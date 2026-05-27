Прогулка по реке — это отличная возможность увидеть город в новом свете. Представьте: теплоход скользит по водной глади, позволяя вам неспешно рассмотреть архитектуру набережных. Вы видите цветущие парки и величественные мосты, исторические здания и современные небоскрёбы. А затем удобно устраиваетесь на палубе и радуете себя великолепной европейской кухней.

Описание экскурсии

Прогулка начнётся у Парка культуры, на причале «Крымский мост» — оттуда открывается потрясающий вид на Москву-реку.

Путешествие займёт 2,5 часа. За это время вы увидите:

Новодевичий монастырь

стадион «Лужники»

Воробьёвы горы

Евразийскую площадь

Дом Правительства

красивые набережные и мосты

знаменитые небоскрёбы Москва-Сити

Бранч от шеф-повара

Чтобы вы не проголодались, наш шеф-повар приготовит изысканный бранч (заврак-обед) из блюд европейской кухни. При бронировании вы можете выбрать один из вариантов завтрака или обеда:

Завтрак:

— вариант № 1: омлет со шпинатом и беконом + напиток на выбор (капучино, латте, американо, морс, сок) + мини-десерт

— вариант № 2: яйцо бенедикт с шотладским соусом + напиток на выбор (капучино, латте, американо, морс, сок) + мини-десерт

— вариант № 3: авокадо-тост с яйцом пашот + напиток на выбор (капучино, латте, американо, морс, сок) + мини-десерт

— вариант № 4: сырники со сметаной и фруктами + напиток на выбор (капучино, латте, американо, морс, сок) + фрукты

Обед:

— сет № 1: овощной салат с киноа + филе куриной голени на гриле на подушке из картофеля черри с тимьяном + морс + булочки пшеничные или ржаные

— сет № 2: овощной салат с киноа + медальон из свиной вырезки с картофелем черри и розмарином + морс + булочки пшеничные или ржаные

В детском меню всегда овощные палочки, куриное филе на шпажке с картофелем фри и морс.

Организационные детали