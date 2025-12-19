Энергично, ярко, вкусно! Под Новый год приглашаем вас на праздничный круиз по Москве-реке.
На комфортабельном нарядном теплоходе «Ривер Палас» вас ждёт насыщенная программа: ведущий и диджей, шоу-номера, световое представление, выступление кавер-группы, интерактив «Интуиция» с артистами разного жанра, профессиональные фото, лотерея, подарки — и конечно, ужин.
На комфортабельном нарядном теплоходе «Ривер Палас» вас ждёт насыщенная программа: ведущий и диджей, шоу-номера, световое представление, выступление кавер-группы, интерактив «Интуиция» с артистами разного жанра, профессиональные фото, лотерея, подарки — и конечно, ужин.
Описание фото-прогулки
Для вас
- праздничный банкет и напитки All Inclusive
- ведущий, диджей и фотограф
- призы, подарки, лотерея
- профессиональное звуковое и световое оборудование
- выступления кавер-группы и саксофониста
- шоу «Бразильский карнавал» и «Новогоднее волшебство»
- интерактивная танцевальная программа
- фотосессия с персонажем-символом года (зеркальная лошадь)
- новогодняя фотозона
- игра «Интуиция» с выступлением артистов разного жанра
Меню банкета
Закуски, сервированные в центре стола:
- ломтики малосольного лосося с маринованным имбирём
- филе маринованного клыкача с картофельными крокетами
- балтийская сельдь с молодым картофелем и ялтинским луком
- террин из пулярки с соусом сладкий чили
- домашняя буженина с соусом из карельской клюквы и муссом из хрена
- домашние соленья и маринады
- фермерские овощи
- фруктовое ассорти
- французские булочки
Горячая закуска — жульен из лесных грибов в сливочном соусе под сырной корочкой
Салаты:
- салат из спелых томатов и нежного домашнего сыра, заправляется оливковым маслом и соусом бальзамик
- зелёный салат с подкопчённым куриным филе и соусом из дижонской горчицы
- и конечно, «Оливье»
Горячее блюдо на выбор:
- филе белой трески под соусом шампань на подушке из риса
- телячьи щёчки из печи с пюре из молодого картофеля и соусом демиглас
Десерт — ассорти пирожных
Напитки (All Inclusive без ограничений)
- игристое вино
- красное и белое вино
- водка, виски или коньяк
- минеральная вода
- сок, морс
- чай, кофе
Маршрут
«Национальный центр „Россия“» (Сити-Экспоцентр) — Центр Международной Торговли — Дом Правительства — Гостиница «Украина» — Киевская площадь — Новодевичий монастырь — Лужники — МГУ — Нескучный сад — Президиум РАН — Парк Горького — Крымский мост — Памятник Петру I — Храм Христа Спасителя — Театр Эстрады — Дом на набережной — Кремль (разворот) — «Национальный центр „Россия“» (Сити-Экспоцентр)
Организационные детали
- Это водная развлекательная прогулка без сопровождения гида
- Всё перечисленное в описании включено в стоимость
- Организатор в праве изменить меню и развлекательную программу, сохранив при этом размер порций на человека и качество сервиса
- В случае сложной ледовой обстановки на реке маршрут может быть изменён
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость фото-прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Standart Plus (подальше от сцены)
|24 990 ₽
|VIP (близко к сцене)
|26 990 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У причала "Национальный центр"Россия " " (Сити-Экспоцентр)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 250 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Прогулки на теплоходах — Организатор в Москве
Провёл экскурсии для 15092 туристов
Мы организуем водные экскурсии и речные теплоходные прогулки в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Такие программы — отличная возможность увидеть с воды главные символы трёх столиц. На комфортабельных теплоходах вы пройдёте
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
-
10%
Круиз
Круиз на теплоходе «Ривер Палас» по центру от Москва-сити
Начало: Причал "Национальный центр"Россия "
Расписание: Ежедневно в 12:00, 15:00, 16:00, 19:00, 20:00
1494 ₽
1660 ₽ за человека
-
5%
Фотопрогулка
до 4 чел.
Парадная Москва: прогулка с фотографом
Откройте для себя красоту Москвы через объектив камеры! Наша фото-прогулка подарит вам не только знания, но и великолепные снимки
Начало: В районе метро Китай-Город
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6080 ₽
6400 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 25 чел.
Новый год в Москве от Петра до наших дней: история праздничного освещения
Прогуляйтесь по новогодней Москве, изучая историю праздничного освещения и традиций. Увидьте, как изменились улицы и площади города
Начало: На Театральной площади
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
650 ₽ за человека