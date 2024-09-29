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что мы проезжали мимо 👍 Автобус комфортный, пешком ходили немного, устать не успели) Всё понравилось, кроме клиентоориентированности организации🤦‍♀️. При бронировании указано время начала экскурсии - 19:00. О том, что экскурсия начинается в 18:00, мы узнали только!!! 14.09.2024 за несколько часов до её начала!!! Оказывается, с 1 сентября у представителя экскурсии сменился режим и теперь они начинают в 18:00, но информации об этом нигде нет. Чудом успели на неё попасть, так как ехали в этот день в Москву из Петербурга.