Приглашаю вас познакомиться с историей Москвы, побывав на интерактивном уроке-экскурсии.



Мы окунемся в историю столицы, узнаем о ее архитектурных шедеврах, судьбах известных россиян.



Экскурсия проходит в игровой форме.



Гид расскажет о том, как строилась и росла Москва, о событиях, происходивших некогда на Красной площади, неизвестных фактах об МГУ и многом другом.