Что вас ждет
Экскурсия проводится для школьников всех возрастов.
Во время поездки дипломированный педагог, лауреат конкурса «Учитель года» в увлекательной форме расскажет ребятам об истории Москвы: возникновении, становлении, интересных исторических фактах.
Благодаря такой подаче информации у школьников формируется интерес к истории родного города, самостоятельному изучению архитектуры столицы.
В дороге вас ждут увлекательные конкурсы, викторины, сюрпризы и сладкие призы. Гид расскажет о становлении Москвы, судьбах значимых жителей России, событиях, происходивших на Красной площади.
Важно знать
В стоимость экскурсии включено:
- автобус туристического класса с кондиционером, ремнями безопасности, телевизором. Транспорт застрахован (вкл. страхование гражданской ответственности), подается к школе,
- уведомление ГИБДД, полный пакет документов со всеми разрешениями,
- услуги гида,
- 2 сопровождающих бесплатно,
- чаепитие в центре столицы,
- анимация,
- подарки.
Туристы оплачивают самостоятельно: