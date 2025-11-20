Откройте главное зимнее чудо России — яркую, сияющую и волшебную новогоднюю площадку на Соборной площади Главного храма Вооружённых сил в Кубинке! Вас ждут тысячи огней, праздничная ёлка, световые инсталляции, тюбинговая горка, каток с бесплатным прокатом и атмосфера, в которой оживают лучшие рождественские традиции.
Описание экскурсии
Фантастическая иллюминация из десятков тысяч огней
Вас ждут 50 000 лампочек и световых элементов: сияющие арки, праздничные композиции, снежные инсталляции и волшебное мерцание храма — зрелище, от которого захватывает дух.
Одна из самых больших ёлок Подмосковья
На площади возвышается 30-метровая красавица-ёлка, украшенная тысячами гирлянд и авторскими украшениями.
Зимние активности для детей и взрослых
Самая длинная оборудованная тюбинговая горка Подмосковья и огромный каток с бесплатным прокатом коньков.
Посещение Главного храма Вооружённых сил
Снаружи и внутри вы рассмотрите Собор Воскресения Христова, а гид расскажет о его символике, особенностях и истории создания.
Свободное время на ярмарке чудес
Тёплые напитки, праздничные угощения, сувениры, гуляния и атмосфера добрых зимних традиций — всё, что делает Новый год по-настоящему волшебным.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном туристическом автобусе
- Экскурсию проведёт гид из нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3500 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От метро «Сухаревская»
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 683 туристов
Наш проект основан в 1997 году — у нас огромный опыт в экскурсионном туризме. Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными,
