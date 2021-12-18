🎄 Мы составили автобусный маршрут так, чтобы вы полюбовались главными новогодними «изюминками» Москвы: современными ёлками и уютными ретро-ёлочками, подсвеченными мостами и нарядными площадями. Во время экскурсии вы:
⛄ На экскурсии мы обязательно вспомним новогодние истории и традиции. Вы узнаете, где в столице состоялась первая детская ёлка, когда день рождения у Деда Мороза и как его называли раньше на Руси. Выясните, откуда взялась очаровательная Снегурочка и почему Новый год стал праздноваться 1 января только при Петре I.