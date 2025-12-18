Оставьте дома телевизор с оливье — и присоединяйтесь в новогоднюю ночь к нашему праздничному автобусу! За рулём — Дед Мороз, во время пути — розыгрыши и викторины, на Воробьёвых горах — встреча Нового года с ансамблем «Тень-Потетень», хороводами, бенгальскими огнями и шампанским. Даже если вы без компании — скучно точно не будет!

Описание экскурсии

21:30 — выезд на праздничном автобусе. Мы проедем по самым красивым улицам, бульварам и площадям Москвы, окутанным атмосферой Нового года.

Первая остановка — гостиница «Украина» на Кутузовском проспекте. Прогулка по световой аллее под арками с тысячами огней, хоровод и танцы под новогодние мелодии.

Вторая остановка — Поклонная гора. Полюбуемся праздничной иллюминацией.

Остановка на смотровой площадке Воробьёвых гор. Панорама новогоднего города и выступление ансамбля «Тень-Потетень». Коллектив исполняет народные песни в современном стиле — живая интерактивная программа и развлечения на свежем воздухе (~30 мин)

После выступления и хороводов мы встретим Новый год под фейерверк: с шампанским, бенгальскими огнями и мандаринами. Каждый сможет загадать желание у новогоднего шара (~20 мин).

По пути

Постараемся остановиться у храма Христа Спасителя и проехать максимально близко к Красной площади — в зависимости от перекрытия движения

Посмотрим из окна на праздничную столицу: Садовое кольцо и набережные Москвы-реки в огнях

В автобусе — лёгкий рассказ ведущего о Москве и истории Нового года, викторины и розыгрыш призов: экскурсии, скидки на поездки по России, сувениры

Финальная точка маршрута — ВДНХ. Здесь вы можете продолжить празднование самостоятельно.

Организационные детали