Прогулка по центру Москвы от парка «Зарядье»

Экспресс-маршрут по историческому центру столицы
Что может быть лучше, чем прогуляться по центру Москвы? Увидеть город с воды! Кольцевой маршрут от парка «Зарядье» позволит насладиться красотами столицы: её набережными, мостами, историческими зданиями и панорамами парка Горького.
Прогулка по центру Москвы от парка «Зарядье»
Прогулка по центру Москвы от парка «Зарядье»
Прогулка по центру Москвы от парка «Зарядье»

Описание экскурсии

Маршрут

Парк «Зарядье» — Дом на набережной — Театр эстрады — храм Христа Спасителя — памятник Петру I — Крымский мост — разворот у парка Горького — парк «Зарядье».

Организационные детали

  • Прогулка проходит на теплоходе «Адмиралъ»
  • На борту работает бар, есть WC
  • Посадка на борт открывается за 10 минут до начала рейса
  • Можно с велосипедом, детской коляской. Нельзя с питомцами
  • На борт нельзя брать еду и алкоголь

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Взрослый, с 12 лет, СБ—ВС590 ₽
Взрослый, с 12 лет, ПН—ПТ490 ₽
Детский, с 6 лет350 ₽
Детский (до 5 лет включительно), Без отдельно занимаемого места на одного взрослого не более одного бесплатного ребёнкаБесплатно
Необходима полная оплата. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На причале «Зарядье»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Прогулки на теплоходах
Прогулки на теплоходах — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 20526 туристов
Мы организуем водные экскурсии и речные теплоходные прогулки в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Такие программы — отличная возможность увидеть с воды главные символы трёх столиц. На комфортабельных теплоходах вы пройдёте
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мимо Московского Кремля и небоскрёбов Москва-Сити, Зимнего дворца и разводных мостов, Казанского кремля и волжских просторов. Наши причалы расположены в центре, в самых удобных местах для жителей и гостей трёх городов.

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