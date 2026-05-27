Круговая речная прогулка от Зарядья до Храма Христа Спасителя

На теплоходе «Вдохновение» мимо главных достопримечательностей столицы
Как собрать коллекцию символов Москвы и при этом отдохнуть? Отправиться на речную прогулку! Вы разместитесь на открытой или закрытой палубе и на теплоходе пройдёте мимо парка «Зарядье», златоглавого храма Христа Спасителя, пряничного храма Василия Блаженного и Кремля. Прогулку сопровождают комментарии аудиогида на борту.
Описание экскурсии

Маршрут

Причал «Зарядье» — Кремль — Собор Василия Блаженного — Дом на набережной — Театр эстрады — Памятник Петру I — Храм Христа Спасителя (разворот) — Причал «Устьинский мост»

Организационные детали

  • Прогулка длится 50 мин и проходит на теплоходе «Вдохновение» вместимостью до 50 пассажиров. Открытая и закрытая палубы, есть туалет
  • На борту работает аудиогид. Сопровождение гида не предполагается
  • Прогулка доступна для гостей с детскими колясками

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый990 ₽
Детский (с 6 до 12 лет)690 ₽
Необходима полная оплата.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На причале «Зарядье»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Прогулки на теплоходах
Прогулки на теплоходах — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 16087 туристов
Мы организуем водные экскурсии и речные теплоходные прогулки в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Такие программы — отличная возможность увидеть с воды главные символы трёх столиц. На комфортабельных теплоходах вы пройдёте
мимо Московского Кремля и небоскрёбов Москва-Сити, Зимнего дворца и разводных мостов, Казанского кремля и волжских просторов. Наши причалы расположены в центре, в самых удобных местах для жителей и гостей трёх городов.

