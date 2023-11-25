Алла — Организатор в Москве

Провёл экскурсии для 309 туристов

Наша компания разрабатывает и проводит экскурсии и туры по городам России, Москве, Золотому Кольцу. Проводим групповые экскурсии по главным достопримечательностям Москвы — от Кремля и Оружейной палаты до Москва-Сити и бункера Сталина в Измайлово. Разрабатываем индивидуальные экскурсии любой сложности. Также предлагаем экскурсии для школьных групп, в том числе обучающие программы и мастер-классы. Будем рады и иностранным гостям. Ориентируемся на качество и заботимся о наших путешественниках. До встречи!

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