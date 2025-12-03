Комбинированная экскурсия на автомобиле и пешком по знаковым местам Москвы.
Вы увидите исторический центр, современные районы и панорамные виды, посетите Красную площадь и парк Зарядье, подниметесь на Воробьёвы горы и познакомитесь с архитектурой столицы.
Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
- скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
- не действует на трансферы и входные билеты
- работает при предоплате или полной оплате на сайте
- не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
Описание экскурсии
Исторический центр города
Экскурсия начинается с осмотра площади трёх вокзалов и знакомства с историей железнодорожного транспорта. Далее маршрут проходит по Мясницкой улице с её архитектурными памятниками и Лубянской площади.
Пешеходная часть включает посещение Красной площади, ипарка Зарядье Панорамные виды и современная архитектура
Автомобильная часть продолжается по набережным Москвы-реки с осмотром Кремлёвского ансамбля и храма Христа Спасителя. Вы подниметесь на Воробьёвы горы для осмотра панорамы города и увидите сталинские высотки, включая здание МГУ.
Современные достопримечательности
Завершающая часть маршрута включает осмотр Поклонной горы и делового центра Москва-Сити. Вы проедете по Кутузовскому проспекту и Новому Арбату, увидите современные небоскрёбы и исторические здания в центре города. Важная информация:
- Экскурсия сочетает автомобильные переезды и пешие прогулки.
- Возможно проведение экскурсии для большего количества гостей: от 5 до 9 - на минивене, от 10 до 18 - на микроавтобусе, от 19 до 46 — на большом туристическом автобусе. Цена оговаривается индивидуально.
- Рекомендуется удобная обувь и одежда по погоде для пешеходной части.
- За дополнительную плату возможен трансфер из московских аэропортов в начале или по завершении экскурсии.
- Просьба заранее сообщить о наличии детей младше 7 лет для предоставления детского кресла.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь трёх вокзалов
- Улица Мясницкая
- Район Чистые пруды
- Площадь Покровские ворота
- Район Ивановская Горка
- Лубянская площадь
- Улица Варварка
- Красная площадь и парк Зарядье
- Храм Василия Блаженного, Спасская и Никольская башни, Мавзолей, ГУМ
- Большой Каменный и Большой Замоскворецкий мосты
- Панорамы Московского Кремля
- Храм Христа Спасителя
- Памятник 300-летию военно-морского флота РФ
- Воробьёвы горы
- Москва-Сити
- Сталинские высотки
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Оплата парковок
Где начинаем и завершаем?
Начало: Метро Чистые пруды, Сокольническая линия, Москва. Либо любой, указанный вами, адрес в пределахМКАД
Завершение: Любой адрес, указанный вами, в пределах МКАД
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
