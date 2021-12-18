Что вас ожидает

🎄 Мы составили автобусный маршрут так, чтобы вы полюбовались главными новогодними «изюминками» Москвы: современными ёлками и уютными ретро-ёлочками, подсвеченными мостами и нарядными площадями. Во время экскурсии вы:

Прокатитесь по сияющей Тверской улице ;

; Увидите Тверской и Никитский бульвары , усыпанные огоньками;

и , усыпанные огоньками; Окунетесь в сказочную атмосферу Красной площади : рассмотрите нарядный ГУМ , главную елочку и место, откуда записывались некоторые новогодние обращения президентов России;

: рассмотрите нарядный , главную елочку и место, откуда записывались некоторые новогодние обращения президентов России; Прогуляетесь вокруг Храма Христа Спасителя и оцените рождественские украшения;

и оцените рождественские украшения; Из окон автобуса посмотрите на Новодевичий монастырь ;

; С Воробьёвых гор насладитесь сияющей панорамой столицы;

насладитесь сияющей панорамой столицы; Доедете до Поклонной горы , на которой тоже установлена чудесная ёлка;

, на которой тоже установлена чудесная ёлка; Поразитесь современной архитектуре делового центра Москва-Сити.

⛄ На экскурсии мы обязательно вспомним новогодние истории и традиции. Вы узнаете, где в столице состоялась первая детская ёлка, когда день рождения у Деда Мороза и как его называли раньше на Руси. Выясните, откуда взялась очаровательная Снегурочка и почему Новый год стал праздноваться 1 января только при Петре I.

Организационные детали