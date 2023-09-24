Прогулка на фрегате с посещением усадьбы Марфино

Прокатиться по Клязьминскому водохранилищу и погулять по готической усадьбе за 1 день

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Приглашаем в необычное путешествие всех романтиков, любителей большой воды и старинных романтических дворцов! Вы прокатитесь на единственном в Москве трёхмачтовом парусном фрегате, словно сошедшем со страниц «Алых парусов».

Полюбуетесь живописным Клязьминским водохранилищем, а затем сойдёте на берег и отправитесь гулять по таинственной усадьбе Марфино.
Прогулка на фрегате с посещением усадьбы Марфино
Прогулка на фрегате с посещением усадьбы Марфино
Прогулка на фрегате с посещением усадьбы Марфино
Прогулка на фрегате с посещением усадьбы Марфино
Прогулка на фрегате с посещением усадьбы Марфино
Прогулка на фрегате с посещением усадьбы Марфино
Прогулка на фрегате с посещением усадьбы Марфино
Прогулка на фрегате с посещением усадьбы Марфино
Прогулка на фрегате с посещением усадьбы Марфино
Прогулка на фрегате с посещением усадьбы Марфино
Прогулка на фрегате с посещением усадьбы Марфино
Прогулка на фрегате с посещением усадьбы Марфино
Ближайшие даты:
24
сен
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

На фрегате по Клязьминскому водохранилищу. Вы прокатитесь на современном комфортабельном теплоходе, стилизованном под парусный трёхмачтовый фрегат 18 века. Если позволит погода, мы поднимем алые паруса в носовой части корабля!

Усадьба Марфино. В компании профессионального гида вы погуляете по старинной усадьбе Марфино. Оцените её главные достопримечательности: готический мост, пристань с грифонами и фонтаном, дворец, ротонду «Миловида», храмы Рождества Богородицы и Святых Петра и Павла. А также услышите связанные с ними истории.

Организационные детали

  • Тайминг экскурсии: прогулка на теплоходе — 1,5 часа, экскурсия по Марфино — 1,5–2 часа, свободное время в Марфино — 30 минут, обед — 1 час, остальное время занимает дорога
  • Обязательно пришлите при бронировании ФИО и номер паспорта/свидетельства о рождении для детей всех участников — эти данные необходимы для оформления пропусков на территорию усадьбы
  • По пути мы остановимся в кафе на обед — около 600 руб. с человека
  • Прогулка на теплоходе видовая, без экскурсионного сопровождения. В автобусе и на территории усадьбы вас ждут рассказы гида.
  • Все объекты в Марфино мы осматриваем снаружи

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у СТ.М. «Алтуфьево»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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