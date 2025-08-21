Мы отправимся изучать подземную Москву в недавно рассекреченное бомбоубежище около Сити. Вы исследуете укрытие-бабочку, рассчитанное на 600 человек, изучите механизмы работы систем подачи воздуха, откроете гермозатворы и увидите костюмы химзащиты. А также узнаете, как звучит самая большая сирена оповещения в СССР и научитесь передавать секретные послания.

Описание экскурсии

Ещё совсем недавно информация о бункере была государственной тайной — но теперь он рассекречен! И мы с вами будем его исследовать.

Вы научитесь пользоваться дозиметром и передавать секретные сообщения азбукой Морзе. Вроде: «Привет! Как жизнь, Семёныч?»

Послушаете о подземной Москве , которая скрывается у вас под ногами — о бункерах, коммуникациях, метро-2, коллекторах…

Увидите (и, готовьтесь, услышите!) самую большую серийную сирену оповещения , когда-либо произведённую в СССР

Займётесь лепидоптерологией — разберётесь, зачем убежище в планировке построено как бабочка

Рассмотрите кирпич первого в Москве водопровода , построенного по указу Екатерины II

Изучите устройство оповещения высокопоставленных лиц: директоров, генералов, командиров

Выясните (не на практике, а в теории), сколько дней могли укрываться в этом противоядерном бомбоубежище сотрудники стратегически важного завода, ныне почти полностью стёртого с лица земли

Заглянете в тамбур-шлюз : он построен как шлюз выхода в открытый космос. Расскажем, почему и зачем там нужна очистка душем

Протестируете лампу , огонёк которой может подсказать, что спускающегося под землю ждёт опасность — какая?

Сгенерируете чистый воздух своими руками, используя оборудование бункера — так делали, если убежище переходило в режим полной изоляции

Поддуете костюм биологической защиты и напечатаете послание на телеграфном аппарате

А кое-что может даже наденете на себя. Если захочется☺

Организационные детали