Мои заказы

Новогодняя вечеринка 26 декабря на теплоходе «Ривер Палас»

Шоу, танцы, песни, фотограф, призы и праздничный банкет с безлимитным алкоголем (18+)
Энергично, ярко, вкусно! Под Новый год приглашаем вас на праздничный круиз по Москве-реке.

На комфортабельном нарядном теплоходе «Ривер Палас» вас ждёт насыщенная программа: ведущий и диджей, шоу-номера, световое представление, выступление кавер-группы, интерактив «Интуиция» с артистами разного жанра, профессиональные фото, лотерея, подарки — и конечно, ужин.
Новогодняя вечеринка 26 декабря на теплоходе «Ривер Палас»
Новогодняя вечеринка 26 декабря на теплоходе «Ривер Палас»
Новогодняя вечеринка 26 декабря на теплоходе «Ривер Палас»

Описание фото-прогулки

Для вас

  • праздничный банкет и напитки All Inclusive
  • ведущий, диджей и фотограф
  • призы, подарки, лотерея
  • профессиональное звуковое и световое оборудование
  • выступления кавер-группы и саксофониста
  • шоу «Бразильский карнавал» и «Новогоднее волшебство»
  • интерактивная танцевальная программа
  • фотосессия с персонажем-символом года (зеркальная лошадь)
  • новогодняя фотозона
  • игра «Интуиция» с выступлением артистов разного жанра

Меню банкета

Закуски, сервированные в центре стола:

  • ломтики малосольного лосося с маринованным имбирём
  • филе маринованного клыкача с картофельными крокетами
  • балтийская сельдь с молодым картофелем и ялтинским луком
  • террин из пулярки с соусом сладкий чили
  • домашняя буженина с соусом из карельской клюквы и муссом из хрена
  • домашние соленья и маринады
  • фермерские овощи
  • фруктовое ассорти
  • французские булочки

Горячая закуска — жульен из лесных грибов в сливочном соусе под сырной корочкой

Салаты:

  • салат из спелых томатов и нежного домашнего сыра, заправляется оливковым маслом и соусом бальзамик
  • зелёный салат с подкопчённым куриным филе и соусом из дижонской горчицы
  • и конечно, «Оливье»

Горячее блюдо на выбор:

  • филе белой трески под соусом шампань на подушке из риса
  • телячьи щёчки из печи с пюре из молодого картофеля и соусом демиглас

Десерт — ассорти пирожных

Напитки (All Inclusive без ограничений)

  • игристое вино
  • красное и белое вино
  • водка, виски или коньяк
  • минеральная вода
  • сок, морс
  • чай, кофе

Маршрут

«Национальный центр „Россия“» (Сити-Экспоцентр) — Центр Международной Торговли — Дом Правительства — Гостиница «Украина» — Киевская площадь — Новодевичий монастырь — Лужники — МГУ — Нескучный сад — Президиум РАН — Парк Горького — Крымский мост — Памятник Петру I — Храм Христа Спасителя — Театр Эстрады — Дом на набережной — Кремль (разворот) — «Национальный центр „Россия“» (Сити-Экспоцентр)

Организационные детали

  • Это водная развлекательная прогулка без сопровождения гида
  • Всё перечисленное в описании включено в стоимость
  • Организатор в праве изменить меню и развлекательную программу, сохранив при этом размер порций на человека и качество сервиса
  • В случае сложной ледовой обстановки на реке маршрут может быть изменён

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость фото-прогулки

Тип билетаСтоимость
Standart Plus (подальше от сцены)24 990 ₽
VIP (близко к сцене)26 990 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У причала "Национальный центр"Россия " " (Сити-Экспоцентр)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 250 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Прогулки на теплоходах
Прогулки на теплоходах — Организатор в Москве
Провёл экскурсии для 15092 туристов
Мы организуем водные экскурсии и речные теплоходные прогулки в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Такие программы — отличная возможность увидеть с воды главные символы трёх столиц. На комфортабельных теплоходах вы пройдёте
читать дальше

мимо Московского Кремля и небоскрёбов Москва-Сити, Зимнего дворца и разводных мостов, Казанского кремля и волжских просторов. Наши причалы расположены в центре, в самых удобных местах для жителей и гостей трёх городов.

Входит в следующие категории Москвы

Похожие экскурсии из Москвы

Круиз на теплоходе «Ривер Палас» по центру от Москва-сити
На теплоходе
3 часа
-
10%
1484 отзыва
Круиз
Круиз на теплоходе «Ривер Палас» по центру от Москва-сити
Начало: Причал "Национальный центр"Россия "
Расписание: Ежедневно в 12:00, 15:00, 16:00, 19:00, 20:00
1494 ₽1660 ₽ за человека
Парадная Москва: прогулка с фотографом
Пешая
1.5 часа
-
5%
354 отзыва
Фотопрогулка
до 4 чел.
Парадная Москва: прогулка с фотографом
Откройте для себя красоту Москвы через объектив камеры! Наша фото-прогулка подарит вам не только знания, но и великолепные снимки
Начало: В районе метро Китай-Город
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6080 ₽6400 ₽ за всё до 4 чел.
Новый год в Москве от Петра до наших дней: история праздничного освещения
Пешая
2 часа
9 отзывов
Групповая
до 25 чел.
Новый год в Москве от Петра до наших дней: история праздничного освещения
Прогуляйтесь по новогодней Москве, изучая историю праздничного освещения и традиций. Увидьте, как изменились улицы и площади города
Начало: На Театральной площади
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
650 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Москве