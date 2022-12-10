Москва неизменно входит в рейтинги самых красивых новогодних городов — и абсолютно заслуженно! Приглашаю вас прогуляться по самому нарядному маршруту столицы, открывая сказочные истории из прошлых эпох. И не волнуйтесь, зимний морозец нам не помешает: в программе остановки в украшенных к празднику магазинах, пассажах и гостиницах.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Эпицентр новогодней столицы

Предновогодняя Москва так и искрится огнями — я проведу вас по местам, где дух праздника ощущается особенно ярко. Начнём на Манежной площади с «пряничными» ярмарочными лавками, выйдем на Красную площадь со знаменитым катком, увидим Никольскую улицу с «потолком» из гирлянд и Кузнецкий мост. А при желании рассмотрим всю эту красоты с высоты, поднявшись на смотровую площадку Детского мира.

Красиво, сказочно и тепло!

Нам будет не только весело, но и тепло, ведь большую часть времени мы проведем в самых нарядных помещениях Москвы:

Прогуляемся по разным этажам ГУМа и посмотрим на оригинальные ёлки, которые каждый год оформляют по-разному.

Заглянем в лобби гостиницы «Метрополь», где раньше проходили самые весёлые новогодние вечеринки.

Посетим новогоднюю ярмарку в Петровском пассаже — одну из самых красивых в Москве.

А завершим экскурсию в Центральном детском магазине, который у многих москвичей ассоциируется с миром детства и волшебством Нового года. В вестибюле магазина всегда красуется роскошная елка!

Рождественские хроники Москвы

Обязательно перенесемся и в прошлые эпохи! Представим и обсудим, как готовились к зимним праздникам москвичи сто лет назад, где танцевали на маскарадах и как украшали дома. Вы разберетесь с хитрыми календарями и сможете отмечать Новый год по-русски 4 раза в году! Узнаете, почему ёлка в России не сразу прижилась, что за мальчик красовался на дореволюционных открытках рядом с Дедом Морозом и многое другое.

Организационные детали