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Описание
Что вас ожидает
Эпицентр новогодней столицы
Предновогодняя Москва так и искрится огнями — я проведу вас по местам, где дух праздника ощущается особенно ярко. Начнём на Манежной площади с «пряничными» ярмарочными лавками, выйдем на Красную площадь со знаменитым катком, увидим Никольскую улицу с «потолком» из гирлянд и Кузнецкий мост. А при желании рассмотрим всю эту красоты с высоты, поднявшись на смотровую площадку Детского мира.
Красиво, сказочно и тепло!
Нам будет не только весело, но и тепло, ведь большую часть времени мы проведем в самых нарядных помещениях Москвы:
Прогуляемся по разным этажам ГУМа и посмотрим на оригинальные ёлки, которые каждый год оформляют по-разному.
Заглянем в лобби гостиницы «Метрополь», где раньше проходили самые весёлые новогодние вечеринки.
Посетим новогоднюю ярмарку в Петровском пассаже — одну из самых красивых в Москве.
А завершим экскурсию в Центральном детском магазине, который у многих москвичей ассоциируется с миром детства и волшебством Нового года. В вестибюле магазина всегда красуется роскошная елка!
Рождественские хроники Москвы
Обязательно перенесемся и в прошлые эпохи! Представим и обсудим, как готовились к зимним праздникам москвичи сто лет назад, где танцевали на маскарадах и как украшали дома. Вы разберетесь с хитрыми календарями и сможете отмечать Новый год по-русски 4 раза в году! Узнаете, почему ёлка в России не сразу прижилась, что за мальчик красовался на дореволюционных открытках рядом с Дедом Морозом и многое другое.
Организационные детали
Самые яркие впечатления от экскурсии вы получите, если мы будем гулять в тёмное время, когда зажгутся огни, поэтому советую бронировать экскурсию на 17:00 и позже
Во время экскурсии запланировано посещение нескольких помещений
При желании в конце экскурсии возможно посещение смотровой площадки Центрального детского магазина. Входные билеты оплачиваются на месте отдельно (120 руб. с человека, льготные категории бесплатно).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
на Манежной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Anna — ваш гид в Москве
Провёл 9 экскурсий для 21 туриста
Привет! Меня зовут Анна, я аккредитованный гид в Москве. Мне интересны истории людей: как москвичи жили в разное время, как веселились, любили, где гуляли и почему в итоге Москва стала такой, какой её знаем мы. Об этом я и рассказываю на моих экскурсиях.
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Анастасия
10 дек 2022
Очень душевный экскурсовод Аня, слушать одно удовольствие! Сама экскурсия невероятно тёплая и душевная! Нам повезло, всю экскурсию шёл снег хлопьями, настоящая сказка✨ Аня, мы обязательно погуляем с Вами ещё🥰 И ещё! Мы первый раз сталкиваемся с такими клевыми наушниками-это очень крутая идея!