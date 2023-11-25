Проехать по самым нарядным местам столицы и познакомиться с её знаковыми достопримечательностями
Праздничное убранство и антураж меняют город до неузнаваемости. В такой атмосфере путешествие по нему становится настоящей сказкой.
Вы погрузитесь в зимнюю магию Москвы, услышите о самых интересных эпизодах из её прошлого и увидите места, без которых невозможно представить историю столицы. Экскурсия предполагает 3 выхода из автобуса и пешеходную часть по центру.
Вы погрузитесь в зимнюю магию Москвы, услышите о самых интересных эпизодах из её прошлого и увидите места, без которых невозможно представить историю столицы. Экскурсия предполагает 3 выхода из автобуса и пешеходную часть по центру.
Ближайшие даты:
25
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27
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 710 ₽
|Пенсионеры
|1 710 ₽
|Школьники
|1 530 ₽
|Студенты
|1 530 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — организатору на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
- Манежная площадь. Наш гид расскажет о прошлом этого места и его памятниках. Вы узнаете о бывшей гостинице «Москва», которая преобразилась в отель Four Seasons Moscow. А осматривая памятник Жукову, услышите о самом знаменитом военачальнике России 20 века.
- Московские набережные — Берсеневская и Софийская. Вам откроются самые живописные виды на храм Христа Спасителя и Кремль. Также вы послушаете рассказы о Доме на набережной, Большом Каменном мосте и особняке Харитоненко.
- Киногородок на Мосфильмовской улице. Здесь находится культовая киностудия «Мосфильм», памятник Евгению Леонову и российскую Аллею звёзд с героями, известными всем жителям нашей страны.
- Воробьёвы горы. Со смотровой площадки перед вами предстанет Москва как на ладони: вы полюбуетесь небоскрёбами Москва-Сити, рассмотрите величественное здание МГУ, а также увидите спортивный комплекс «Лужники», Новодевичий монастырь и храм Живоначальной Троицы.
- Поклонная гора. Завершит парад достопримечательностей историческая локация и мемориальный комплекс, где располагаются военные музеи и памятники, напоминающие о потерях и победах нашей страны в 19-20 веках.
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
- Подходит для детей старше 7 лет
- При бронировании в переписке укажите данные всех участников: ФИО, дату рождения
- При отмене экскурсии в день её проведения оплата не возвращается — это связано с бронированием билетов
Обратите внимание:
Мы оставляем за собой право на изменение маршрута, порядка и времени прохождения основных пунктов проезда в рамках обзорной экскурсии в зависимости от:
- дорожной ситуации на улицах Москвы
- погодных условий
- наличия перекрытий на время ограничения движения при проведении городских мероприятий
- наличия свободных мест для парковки транспорта на остановках с выходом из автобуса
в понедельник, среду, пятницу и субботу в 10:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на станции метро «Площадь революции»
- Когда и сколько длится?
- Когда: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 10:30Экскурсия длится около 4.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алла — Организатор в Москве
Провёл экскурсии для 309 туристов
Наша компания разрабатывает и проводит экскурсии и туры по городам России, Москве, Золотому Кольцу. Проводим групповые экскурсии по главным достопримечательностям Москвы — от Кремля и Оружейной палаты до Москва-Сити и бункера Сталина в Измайлово. Разрабатываем индивидуальные экскурсии любой сложности. Также предлагаем экскурсии для школьных групп, в том числе обучающие программы и мастер-классы. Будем рады и иностранным гостям. Ориентируемся на качество и заботимся о наших путешественниках. До встречи!
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