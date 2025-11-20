Мои заказы

Новогодняя сказка в Кубинке

Ледовые развлечения, 30-метровая ёлка и грандиозные огни Главного храма Вооружённых сил - из Москвы
Откройте главное зимнее чудо России — яркую, сияющую и волшебную новогоднюю площадку на Соборной площади Главного храма Вооружённых сил в Кубинке! Вас ждут тысячи огней, праздничная ёлка, световые инсталляции, тюбинговая горка, каток с бесплатным прокатом и атмосфера, в которой оживают лучшие рождественские традиции.
Описание экскурсии

Фантастическая иллюминация из десятков тысяч огней

Вас ждут 50 000 лампочек и световых элементов: сияющие арки, праздничные композиции, снежные инсталляции и волшебное мерцание храма — зрелище, от которого захватывает дух.

Одна из самых больших ёлок Подмосковья

На площади возвышается 30-метровая красавица-ёлка, украшенная тысячами гирлянд и авторскими украшениями.

Зимние активности для детей и взрослых

Самая длинная оборудованная тюбинговая горка Подмосковья и огромный каток с бесплатным прокатом коньков.

Посещение Главного храма Вооружённых сил

Снаружи и внутри вы рассмотрите Собор Воскресения Христова, а гид расскажет о его символике, особенностях и истории создания.

Свободное время на ярмарке чудес

Тёплые напитки, праздничные угощения, сувениры, гуляния и атмосфера добрых зимних традиций — всё, что делает Новый год по-настоящему волшебным.

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном туристическом автобусе
  • Экскурсию проведёт гид из нашей команды

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3500 ₽
Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От метро «Сухаревская»
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Елена
Елена — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 683 туристов
Наш проект основан в 1997 году — у нас огромный опыт в экскурсионном туризме. Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными,
читать дальше

интересными и при этом доступными. Наша миссия — дать возможность как можно большему числу людей посмотреть всё самое интересное в стране, познакомить с культурой, религией и историей разных регионов. Мы уверены, что через познание других можно познать себя. Стремимся популяризировать экскурсионный, познавательный, интеллектуальный и активный туризм в нашем обществе.

Входит в следующие категории Москвы

