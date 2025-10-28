Е Екатерина Экскурсия комфортная, познавательная. Единственное, нам, как жителям Москвы, информация о строящихся ЖК была не в новинку, а услышать исторические данные было довольно интересно.

К Ксения Все было волшебно! Интересная подача, развернутые ответы на вопросы. Формат экскурсии очень удобный - были осенью, было тепло и уютно. Благодарим! По возможности обязательно обратимся снова

Л Любовь Ольга большой профессионал, мы слушали с удовольствием всю поездку. Узнали много интересных фактов. Рекомендую поездку на электоботе, только с экскурсией.

С Сергей В восторге о экскурсии. Узнали для себя много нового. Ольга лучшая огромное спасибо. Всем советуем

Е Елена читать дальше и каждый раз узнаешь что-то новое о городе. Ольга дала очень интересную игформацию об изменениях, коснувшийся города за последние десятилетия, и о его ранних исторических периодах. Всё замечательно организовано. Ставлю 5 баллов. Вернёмся к Ольге на другие жкскурсии обязательно. Рекомендую всем. В воскресенье 12.10.2025 были на речной экскурсии по Москве с гидом Ольгой. Время пролетело мгновенно. Очень жаль было расставаться. Очень рекомендую Москвичам эту экскурсию. Почти 40 лет живем в Москве,

Э Эльвира Экскурсия очень понравилась. Узнали много интересных фактов. Экскурсия сопровождалась интерактивом, что делало ее еще более информативной. Огромное спасибо Ольге!!!

Т Татьяна Очень понравилась экскурсия, Ольга все подробно и интересно рассказывала, сопровождая свой рассказ видео и фото. Экобус очень комфортный транспорт, есть вода и туалетная комната.

Е Елена

А Ангелина Все очень понравилось! И гид Ольга, и информация и само электросудно) рекомендуем ✨

П Павел читать дальше нас очень много интересной и эксклюзивной информации. Были в Москве много раз, но Ольга открыла взгляд на столицу с другой стороны! Мы посмотрели на остров(!) с последней столичной деревней Терехово, увидели шлюз № 9 канала им. Москвы, возводящийся деловой и жилой комплексы космической отрасли, восхитительные башни Москва-Сити, дома на сваях, набережные, мосты и ещё на много-много всего!

Ольга — очень хороший рассказчик, понятно и развёрнуто отвечала на все вопросы.

Благодарим за очень запоминающуюся и увлекательную экскурсию! Теперь мы знаем Москву намного больше! Мы были всей семьей на экскурсии "От Филей до Мухиной горы", на электросудне «Шмелёвка» по маршруту № 1. Ольга - замечательный экскурсовод! Экскурсия проходит с помощью аудиогида, экскурсовод преподнесла для

О Ольга читать дальше Москва Сити, послушали историю строительства, дальнейшей застройки. Посмотрели новый парящий дом на сваях. Интересно было послушать историю Филей. От Филевского парка до Киевской за 1-20 получили много удовольствий и интересной информации. Очень советую. Это не просто покататься по реке, а послушать, как Ольга интересно все рассказывает, это намного интереснее. Очень понравилась экскурсия. Провели время с семьёй с прекрасным гидом Ольгой,. Покатались на кораблике, посмотрели замечательные виды вдоль реки.,послушали интересные рассказы про районы, дома,, мосты, набережные,. Остановились возле великолепных башен

К Карпухин Спасибо Ольге. Провела очень информативную, интересную экскурсию на электроходе по Москве-реке. Многое узнали исторических и современных фактов по ходу маршрута - Парк Фили - Киевский вокзал.

Л Лидия Экскурсия на речном трамвайчике с Ольгой очень понравилась. Узнали столько всего интересного из истории до наших дней, проплывая мимо берегов Москва-реки. Увлекательная экскурсия на прекрасном электробусе с отличным гидом Ольгой. Всем советую прекрасно провести с ней время.

С Сергей Экскурсия очень понравилась, интересная и содержательная. Спасибо экскурсоводу!