В сердце СтолицыНачало нашей прогулки мы посвятим знакомству с историей 📖 Нулевого километра дорог российских, затем узнаем насколько сильно первоначальный облик Казанского собора на Красной площади отличался от нынешнего, окунёмся в перипетии создания Исторического музея на Красной площади и услышим 10 неожиданных фактов о ГУМе. Улица городского просвещенияОсновную же часть путешествия мы посвятим великолепной Никольской улице, заслуженно получившей негласный статус улицы городского просвещения. Мы выясним в каком из домов этой улицы было принято судьбоносное для России решение о возведении на престол Анны Иоанновны. Узнаем где зародилось отечественное печатное дело;, поговорим о высшем учебном заведении, в котором учился великий Михайло Васильевич Ломоносов. Полюбуемся на самую роскошную аптеку города, исследуем наиболее респектабельную улицу московского шопинга. Подивимся судьбе легендарного столичного ресторана и попробуем разузнать, как жилось посадскому китайгородскому люду в этих местах.