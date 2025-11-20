Откройте главное зимнее чудо России — яркую, сияющую и волшебную новогоднюю площадку на Соборной площади Главного храма Вооружённых сил в Кубинке! Вас ждут тысячи огней, праздничная ёлка, световые инсталляции, тюбинговая горка, каток с бесплатным прокатом и атмосфера, в которой оживают лучшие рождественские традиции.

Описание экскурсии

Фантастическая иллюминация из десятков тысяч огней

Вас ждут 50 000 лампочек и световых элементов: сияющие арки, праздничные композиции, снежные инсталляции и волшебное мерцание храма — зрелище, от которого захватывает дух.

Одна из самых больших ёлок Подмосковья

На площади возвышается 30-метровая красавица-ёлка, украшенная тысячами гирлянд и авторскими украшениями.

Зимние активности для детей и взрослых

Самая длинная оборудованная тюбинговая горка Подмосковья и огромный каток с бесплатным прокатом коньков.

Посещение Главного храма Вооружённых сил

Снаружи и внутри вы рассмотрите Собор Воскресения Христова, а гид расскажет о его символике, особенностях и истории создания.

Свободное время на ярмарке чудес

Тёплые напитки, праздничные угощения, сувениры, гуляния и атмосфера добрых зимних традиций — всё, что делает Новый год по-настоящему волшебным.

Организационные детали