М Маргарита Секреты сталинских высоток: автобусная экскурсия Дата посещения: 7 июня 2025 Все понравилось.

E Elena Секреты сталинских высоток: автобусная экскурсия Очень интересно, профессионально и захватывающе!!!

О Оксана Секреты сталинских высоток: автобусная экскурсия Соответствует ожиданиям,узнали много нового,очень интересно и профессионально!

Е Елена Секреты сталинских высоток: автобусная экскурсия Экскурсия была очень интересная и содержательная! 3 часа пролетели незаметно. Очень рекомендую!

М Марина Секреты сталинских высоток: автобусная экскурсия читать дальше интересного узнали и об их строительстве, и об известных жителях. С нами были подростки-мальчики 12 и 13 лет им тоже очень понравилось. Прекрасная экскурсия. Комфортный автобус, умный, знающий, эрудированный гид. Несмотря на плохую погоду и пробки, мы увидели все высотки, очень много

А Анна Секреты сталинских высоток: автобусная экскурсия В целом, экскурсия не плохая. Тема очень интересная. Мне кажется можно сделать больший акцент на большие детали именно про строительство Высоток. И показать фотографии интерьеров гостиницы Украины и МГУ. Так как заход внутрь не предусмотрен.

Е Елена Секреты сталинских высоток: автобусная экскурсия Интересный экскурсовод, без лишней информации, но с юмором! Красивые виды, удобный, не сложный маршрут.

Не понравился маршрут: на автобусе мы двигались читать дальше по маршруту высоток почти без остановок и, чтобы увидеть высотку, часто надо было «посмотреть направо, мы как раз её проезжаем». Но видимость была ограничена рядом пассажиров сидевших у того окна. Прыгать по автобусу нельзя, да и не всегда успеешь рассмотреть высотку, потому что автобус все время движется. Хотелось бы остановиться у каждой из них, чтобы изучить. Ольга - отличный рассказчик с глубокими знаниями по теме, отлично и интересно преподносит информацию.Не понравился маршрут: на автобусе мы двигались

А Алла Секреты сталинских высоток: автобусная экскурсия Всё прошло замечательно!

Л Лукашова Секреты сталинских высоток: автобусная экскурсия Позновательная и интересная экскурсия, заинтересует как взрослых так и подростков. Спасибо гиду Ольге за подробный и живой рассказ и за "опровержение мифов", 3 часа пролетели не заметно.

О Оксана Секреты сталинских высоток: автобусная экскурсия Мне очень понравилось, было интересно уже две недели всем рассказываю о своих впечатлениях

Е Елена Секреты сталинских высоток: автобусная экскурсия Были на экскурсии 1 ноября 2025 года. Познавательно, интересно, красиво+комфортно (сбалансированный гибридный формат). Благодарим за прекрасно и полезно проведенное время!

Д Диана Секреты сталинских высоток: автобусная экскурсия Очень интересная экскурсия, тема освещена с разных сторон, и с исторической, и с технической, и с культурной. Гид Елена очень интересно и увлечённо рассказывала.

И Ирина Секреты сталинских высоток: автобусная экскурсия Экскурсия интересная, позновательная, много исторических фактов, взятых из архивных документов. Рекомендую

А Анна Секреты сталинских высоток: автобусная экскурсия Всё отлично, рекомендую!

Д Дарья Секреты сталинских высоток: автобусная экскурсия Экскурсия великолепна! Ольга тоже! Спасибо организаторам и прекрасному экскурсоводу. Всё понравилось, очень познавательно и с юмором! Молодцы!! 👏🏼👏🏼

Н Наталья Секреты сталинских высоток: автобусная экскурсия Экскурсия очень понравилась. Прошла на одном дыхании. Ольга настоящий профессионал, поставленный голос, интересная подача информации. Легко, познавательно. Очень рекомендую.

М Мария Секреты сталинских высоток: автобусная экскурсия Ольга напомнила мне строгую учительницу, на уроках которой никто не смеет даже в сторону окна посмотреть 🧐 Всё чётко по делу 👍

М Марина Секреты сталинских высоток: автобусная экскурсия читать дальше ни в одну пробку. Так же была небольшая группа, человек 20, всё было хорошо видно и слышно.

Жаль, конечно, что остановки были не у всех высоток, но припарковать автобус у каждой, понимаю, нет возможности. Три часа пролетели на одном дыхании. Ольга очень интересно рассказала про высотки. Отмечу, что нам повезло и мы не попали