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Мясницкая — 400 лет истории на одной улице

Ирина Г.
Ирина Г. – Гид из Москвы
Мясницкая — 400 лет истории на одной улице
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🔭Обзорная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • 2 500 ₽ за человека

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Мясницкая — 400 лет истории на одной улице
Мясницкая — 400 лет истории на одной улице

Что вы увидите

  • Мысницкая
Трудно найти в Москве другой такой великолепный и целостный памятник истории 📖 и искусствa, как улица Мясницкая, воплотившая в себе непрерывное развитие города с 17 века до 21. Все здания на Мясницкой — либо архитектурный шедевр, либо обладают удивительной историей, а чаще и то, и другое вместе!
Мы начнем нашу «Царскую дорогу» с Лубянской площади, вы увидите здания всех архитектурных стилей, а я расскажу вам удивительные истории о событиях, происходивших здесь, о людях, оставивших след в истории не только улицы и города, но всей страны и даже мира. Приходите — будет интересно!
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
    Начало
    🚩 выход №4 из метро Лубянка
    Место завершения
    🏁 метро Красные Ворота
    Мясницкая — 400 лет истории на одной улице
    Мясницкая — 400 лет истории на одной улице
    Мясницкая — 400 лет истории на одной улице

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Ирина Г.
    Ирина Г.
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