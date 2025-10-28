Мои заказы

От Мухиной горы до Филей: речной маршрут сквозь века (на электросудне)

От Мухиной горы до Филей
Авторская экскурсия на борту электросудна с панорамными окнами подарит вам незабываемые впечатления! Мы пройдём вдоль красивых набережных, услышим о прошлом и увидим настоящее российской столицы.

В сопровождении профессионального гида вы узнаете интересные факты и детали о главном городе России и увидите Москву по-новому.
5
58 отзывов
Описание водной прогулки

За 1,5 часа речного путешествия вы сможете:

  • Почувствовать мощь космических технологий.
  • Оказаться в архитектурной сказке будущего у «Парящего дома».

• Вернуться в прошлое, где Дом Правительства РФ и здание СЭВ — живые свидетели целой эпохи. А также:

  • Услышите нерассказанные истории о том, как космическая программа связана с районом Фили.
  • Увидите чудо инженерной мысли — «Парящий дом», который днём сверкает на солнце, а ночью превращается в световую инсталляцию.

• Прикоснётесь к архитектуре «Сталинского ампира» на примере последней высотки — гостиницы «Украина». Вам откроются:

  • Тайны Мухиной горы — где каждый слой земли хранит свидетельства разных веков.
  • Легенды Бородинского моста — почему его конструкция стала революционной для своего времени.
  • Дух промышленной Москвы в кирпичных стенах Трёхгорной мануфактуры.
  • Символы новой эры в зеркальных фасадах Сити.

• Оазис спокойствия в парке Фили, где соединяются все эпохи. Важная информация:

  • Проезд на экобасе не входит в стоимость экскурсии. Оплата на месте картой банка или «Тройка». Стоимость проезда составит от 200 до 500 рублей в зависимости от дня недели и способа оплаты.
  • Всем участникам будут выданы наушники для качественного звучания голоса гида.
  • Конечная точка маршрута — причал «Парк Фили».

Утром экскурсия проводится по расписанию речного трамвайчика в 10 часов. Уточняйте перед бронированием наличие свободных мест в группе.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Мухина гора
  • Гостиница "Рэдиссон" (сталинская высотка "Украина")
  • "Парящий дом" (ЖК "Бадаевский")
  • Дом Правительства РФ («Белый дом»)
  • Комплекс «Москва-Сити»
  • Панорамы набережных Москвы-реки
Что включено
  • Услуги гида
  • Наушники
Что не входит в цену
  • Стоимость проезда на электросудне - от 200 до 500 рублей в зависимости от дня недели и способа оплаты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Причал «Киевский» (Бережковская набережная, 2)
Завершение: Причал «Сердце Столицы» (зимний период) на Шелепихинской набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Утром экскурсия проводится по расписанию речного трамвайчика в 10 часов. Уточняйте перед бронированием наличие свободных мест в группе.
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Проезд на экобасе не входит в стоимость экскурсии
  • Оплата на месте картой банка или «Тройка». Стоимость проезда составит от 200 до 500 рублей в зависимости от дня недели и способа оплаты
  • Всем участникам будут выданы наушники для качественного звучания голоса гида
  • Конечная точка маршрута - причал «Парк Фили»
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 58 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
55
4
3
3
2
1
Е
Екатерина
28 окт 2025
Экскурсия комфортная, познавательная. Единственное, нам, как жителям Москвы, информация о строящихся ЖК была не в новинку, а услышать исторические данные было довольно интересно.
К
Ксения
28 окт 2025
Все было волшебно! Интересная подача, развернутые ответы на вопросы. Формат экскурсии очень удобный - были осенью, было тепло и уютно. Благодарим! По возможности обязательно обратимся снова
Л
Любовь
19 окт 2025
Ольга большой профессионал, мы слушали с удовольствием всю поездку. Узнали много интересных фактов. Рекомендую поездку на электоботе, только с экскурсией.
С
Сергей
17 окт 2025
В восторге о экскурсии. Узнали для себя много нового. Ольга лучшая огромное спасибо. Всем советуем
Е
Елена
15 окт 2025
В воскресенье 12.10.2025 были на речной экскурсии по Москве с гидом Ольгой. Время пролетело мгновенно. Очень жаль было расставаться. Очень рекомендую Москвичам эту экскурсию. Почти 40 лет живем в Москве,
читать дальше

и каждый раз узнаешь что-то новое о городе. Ольга дала очень интересную игформацию об изменениях, коснувшийся города за последние десятилетия, и о его ранних исторических периодах. Всё замечательно организовано. Ставлю 5 баллов. Вернёмся к Ольге на другие жкскурсии обязательно. Рекомендую всем.

