Прокатиться по Клязьминскому водохранилищу и погулять по готической усадьбе за 1 день
Приглашаем в необычное путешествие всех романтиков, любителей большой воды и старинных романтических дворцов! Вы прокатитесь на единственном в Москве трёхмачтовом парусном фрегате, словно сошедшем со страниц «Алых парусов».
Полюбуетесь живописным Клязьминским водохранилищем, а затем сойдёте на берег и отправитесь гулять по таинственной усадьбе Марфино.
Полюбуетесь живописным Клязьминским водохранилищем, а затем сойдёте на берег и отправитесь гулять по таинственной усадьбе Марфино.
Ближайшие даты:
24
сен
сен
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
На фрегате по Клязьминскому водохранилищу. Вы прокатитесь на современном комфортабельном теплоходе, стилизованном под парусный трёхмачтовый фрегат 18 века. Если позволит погода, мы поднимем алые паруса в носовой части корабля!
Усадьба Марфино. В компании профессионального гида вы погуляете по старинной усадьбе Марфино. Оцените её главные достопримечательности: готический мост, пристань с грифонами и фонтаном, дворец, ротонду «Миловида», храмы Рождества Богородицы и Святых Петра и Павла. А также услышите связанные с ними истории.
Организационные детали
- Тайминг экскурсии: прогулка на теплоходе — 1,5 часа, экскурсия по Марфино — 1,5–2 часа, свободное время в Марфино — 30 минут, обед — 1 час, остальное время занимает дорога
- Обязательно пришлите при бронировании ФИО и номер паспорта/свидетельства о рождении для детей всех участников — эти данные необходимы для оформления пропусков на территорию усадьбы
- По пути мы остановимся в кафе на обед — около 600 руб. с человека
- Прогулка на теплоходе видовая, без экскурсионного сопровождения. В автобусе и на территории усадьбы вас ждут рассказы гида.
- Все объекты в Марфино мы осматриваем снаружи
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у СТ.М. «Алтуфьево»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — Организатор в Москве
Провёл экскурсии для 57 туристов
Здравствуйте! Наш проект основан в 1997 году — у нас огромный опыт в экскурсионном туризме. Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными, интересными и при этом доступными. Наша миссия — дать возможность как можно большему числу людей посмотреть всё самое интересное в стране, познакомить с культурой, религией и историей разных регионов. Мы уверены, что через познание других можно познать себя. Мы стремимся популяризировать экскурсионный, познавательный, интеллектуальный и активный туризм в нашем обществе.
Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы
Групповые
На автобусе
Можно с детьми
Для школьников
Для пенсионеров
Летние
Выездные
На весь день
Романтические
Парки и усадьбы
Монастыри, церкви, храмы
Святые места
Усадьбы и дворцы
На теплоходе
Водные развлечения
Марфино
Популярные места
Природа
Природа и пейзажи
Для студентов
Похожие туры из Москвы
Индивидуальная
2 часа
Белая магия русской готики: экскурсия по усадьбе Быково
Открыть секреты самой необычной церкви Подмосковья и погрузиться в историю имения
Село Быково, Владимирский храм
17 сен
18 сен
19 сен
20 сен
от 3 800₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Необычная усадьба Марфино
Посетить подмосковное дворянское имение и расшифровать его псевдоготический облик
в селе Марфино
17 сен
20 сен
21 сен
24 сен
5 850₽ за всё до 4 чел.
Групповая
2 часа
"Особняк с вензелем"М " ": усадьба Морозовых в Подсосенском переулке
м. Чкаловская на улице у выхода №6 (к Атриуму)
17 сен
8 окт
15 окт
21 окт
1 550₽ за человека
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании