
  • При перекрытии Красной площади, Тверской улицы или других локаций возможно изменение маршрута экскурсии (без уменьшения объема и качества программы)
  • При бронировании 3 и более детских билетов, каждого из детей должен сопровождать один из родителей. Посадка в автобус детей до 5 лет осуществляется при наличии детского кресла.
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе ст. м. Краснопресненская
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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