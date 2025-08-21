Мы отправимся изучать подземную Москву в недавно рассекреченное бомбоубежище около Сити.
Вы исследуете укрытие-бабочку, рассчитанное на 600 человек, изучите механизмы работы систем подачи воздуха, откроете гермозатворы и увидите костюмы химзащиты.
А также узнаете, как звучит самая большая сирена оповещения в СССР и научитесь передавать секретные послания.
Ближайшие даты:29
ноя
Время начала: 12:30
Описание экскурсии
Ещё совсем недавно информация о бункере была государственной тайной — но теперь он рассекречен! И мы с вами будем его исследовать.
- Вы научитесь пользоваться дозиметром и передавать секретные сообщения азбукой Морзе. Вроде: «Привет! Как жизнь, Семёныч?»
- Послушаете о подземной Москве, которая скрывается у вас под ногами — о бункерах, коммуникациях, метро-2, коллекторах…
- Увидите (и, готовьтесь, услышите!) самую большую серийную сирену оповещения, когда-либо произведённую в СССР
- Займётесь лепидоптерологией — разберётесь, зачем убежище в планировке построено как бабочка
- Рассмотрите кирпич первого в Москве водопровода, построенного по указу Екатерины II
- Изучите устройство оповещения высокопоставленных лиц: директоров, генералов, командиров
- Выясните (не на практике, а в теории), сколько дней могли укрываться в этом противоядерном бомбоубежище сотрудники стратегически важного завода, ныне почти полностью стёртого с лица земли
- Заглянете в тамбур-шлюз: он построен как шлюз выхода в открытый космос. Расскажем, почему и зачем там нужна очистка душем
- Протестируете лампу, огонёк которой может подсказать, что спускающегося под землю ждёт опасность — какая?
- Сгенерируете чистый воздух своими руками, используя оборудование бункера — так делали, если убежище переходило в режим полной изоляции
- Поддуете костюм биологической защиты и напечатаете послание на телеграфном аппарате
А кое-что может даже наденете на себя. Если захочется☺
Организационные детали
- Рекомендуемый возраст участников — 12+
- Обратите внимание: в бункере нет туалета
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1999 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Неподалеку от метро «Выставочная»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 17% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Катя и Никита — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 4067 туристов
Мы Катя и Никита, историки искусства и гиды с более чем 3-летним опытом. Также мы путешественники, художники, фотографы и более того — замечательные люди! Мы объездили много стран, жили во
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Елена
21 авг 2025
Очень интересная экскурсия и необычное место. Бункер полностью сохранился, даже механизмы и гермозатворы, и это все можно потрогать!! Экскурсовод выше всех похвал, порадовало, что группы не больше 15 человек, было удобно все рассматривать. Спасибо, что открыли мне новый подземный мир Москвы.
А
Александр
17 авг 2025
Это больше похоже не на экскурсию, а на посещение музея.
