Исторический центр города

Экскурсия начинается с осмотра площади трёх вокзалов и знакомства с историей железнодорожного транспорта. Далее маршрут проходит по Мясницкой улице с её архитектурными памятниками и Лубянской площади.

Пешеходная часть включает посещение Красной площади, ипарка Зарядье Панорамные виды и современная архитектура

Автомобильная часть продолжается по набережным Москвы-реки с осмотром Кремлёвского ансамбля и храма Христа Спасителя. Вы подниметесь на Воробьёвы горы для осмотра панорамы города и увидите сталинские высотки, включая здание МГУ.

Современные достопримечательности

Завершающая часть маршрута включает осмотр Поклонной горы и делового центра Москва-Сити. Вы проедете по Кутузовскому проспекту и Новому Арбату, увидите современные небоскрёбы и исторические здания в центре города. Важная информация: