Тёплая новогодняя прогулка по Москве

Заглянуть в самые нарядные уголки столицы, узнать о традициях Нового года - и совсем не замерзнуть

5
1 отзыв
Москва неизменно входит в рейтинги самых красивых новогодних городов — и абсолютно заслуженно! Приглашаю вас прогуляться по самому нарядному маршруту столицы, открывая сказочные истории из прошлых эпох.

И не волнуйтесь, зимний морозец нам не помешает: в программе остановки в украшенных к празднику магазинах, пассажах и гостиницах.
Тёплая новогодняя прогулка по Москве
Тёплая новогодняя прогулка по Москве
Тёплая новогодняя прогулка по Москве
Тёплая новогодняя прогулка по Москве
Тёплая новогодняя прогулка по Москве
Тёплая новогодняя прогулка по Москве
Тёплая новогодняя прогулка по Москве
Тёплая новогодняя прогулка по Москве
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Описание

Что вас ожидает

Эпицентр новогодней столицы

Предновогодняя Москва так и искрится огнями — я проведу вас по местам, где дух праздника ощущается особенно ярко. Начнём на Манежной площади с «пряничными» ярмарочными лавками, выйдем на Красную площадь со знаменитым катком, увидим Никольскую улицу с «потолком» из гирлянд и Кузнецкий мост. А при желании рассмотрим всю эту красоты с высоты, поднявшись на смотровую площадку Детского мира.

Красиво, сказочно и тепло!

Нам будет не только весело, но и тепло, ведь большую часть времени мы проведем в самых нарядных помещениях Москвы:

  • Прогуляемся по разным этажам ГУМа и посмотрим на оригинальные ёлки, которые каждый год оформляют по-разному.
  • Заглянем в лобби гостиницы «Метрополь», где раньше проходили самые весёлые новогодние вечеринки.
  • Посетим новогоднюю ярмарку в Петровском пассаже — одну из самых красивых в Москве.
  • А завершим экскурсию в Центральном детском магазине, который у многих москвичей ассоциируется с миром детства и волшебством Нового года. В вестибюле магазина всегда красуется роскошная елка!

Рождественские хроники Москвы

Обязательно перенесемся и в прошлые эпохи! Представим и обсудим, как готовились к зимним праздникам москвичи сто лет назад, где танцевали на маскарадах и как украшали дома. Вы разберетесь с хитрыми календарями и сможете отмечать Новый год по-русски 4 раза в году! Узнаете, почему ёлка в России не сразу прижилась, что за мальчик красовался на дореволюционных открытках рядом с Дедом Морозом и многое другое.

Организационные детали

  • Самые яркие впечатления от экскурсии вы получите, если мы будем гулять в тёмное время, когда зажгутся огни, поэтому советую бронировать экскурсию на 17:00 и позже
  • Во время экскурсии запланировано посещение нескольких помещений
  • При желании в конце экскурсии возможно посещение смотровой площадки Центрального детского магазина. Входные билеты оплачиваются на месте отдельно (120 руб. с человека, льготные категории бесплатно).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Манежной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
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1
А
10 дек 2022
Очень душевный экскурсовод Аня, слушать одно удовольствие! Сама экскурсия невероятно тёплая и душевная! Нам повезло, всю экскурсию шёл снег хлопьями, настоящая сказка✨ Аня, мы обязательно погуляем с Вами ещё🥰 И ещё! Мы первый раз сталкиваемся с такими клевыми наушниками-это очень крутая идея!

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