Приглашаем в необычное путешествие всех романтиков, любителей большой воды и старинных романтических дворцов! Вы прокатитесь на единственном в Москве трёхмачтовом парусном фрегате, словно сошедшем со страниц «Алых парусов». Полюбуетесь живописным Клязьминским водохранилищем, а затем сойдёте на берег и отправитесь гулять по таинственной усадьбе Марфино.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

На фрегате по Клязьминскому водохранилищу. Вы прокатитесь на современном комфортабельном теплоходе, стилизованном под парусный трёхмачтовый фрегат 18 века. Если позволит погода, мы поднимем алые паруса в носовой части корабля!

Усадьба Марфино. В компании профессионального гида вы погуляете по старинной усадьбе Марфино. Оцените её главные достопримечательности: готический мост, пристань с грифонами и фонтаном, дворец, ротонду «Миловида», храмы Рождества Богородицы и Святых Петра и Павла. А также услышите связанные с ними истории.

Организационные детали