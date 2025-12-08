Мы отправимся по пути, которым ходили в лавру цари и императоры, простые крестьяне и знатные вельможи. Увидим старинные храмы и монастыри, которые, как вехи, отмечают дорогу из Москвы.
Эта экскурсия для тех, кто любит не просто паломничество, а погружение в историю и быт прошлых веков, кто хочет узнать, чем жили и чему радовались русские люди в прошлом.
Описание экскурсии
8:00 — встреча и начало экскурсии
8:15 — церковь Тихвинской иконы Божией матери
9:00 — Благовещенский храм в Тайнинском
11:00 — Покровский монастырь в Хотьково
12:00 — Троице-Сергиева Лавра
13:00 — Гефсиманский скит
14:00 — Вифанский скит
15:00 — озеро Лесное
17:00 — возвращение в Москву
В поездке я расскажу:
- о путешествии по Троицкому пути царей и простых людей
- судьбе Троице-Сергиевой лавры
- преподобном Сергие Радонежском и загадках его жития
- Загорске и его обитателях
Организационные детали
- Поездка пройдёт на автомобиле Nissan Tiida
- Дополнительно оплачиваются обед и посещение колокольни — по желанию
- Предусмотрено посещение церкви. Необходим соответствующий наряд
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Алексеевская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Алексей — ваш гид в Москве
Я священник, получил образование по специальности «учитель истории». Увлекаюсь историей, прошлым Москвы и её жителей. Стараюсь делать свои прогулки по Москве увлекательными и интересными. К своим гостям отношусь как к друзьям и превращаю наши путешествия в дружеские прогулки.
