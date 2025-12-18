Прокатиться по сияющей Москве и встретить 2026 год на Воробьёвых горах
Оставьте дома телевизор с оливье — и присоединяйтесь в новогоднюю ночь к нашему праздничному автобусу! За рулём — Дед Мороз, во время пути — розыгрыши и викторины, на Воробьёвых горах — встреча Нового года с ансамблем «Тень-Потетень», хороводами, бенгальскими огнями и шампанским. Даже если вы без компании — скучно точно не будет!
Описание экскурсии
21:30 — выезд на праздничном автобусе. Мы проедем по самым красивым улицам, бульварам и площадям Москвы, окутанным атмосферой Нового года.
Первая остановка — гостиница «Украина» на Кутузовском проспекте. Прогулка по световой аллее под арками с тысячами огней, хоровод и танцы под новогодние мелодии.
Вторая остановка — Поклонная гора. Полюбуемся праздничной иллюминацией.
Остановка на смотровой площадке Воробьёвых гор. Панорама новогоднего города и выступление ансамбля «Тень-Потетень». Коллектив исполняет народные песни в современном стиле — живая интерактивная программа и развлечения на свежем воздухе (~30 мин)
После выступления и хороводов мы встретим Новый год под фейерверк: с шампанским, бенгальскими огнями и мандаринами. Каждый сможет загадать желание у новогоднего шара (~20 мин).
По пути
Постараемся остановиться у храма Христа Спасителя и проехать максимально близко к Красной площади — в зависимости от перекрытия движения
Посмотрим из окна на праздничную столицу: Садовое кольцо и набережные Москвы-реки в огнях
В автобусе — лёгкий рассказ ведущего о Москве и истории Нового года, викторины и розыгрыш призов: экскурсии, скидки на поездки по России, сувениры
Финальная точка маршрута — ВДНХ. Здесь вы можете продолжить празднование самостоятельно.
Организационные детали
В стоимость включены: автобус-party с 21:30 до 01:30, 30-минутное выступление фольклорной группы «Тень-Потетень», бокал шампанского и мандарины
Вы можете взять с собой напитки и закуски на ваш вкус
Едем на нескольких автобусах. С вами будут ведущие из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Менделеевская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 250 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Константин — Организатор в Москве
Провёл экскурсии для 378 туристов
Меня зовут Константин. Наша компания начала работать в 1992 году и за это время стала важным игроком туристического рынка с признанным авторитетом. В наших офисах в Москве и Санкт-Петербурге работают
специалисты, посвятившие компании 11-15 лет, для которых туризм — это не только любимая работа, это призвание. Мы обладаем огромным опытом в организации самых разных путешествий от студенческих поездок и походов в горы до частных визитов первых лиц государства и членов королевской семьи.