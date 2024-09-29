Вечерние на автобусе – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Вечерние на автобусе» в Москве, цены от 1 200 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Групповая экскурсия по вечерней Москве
На автобусе
107 отзывов
3 часа
Групповая
Вечерняя экскурсия по Москве
На этой экскурсии вы увидите Москву в вечернем свете, проедете по главным улицам и проспектам, узнаете её секреты и сделаете множество фотографий
Начало: Недалеко от станции Маяковская
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
1 300 за человека
Вечерние краски столицы
На автобусе
18 отзывов
3 часа
Групповая
Вечерние краски столицы
Визитные карточки Москвы в свете огней на автобусно-пешеходной экскурсии
Начало: У метро Площадь Революции или Театральная
Расписание: в субботу в 18:00
Сегодня в 18:00
12 окт в 18:00
1 200 за человека
Призраки и привидения Москвы - групповая автобусная экскурсия с мистическим Дедом Морозом
На автобусе
12 отзывов
3 часа
Групповая
Призраки и привидения Москвы - групповая автобусная экскурсия с мистическим Дедом Морозом
Потусторонний мир, тени прошлого, загадки и тайны - на каждый метр экскурсии
Начало: Метро «Красные Ворота»
30 дек в 19:30
1 янв в 19:30
1 700 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    29 сентября 2024
    Вечерние краски столицы
    Все отлично.
  • О
    Ольга
    15 сентября 2024
    Вечерние краски столицы
    Были на экскурсии 14.09.2024. Бронировали заранее, за пару недель. Спасибо большое экскурсоводу Сергею за очень интересную экскурсию! Комментировал абсолютно всё,
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    что мы проезжали мимо 👍 Автобус комфортный, пешком ходили немного, устать не успели) Всё понравилось, кроме клиентоориентированности организации🤦‍♀️. При бронировании указано время начала экскурсии - 19:00. О том, что экскурсия начинается в 18:00, мы узнали только!!! 14.09.2024 за несколько часов до её начала!!! Оказывается, с 1 сентября у представителя экскурсии сменился режим и теперь они начинают в 18:00, но информации об этом нигде нет. Чудом успели на неё попасть, так как ехали в этот день в Москву из Петербурга.

  • А
    Анастасия
    26 мая 2024
    Вечерние краски столицы
    Были на экскурсии с Сергеем, это было просто супер! Столько информации, интересных мест узнали за три часа, которые пролетели просто незаметно!

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Вечерние на автобусе»

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  2. Кремль
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  5. Храм Христа Спасителя
  6. Никольская улица
  7. Воробьевы Горы
  8. Храм Василия Блаженного
  9. Зарядье
  10. Александровский сад
Сколько стоит экскурсия по Москве в октябре 2024
Сейчас в Москве в категории "Вечерние на автобусе" можно забронировать 3 экскурсии от 1 200 до 1 700. Туристы уже оставили гидам 137 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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