Приглашаю вас познакомиться с историей Москвы, побывав на интерактивном уроке-экскурсии

Приглашаю вас познакомиться с историей Москвы, побывав на интерактивном уроке-экскурсии.

Мы окунемся в историю столицы, узнаем о ее архитектурных шедеврах, судьбах известных россиян.

Экскурсия проходит в игровой форме.

Гид расскажет о том, как строилась и росла Москва, о событиях, происходивших некогда на Красной площади, неизвестных фактах об МГУ и многом другом.
Посвящение в москвичи
Посвящение в москвичи
Посвящение в москвичи
Посвящение в москвичи
Посвящение в москвичи
Посвящение в москвичи

Что вы увидите 🤩

  • Театральная площадь
  • Большой театр
  • Красная площадь
  • стены Кремля
  • Храм Христа Спасителя
  • Новодевичий монастырь
  • Воробьёвы горы
  • Поклонная гора.
Что вас ждет
Экскурсия проводится для школьников всех возрастов.
Во время поездки дипломированный педагог, лауреат конкурса «Учитель года» в увлекательной форме расскажет ребятам об истории Москвы: возникновении, становлении, интересных исторических фактах.
Благодаря такой подаче информации у школьников формируется интерес к истории родного города, самостоятельному изучению архитектуры столицы.
В дороге вас ждут увлекательные конкурсы, викторины, сюрпризы и сладкие призы. Гид расскажет о становлении Москвы, судьбах значимых жителей России, событиях, происходивших на Красной площади.
Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

  • автобус туристического класса с кондиционером, ремнями безопасности, телевизором. Транспорт застрахован (вкл. страхование гражданской ответственности), подается к школе,
  • уведомление ГИБДД, полный пакет документов со всеми разрешениями,
  • услуги гида,
  • 2 сопровождающих бесплатно,
  • чаепитие в центре столицы,
  • анимация,
  • подарки.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • личные расходы.

Цены на экскурсию

Для группы 45-48 человекДля группы 41-44 человекДля группы 36-40 человекДля группы 31-35 человекДля группы 26-30 человекДля группы 21-25 человекДля группы 15-20 человек
Стандартный билет (7+)
1 450 ₽
1 500 ₽
1 600 ₽
1 720 ₽
1 800 ₽
1 920 ₽
2 250 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • автобус туристического класса с кондиционером, ремнями безопасности, телевизором. Транспорт застрахован (вкл. страхование гражданской ответственности), подается к школе
  • уведомление ГИБДД, полный пакет документов со всеми разрешениями
  • услуги гида
  • 2 сопровождающих бесплатно
  • чаепитие в центре столицы
  • анимация
  • подарки.
Что не входит
  • личные расходы.
Место начала и завершения
адрес школы
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 48 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Дарим О.
Дарим О.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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