Волшебство новогодней Москвы: групповая автобусная экскурсия

Групповая экскурсия в Москве

Проехать по самым нарядным местам столицы и познакомиться с её знаковыми достопримечательностями

Праздничное убранство и антураж меняют город до неузнаваемости. В такой атмосфере путешествие по нему становится настоящей сказкой.

Вы погрузитесь в зимнюю магию Москвы, услышите о самых интересных эпизодах из её прошлого и увидите места, без которых невозможно представить историю столицы. Экскурсия предполагает 3 выхода из автобуса и пешеходную часть по центру.
Волшебство новогодней Москвы: групповая автобусная экскурсия
Волшебство новогодней Москвы: групповая автобусная экскурсия
Волшебство новогодней Москвы: групповая автобусная экскурсия
Волшебство новогодней Москвы: групповая автобусная экскурсия
Волшебство новогодней Москвы: групповая автобусная экскурсия
Волшебство новогодней Москвы: групповая автобусная экскурсия
Волшебство новогодней Москвы: групповая автобусная экскурсия
Волшебство новогодней Москвы: групповая автобусная экскурсия
Волшебство новогодней Москвы: групповая автобусная экскурсия
Волшебство новогодней Москвы: групповая автобусная экскурсия
Волшебство новогодней Москвы: групповая автобусная экскурсия
Волшебство новогодней Москвы: групповая автобусная экскурсия
Волшебство новогодней Москвы: групповая автобусная экскурсия
Волшебство новогодней Москвы: групповая автобусная экскурсия
Волшебство новогодней Москвы: групповая автобусная экскурсия
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 710 ₽
Пенсионеры1 710 ₽
Школьники1 530 ₽
Студенты1 530 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — организатору на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

  • Манежная площадь. Наш гид расскажет о прошлом этого места и его памятниках. Вы узнаете о бывшей гостинице «Москва», которая преобразилась в отель Four Seasons Moscow. А осматривая памятник Жукову, услышите о самом знаменитом военачальнике России 20 века.
  • Московские набережные — Берсеневская и Софийская. Вам откроются самые живописные виды на храм Христа Спасителя и Кремль. Также вы послушаете рассказы о Доме на набережной, Большом Каменном мосте и особняке Харитоненко.
  • Киногородок на Мосфильмовской улице. Здесь находится культовая киностудия «Мосфильм», памятник Евгению Леонову и российскую Аллею звёзд с героями, известными всем жителям нашей страны.
  • Воробьёвы горы. Со смотровой площадки перед вами предстанет Москва как на ладони: вы полюбуетесь небоскрёбами Москва-Сити, рассмотрите величественное здание МГУ, а также увидите спортивный комплекс «Лужники», Новодевичий монастырь и храм Живоначальной Троицы.
  • Поклонная гора. Завершит парад достопримечательностей историческая локация и мемориальный комплекс, где располагаются военные музеи и памятники, напоминающие о потерях и победах нашей страны в 19-20 веках.

Организационные детали

  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
  • Подходит для детей старше 7 лет
  • При бронировании в переписке укажите данные всех участников: ФИО, дату рождения
  • При отмене экскурсии в день её проведения оплата не возвращается — это связано с бронированием билетов

Обратите внимание:

Мы оставляем за собой право на изменение маршрута, порядка и времени прохождения основных пунктов проезда в рамках обзорной экскурсии в зависимости от:

  • дорожной ситуации на улицах Москвы
  • погодных условий
  • наличия перекрытий на время ограничения движения при проведении городских мероприятий
  • наличия свободных мест для парковки транспорта на остановках с выходом из автобуса

в понедельник, среду, пятницу и субботу в 10:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на станции метро «Площадь революции»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 10:30
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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