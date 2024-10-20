Исследуйте самые яркие архитектурные уголки Москвы, узнайте, зачем городу понадобились семь сталинских сестер, и насладитесь потрясающим видом на столицу с высоты 120-ти метров.
Описание экскурсии
Что вас ожидает на экскурсии
В начале нашей увлекательной экскурсии мы погрузимся в атмосферу Франции, посетив типичную парижскую станцию метро. Здесь вы сможете познакомиться с вокзалом, который ежедневно принимает такое количество пассажиров, что оно сопоставимо с населением города Ессентуки.
Необычные достопримечательности
Вы увидите удивительный фонтан, вдохновленный древнегреческим мифом, который, возможно, знаком вам с детства. Также вас поразит история одного из самых красивых пешеходных мостов Москвы, который не раз менял как свое название, так и местоположение.
Исторические моменты
Мы обсудим дорогу в Европу, по которой Наполеон Бонапарт сначала вошел в Москву, мечтая покорить Российскую Империю, а затем покинул ее, собрав последние остатки своей армии. Вы узнаете, зачем городу и стране понадобились семь сталинских сестер.
Гостиница Украина
Мы также подробно изучим одну из самых дорогих гостиниц России — гостиницу Украина. Пройдя по роскошному лобби, вы почувствуете себя настоящим гостем этого великолепного заведения.
Диорама и смотровая площадка
Вы сможете рассмотреть потрясающую диораму, изображающую московский Кремль и Красную площадь 70-х годов. А затем поднимемся на смотровую площадку на 33-м этаже гостиницы, где с высоты 120 метров откроется захватывающий вид на главные достопримечательности Москвы.
Важная информация
Обратите внимание: в случае закрытия смотровой площадки в холодное время года или при плохой видимости (неблагоприятные погодные условия) предусмотрен альтернативный маршрут без посещения смотровой площадки.
в указанные дни или по запросу
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Киевский вокзал
- Фонтан Похищение Европы
- Мост Богдана Хмельницкого
- МИД
- Комплекс Москва-сити
- Гостиница Украина
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Посещение смотровой площадки - 1000 руб. с человека (включен напиток горячий или прохладительный)