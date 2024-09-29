3 часа
Групповая
Вечерняя экскурсия по Москве
На этой экскурсии вы увидите Москву в вечернем свете, проедете по главным улицам и проспектам, узнаете её секреты и сделаете множество фотографий
Начало: Недалеко от станции Маяковская
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
1 300₽ за человека
3 часа
Групповая
Вечерние краски столицы
Визитные карточки Москвы в свете огней на автобусно-пешеходной экскурсии
Начало: У метро Площадь Революции или Театральная
Расписание: в субботу в 18:00
Сегодня в 18:00
12 окт в 18:00
1 200₽ за человека
3 часа
Групповая
Призраки и привидения Москвы - групповая автобусная экскурсия с мистическим Дедом Морозом
Потусторонний мир, тени прошлого, загадки и тайны - на каждый метр экскурсии
Начало: Метро «Красные Ворота»
30 дек в 19:30
1 янв в 19:30
1 700₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр29 сентября 2024Все отлично.
- ООльга15 сентября 2024Были на экскурсии 14.09.2024. Бронировали заранее, за пару недель. Спасибо большое экскурсоводу Сергею за очень интересную экскурсию! Комментировал абсолютно всё,
- ААнастасия26 мая 2024Были на экскурсии с Сергеем, это было просто супер! Столько информации, интересных мест узнали за три часа, которые пролетели просто незаметно!
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Вечерние на автобусе»
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