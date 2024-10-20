По следам Наполеона - с посещением гостиницы Украина

Москва с французским акцентом: от парижского метро до сталинских высоток! Погрузитесь в атмосферу Франции в самом сердце Москвы, откройте для себя необычные фонтаны, мосты и истории.

Исследуйте самые яркие архитектурные уголки Москвы, узнайте, зачем городу понадобились семь сталинских сестер, и насладитесь потрясающим видом на столицу с высоты 120-ти метров.
5
1 отзыв
По следам Наполеона - с посещением гостиницы Украина
По следам Наполеона - с посещением гостиницы Украина
По следам Наполеона - с посещением гостиницы Украина
Ближайшие даты:
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Время начала: 11:00, 12:00, 15:00, 16:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает на экскурсии

В начале нашей увлекательной экскурсии мы погрузимся в атмосферу Франции, посетив типичную парижскую станцию метро. Здесь вы сможете познакомиться с вокзалом, который ежедневно принимает такое количество пассажиров, что оно сопоставимо с населением города Ессентуки.

Необычные достопримечательности

Вы увидите удивительный фонтан, вдохновленный древнегреческим мифом, который, возможно, знаком вам с детства. Также вас поразит история одного из самых красивых пешеходных мостов Москвы, который не раз менял как свое название, так и местоположение.

Исторические моменты

Мы обсудим дорогу в Европу, по которой Наполеон Бонапарт сначала вошел в Москву, мечтая покорить Российскую Империю, а затем покинул ее, собрав последние остатки своей армии. Вы узнаете, зачем городу и стране понадобились семь сталинских сестер.

Гостиница Украина

Мы также подробно изучим одну из самых дорогих гостиниц России — гостиницу Украина. Пройдя по роскошному лобби, вы почувствуете себя настоящим гостем этого великолепного заведения.

Диорама и смотровая площадка

Вы сможете рассмотреть потрясающую диораму, изображающую московский Кремль и Красную площадь 70-х годов. А затем поднимемся на смотровую площадку на 33-м этаже гостиницы, где с высоты 120 метров откроется захватывающий вид на главные достопримечательности Москвы.

Важная информация

Обратите внимание: в случае закрытия смотровой площадки в холодное время года или при плохой видимости (неблагоприятные погодные условия) предусмотрен альтернативный маршрут без посещения смотровой площадки.

в указанные дни или по запросу

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Киевский вокзал
  • Фонтан Похищение Европы
  • Мост Богдана Хмельницкого
  • МИД
  • Комплекс Москва-сити
  • Гостиница Украина
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Посещение смотровой площадки - 1000 руб. с человека (включен напиток горячий или прохладительный)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Метро Киевская кольцевая, выход номер 3
Завершение: Гостиница Украина
Когда и сколько длится?
Когда: в указанные дни или по запросу
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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3
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1
А
20 окт 2024
Посетили много мест, где мы, коренные москвичи, даже не бывали. Елена рассказывает очень интересно, с юмором есть возможность дискуссии. С погодой повезло, поэтому гуляли и слушали с удовольствием!!! Жалко только, что не смоги попасть на смотровая площадку гостиницы.

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