Э
Эльвира
13 окт 2025
Экскурсия очень понравилась. Узнали много интересных фактов. Экскурсия сопровождалась интерактивом, что делало ее еще более информативной. Огромное спасибо Ольге!!!
Т
Татьяна
12 окт 2025
Очень понравилась экскурсия, Ольга все подробно и интересно рассказывала, сопровождая свой рассказ видео и фото. Экобус очень комфортный транспорт, есть вода и туалетная комната.
Е
Елена
8 окт 2025
А
Ангелина
8 окт 2025
Все очень понравилось! И гид Ольга, и информация и само электросудно) рекомендуем ✨
П
Павел
7 окт 2025
Мы были всей семьей на экскурсии "От Филей до Мухиной горы", на электросудне «Шмелёвка» по маршруту № 1. Ольга - замечательный экскурсовод! Экскурсия проходит с помощью аудиогида, экскурсовод преподнесла для
читать дальше

нас очень много интересной и эксклюзивной информации. Были в Москве много раз, но Ольга открыла взгляд на столицу с другой стороны! Мы посмотрели на остров(!) с последней столичной деревней Терехово, увидели шлюз № 9 канала им. Москвы, возводящийся деловой и жилой комплексы космической отрасли, восхитительные башни Москва-Сити, дома на сваях, набережные, мосты и ещё на много-много всего!
Ольга — очень хороший рассказчик, понятно и развёрнуто отвечала на все вопросы.
Благодарим за очень запоминающуюся и увлекательную экскурсию! Теперь мы знаем Москву намного больше!

О
Ольга
10 сен 2025
Очень понравилась экскурсия. Провели время с семьёй с прекрасным гидом Ольгой,. Покатались на кораблике, посмотрели замечательные виды вдоль реки.,послушали интересные рассказы про районы, дома,, мосты, набережные,. Остановились возле великолепных башен
читать дальше

Москва Сити, послушали историю строительства, дальнейшей застройки. Посмотрели новый парящий дом на сваях. Интересно было послушать историю Филей. От Филевского парка до Киевской за 1-20 получили много удовольствий и интересной информации. Очень советую. Это не просто покататься по реке, а послушать, как Ольга интересно все рассказывает, это намного интереснее.

К
Карпухин
7 сен 2025
Спасибо Ольге. Провела очень информативную, интересную экскурсию на электроходе по Москве-реке. Многое узнали исторических и современных фактов по ходу маршрута - Парк Фили - Киевский вокзал.
Л
Лидия
7 сен 2025
Экскурсия на речном трамвайчике с Ольгой очень понравилась. Узнали столько всего интересного из истории до наших дней, проплывая мимо берегов Москва-реки. Увлекательная экскурсия на прекрасном электробусе с отличным гидом Ольгой. Всем советую прекрасно провести с ней время.
С
Сергей
31 авг 2025
Экскурсия очень понравилась, интересная и содержательная. Спасибо экскурсоводу!
С
Светлана
24 авг 2025
Экскурсия с Ольгой прошла очень легко, приятно и познавательно. Очень интересно изучать Москву с реки - маршрут извилистый, пейзажи разнообразные, кораблик очень комфортабельный (и дорогой). На протяжении всего маршрута Ольга
читать дальше

рассказывает историю района, что было ранее, чем известно то или иное место, что планируется на этом месте в будущем. Очень познавательно. Крайне рекомендую для посещения! И да, плавали семьёй с двумя детьми 12 и 13 лет - детям щашло!

