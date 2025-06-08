Мои заказы

Найдено 4 экскурсии в категории «Поющий автобус» в Москве, цены от 1500 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Секреты сталинских высоток: автобусная экскурсия
На автобусе
На микроавтобусе
3 часа
501 отзыв
Групповая
В тренде
Секреты сталинских высоток: погружение в историю Москвы
Узнайте секреты сталинских высоток на автобусной экскурсии по Москве. В группе до 35 человек вы увидите семь знаковых зданий и услышите их удивительные истории
Начало: В районе метро Красные ворота
Расписание: в среду в 14:00, в пятницу и субботу в 15:00, в воскресенье в 10:30 и 11:00
Завтра в 14:00
13 дек в 15:00
1500 ₽ за человека
По новогодней Москве - на автомобиле
На машине
3 часа
26 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
По новогодней Москве - на автомобиле
Погрузитесь в атмосферу новогодней Москвы, путешествуя на автомобиле. Откройте для себя украшенные улицы и узнайте интересные факты о празднике
Сегодня в 19:00
11 дек в 17:00
9900 ₽ за всё до 4 чел.
Новогодняя Москва: групповая автобусная экскурсия
На автобусе
3 часа
21 отзыв
Групповая
Новогодняя Москва: групповая автобусная экскурсия
Главные локации столицы и самое важное про любимый праздник
Начало: В районе метро «Красные Ворота»
1 янв в 15:00
2 янв в 15:00
2000 ₽ за человека
С поющим Дедом Морозом - на автобусе по новогодней Москве
На автобусе
3 часа
35 отзывов
Групповая
С поющим Дедом Морозом - на автобусе по новогодней Москве
Полюбоваться нарядной столицей, послушать любимые песни и узнать, наряжал ли Пушкин ёлку
Начало: У метро «Красные Ворота»
31 дек в 17:00
1 янв в 16:00
2400 ₽ за человека

Сколько стоит экскурсия по Москве в декабре 2025
Сейчас в Москве в категории "Поющий автобус" можно забронировать 4 экскурсии от 1500 до 9900. Туристы уже оставили гидам 583 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
