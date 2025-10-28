Авторская экскурсия на борту электросудна с панорамными окнами подарит вам незабываемые впечатления! Мы пройдём вдоль красивых набережных, услышим о прошлом и увидим настоящее российской столицы.
В сопровождении профессионального гида вы узнаете интересные факты и детали о главном городе России и увидите Москву по-новому.
Описание водной прогулки
За 1,5 часа речного путешествия вы сможете:
- Почувствовать мощь космических технологий.
- Оказаться в архитектурной сказке будущего у «Парящего дома».
• Вернуться в прошлое, где Дом Правительства РФ и здание СЭВ — живые свидетели целой эпохи. А также:
- Услышите нерассказанные истории о том, как космическая программа связана с районом Фили.
- Увидите чудо инженерной мысли — «Парящий дом», который днём сверкает на солнце, а ночью превращается в световую инсталляцию.
• Прикоснётесь к архитектуре «Сталинского ампира» на примере последней высотки — гостиницы «Украина». Вам откроются:
- Тайны Мухиной горы — где каждый слой земли хранит свидетельства разных веков.
- Легенды Бородинского моста — почему его конструкция стала революционной для своего времени.
- Дух промышленной Москвы в кирпичных стенах Трёхгорной мануфактуры.
- Символы новой эры в зеркальных фасадах Сити.
• Оазис спокойствия в парке Фили, где соединяются все эпохи. Важная информация:
- Проезд на экобасе не входит в стоимость экскурсии. Оплата на месте картой банка или «Тройка». Стоимость проезда составит от 200 до 500 рублей в зависимости от дня недели и способа оплаты.
- Всем участникам будут выданы наушники для качественного звучания голоса гида.
- Конечная точка маршрута — причал «Парк Фили».
Утром экскурсия проводится по расписанию речного трамвайчика в 10 часов. Уточняйте перед бронированием наличие свободных мест в группе.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мухина гора
- Гостиница "Рэдиссон" (сталинская высотка "Украина")
- "Парящий дом" (ЖК "Бадаевский")
- Дом Правительства РФ («Белый дом»)
- Комплекс «Москва-Сити»
- Панорамы набережных Москвы-реки
Что включено
- Услуги гида
- Наушники
Что не входит в цену
- Стоимость проезда на электросудне - от 200 до 500 рублей в зависимости от дня недели и способа оплаты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Причал «Киевский» (Бережковская набережная, 2)
Завершение: Причал «Сердце Столицы» (зимний период) на Шелепихинской набережной
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 58 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
28 окт 2025
Экскурсия комфортная, познавательная. Единственное, нам, как жителям Москвы, информация о строящихся ЖК была не в новинку, а услышать исторические данные было довольно интересно.
К
Ксения
28 окт 2025
Все было волшебно! Интересная подача, развернутые ответы на вопросы. Формат экскурсии очень удобный - были осенью, было тепло и уютно. Благодарим! По возможности обязательно обратимся снова
Л
Любовь
19 окт 2025
Ольга большой профессионал, мы слушали с удовольствием всю поездку. Узнали много интересных фактов. Рекомендую поездку на электоботе, только с экскурсией.
С
Сергей
17 окт 2025
В восторге о экскурсии. Узнали для себя много нового. Ольга лучшая огромное спасибо. Всем советуем
Е
Елена
15 окт 2025
В воскресенье 12.10.2025 были на речной экскурсии по Москве с гидом Ольгой. Время пролетело мгновенно. Очень жаль было расставаться. Очень рекомендую Москвичам эту экскурсию. Почти 40 лет живем в Москве,
Э
Эльвира
13 окт 2025
Экскурсия очень понравилась. Узнали много интересных фактов. Экскурсия сопровождалась интерактивом, что делало ее еще более информативной. Огромное спасибо Ольге!!!
Т
Татьяна
12 окт 2025
Очень понравилась экскурсия, Ольга все подробно и интересно рассказывала, сопровождая свой рассказ видео и фото. Экобус очень комфортный транспорт, есть вода и туалетная комната.
Е
Елена
8 окт 2025
А
Ангелина
8 окт 2025
Все очень понравилось! И гид Ольга, и информация и само электросудно) рекомендуем ✨
П
Павел
7 окт 2025
Мы были всей семьей на экскурсии "От Филей до Мухиной горы", на электросудне «Шмелёвка» по маршруту № 1. Ольга - замечательный экскурсовод! Экскурсия проходит с помощью аудиогида, экскурсовод преподнесла для
О
Ольга
10 сен 2025
Очень понравилась экскурсия. Провели время с семьёй с прекрасным гидом Ольгой,. Покатались на кораблике, посмотрели замечательные виды вдоль реки.,послушали интересные рассказы про районы, дома,, мосты, набережные,. Остановились возле великолепных башен
К
Карпухин
7 сен 2025
Спасибо Ольге. Провела очень информативную, интересную экскурсию на электроходе по Москве-реке. Многое узнали исторических и современных фактов по ходу маршрута - Парк Фили - Киевский вокзал.
Л
Лидия
7 сен 2025
Экскурсия на речном трамвайчике с Ольгой очень понравилась. Узнали столько всего интересного из истории до наших дней, проплывая мимо берегов Москва-реки. Увлекательная экскурсия на прекрасном электробусе с отличным гидом Ольгой. Всем советую прекрасно провести с ней время.
С
Сергей
31 авг 2025
Экскурсия очень понравилась, интересная и содержательная. Спасибо экскурсоводу!
С
Светлана
24 авг 2025
Экскурсия с Ольгой прошла очень легко, приятно и познавательно. Очень интересно изучать Москву с реки - маршрут извилистый, пейзажи разнообразные, кораблик очень комфортабельный (и дорогой). На протяжении всего маршрута Ольга
Входит в следующие категории Москвы
