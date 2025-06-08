Групповая
Узнайте секреты сталинских высоток на автобусной экскурсии по Москве. В группе до 35 человек вы увидите семь знаковых зданий и услышите их удивительные истории
Начало: В районе метро Красные ворота
Расписание: в среду в 14:00, в пятницу и субботу в 15:00, в воскресенье в 10:30 и 11:00
Завтра в 14:00
13 дек в 15:00
1500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
По новогодней Москве - на автомобиле
Погрузитесь в атмосферу новогодней Москвы, путешествуя на автомобиле. Откройте для себя украшенные улицы и узнайте интересные факты о празднике
Сегодня в 19:00
11 дек в 17:00
9900 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
Новогодняя Москва: групповая автобусная экскурсия
Главные локации столицы и самое важное про любимый праздник
Начало: В районе метро «Красные Ворота»
1 янв в 15:00
2 янв в 15:00
2000 ₽ за человека
Групповая
С поющим Дедом Морозом - на автобусе по новогодней Москве
Полюбоваться нарядной столицей, послушать любимые песни и узнать, наряжал ли Пушкин ёлку
Начало: У метро «Красные Ворота»
31 дек в 17:00
1 янв в 16:00
2400 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММаргарита8 июня 2025Секреты сталинских высоток: автобусная экскурсияДата посещения: 7 июня 2025Все понравилось.
- EElena7 декабря 2025Очень интересно, профессионально и захватывающе!!!
- ООксана5 декабря 2025Соответствует ожиданиям,узнали много нового,очень интересно и профессионально!
- ЕЕлена29 ноября 2025Экскурсия была очень интересная и содержательная! 3 часа пролетели незаметно. Очень рекомендую!
- ММарина23 ноября 2025Прекрасная экскурсия. Комфортный автобус, умный, знающий, эрудированный гид. Несмотря на плохую погоду и пробки, мы увидели все высотки, очень много
- ААнна17 ноября 2025В целом, экскурсия не плохая. Тема очень интересная. Мне кажется можно сделать больший акцент на большие детали именно про строительство Высоток. И показать фотографии интерьеров гостиницы Украины и МГУ. Так как заход внутрь не предусмотрен.
- ЕЕлена16 ноября 2025Интересный экскурсовод, без лишней информации, но с юмором! Красивые виды, удобный, не сложный маршрут.
- ООксана15 ноября 2025Ольга - отличный рассказчик с глубокими знаниями по теме, отлично и интересно преподносит информацию.
Не понравился маршрут: на автобусе мы двигались
- ААлла12 ноября 2025Всё прошло замечательно!
- ЛЛукашова8 ноября 2025Позновательная и интересная экскурсия, заинтересует как взрослых так и подростков. Спасибо гиду Ольге за подробный и живой рассказ и за "опровержение мифов", 3 часа пролетели не заметно.
- ООксана6 ноября 2025Мне очень понравилось, было интересно уже две недели всем рассказываю о своих впечатлениях
- ЕЕлена6 ноября 2025Были на экскурсии 1 ноября 2025 года. Познавательно, интересно, красиво+комфортно (сбалансированный гибридный формат). Благодарим за прекрасно и полезно проведенное время!
- ДДиана3 ноября 2025Очень интересная экскурсия, тема освещена с разных сторон, и с исторической, и с технической, и с культурной. Гид Елена очень интересно и увлечённо рассказывала.
- ИИрина3 ноября 2025Экскурсия интересная, позновательная, много исторических фактов, взятых из архивных документов. Рекомендую
- ААнна28 октября 2025Всё отлично, рекомендую!
- ДДарья26 октября 2025Экскурсия великолепна! Ольга тоже! Спасибо организаторам и прекрасному экскурсоводу. Всё понравилось, очень познавательно и с юмором! Молодцы!! 👏🏼👏🏼
- ННаталья26 октября 2025Экскурсия очень понравилась. Прошла на одном дыхании. Ольга настоящий профессионал, поставленный голос, интересная подача информации. Легко, познавательно. Очень рекомендую.
- ММария23 октября 2025Ольга напомнила мне строгую учительницу, на уроках которой никто не смеет даже в сторону окна посмотреть 🧐 Всё чётко по делу 👍
- ММарина22 октября 2025Три часа пролетели на одном дыхании. Ольга очень интересно рассказала про высотки. Отмечу, что нам повезло и мы не попали
- ААндреев19 октября 2025Познавательная экскурсия, на комфортабельном автобусе, профессиональный гид!
