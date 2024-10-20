Москва с французским акцентом: от парижского метро до сталинских высоток! Погрузитесь в атмосферу Франции в самом сердце Москвы, откройте для себя необычные фонтаны, мосты и истории. Исследуйте самые яркие архитектурные уголки Москвы, узнайте, зачем городу понадобились семь сталинских сестер, и насладитесь потрясающим видом на столицу с высоты 120-ти метров.

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Описание экскурсии

Что вас ожидает на экскурсии

В начале нашей увлекательной экскурсии мы погрузимся в атмосферу Франции, посетив типичную парижскую станцию метро. Здесь вы сможете познакомиться с вокзалом, который ежедневно принимает такое количество пассажиров, что оно сопоставимо с населением города Ессентуки.

Необычные достопримечательности

Вы увидите удивительный фонтан, вдохновленный древнегреческим мифом, который, возможно, знаком вам с детства. Также вас поразит история одного из самых красивых пешеходных мостов Москвы, который не раз менял как свое название, так и местоположение.

Исторические моменты

Мы обсудим дорогу в Европу, по которой Наполеон Бонапарт сначала вошел в Москву, мечтая покорить Российскую Империю, а затем покинул ее, собрав последние остатки своей армии. Вы узнаете, зачем городу и стране понадобились семь сталинских сестер.

Гостиница Украина

Мы также подробно изучим одну из самых дорогих гостиниц России — гостиницу Украина. Пройдя по роскошному лобби, вы почувствуете себя настоящим гостем этого великолепного заведения.

Диорама и смотровая площадка

Вы сможете рассмотреть потрясающую диораму, изображающую московский Кремль и Красную площадь 70-х годов. А затем поднимемся на смотровую площадку на 33-м этаже гостиницы, где с высоты 120 метров откроется захватывающий вид на главные достопримечательности Москвы.

Важная информация

Обратите внимание: в случае закрытия смотровой площадки в холодное время года или при плохой видимости (неблагоприятные погодные условия) предусмотрен альтернативный маршрут без посещения смотровой площадки.