Трудно найти в Москве другой такой великолепный и целостный памятник истории 📖 и искусствa, как улица Мясницкая, воплотившая в себе непрерывное развитие города с 17 века до 21. Все здания на Мясницкой — либо архитектурный шедевр, либо обладают удивительной историей, а чаще и то, и другое вместе!

Мы начнем нашу «Царскую дорогу» с Лубянской площади, вы увидите здания всех архитектурных стилей, а я расскажу вам удивительные истории о событиях, происходивших здесь, о людях, оставивших след в истории не только улицы и города, но всей страны и даже мира. Приходите — будет интересно!