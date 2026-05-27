Прогулка по реке — это отличная возможность увидеть город в новом свете.
Представьте: теплоход скользит по водной глади, позволяя вам неспешно рассмотреть архитектуру набережных. Вы видите цветущие парки и величественные мосты, исторические здания и современные небоскрёбы. А затем удобно устраиваетесь на палубе и радуете себя великолепной европейской кухней.
Описание экскурсии
Прогулка начнётся у Парка культуры, на причале «Крымский мост» — оттуда открывается потрясающий вид на Москву-реку.
Путешествие займёт 2,5 часа. За это время вы увидите:
- Новодевичий монастырь
- стадион «Лужники»
- Воробьёвы горы
- Евразийскую площадь
- Дом Правительства
- красивые набережные и мосты
- знаменитые небоскрёбы Москва-Сити
Бранч от шеф-повара
Чтобы вы не проголодались, наш шеф-повар приготовит изысканный бранч (заврак-обед) из блюд европейской кухни. При бронировании вы можете выбрать один из вариантов завтрака или обеда:
- Завтрак:
— вариант № 1: омлет со шпинатом и беконом + напиток на выбор (капучино, латте, американо, морс, сок) + мини-десерт
— вариант № 2: яйцо бенедикт с шотладским соусом + напиток на выбор (капучино, латте, американо, морс, сок) + мини-десерт
— вариант № 3: авокадо-тост с яйцом пашот + напиток на выбор (капучино, латте, американо, морс, сок) + мини-десерт
— вариант № 4: сырники со сметаной и фруктами + напиток на выбор (капучино, латте, американо, морс, сок) + фрукты
- Обед:
— сет № 1: овощной салат с киноа + филе куриной голени на гриле на подушке из картофеля черри с тимьяном + морс + булочки пшеничные или ржаные
— сет № 2: овощной салат с киноа + медальон из свиной вырезки с картофелем черри и розмарином + морс + булочки пшеничные или ржаные
В детском меню всегда овощные палочки, куриное филе на шпажке с картофелем фри и морс.
Организационные детали
- Прогулка проходит на теплоходе «Легенда». Есть аудиосистема, кафе-бар, кондиционер. Можно проходить с коляской
- Обед от шефа включён в стоимость
- На борт запрещено проносить продукты и безалкогольные напитки, но можно взять алкоголь (кроме пива) с чеком из магазина. Количество — не более 1 бутылки крепкого напитка на двух человек. Посуда не предоставляется
- При неблагоприятных погодных условиях маршрут может быть изменён
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Детский, с 6 до 12 лет, круговой
|890 ₽
|Взрослый, круговой
|1190 ₽
|C Обедом , Сет №1, Питание включено
|2290 ₽
|С Обедом, Сет №2, Питание включено
|2390 ₽
|С завтраком, Сет: «Омлет со шпинатом и беконом», Питание включено
|2390 ₽
|С завтраком, Сет: «Яйцо бенедикт с шотландским соусом», Питание включено
|2490 ₽
|С завтраком, Сет: «Тост авокадо с яйцом пашот», Питание включено
|2590 ₽
|C завтраком, Сет: «Сырники со сметаной и фруктами», Питание включено
|2590 ₽
|Детский, до 6 лет
|10 ₽
Необходима полная оплата.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У причала «Крымский мост»
Когда и сколько длится?
Когда: по расписанию
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму бронирования и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Прогулки на теплоходах — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 16087 туристов
Мы организуем водные экскурсии и речные теплоходные прогулки в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Такие программы — отличная возможность увидеть с воды главные символы трёх столиц. На комфортабельных теплоходах вы пройдёте
Входит в следующие категории Москвы
