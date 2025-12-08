Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Мы отправимся по пути, которым ходили в лавру цари и императоры, простые крестьяне и знатные вельможи. Увидим старинные храмы и монастыри, которые, как вехи, отмечают дорогу из Москвы.



Эта экскурсия для тех, кто любит не просто паломничество, а погружение в историю и быт прошлых веков, кто хочет узнать, чем жили и чему радовались русские люди в прошлом.