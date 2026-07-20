Приглашаем на круговую прогулку по Москве-реке на современном электросудне «Пушкин».
За полтора часа вы пройдёте по самому живописному участку реки и увидите Кремль, храм Христа Спасителя, Воробьёвы горы, парк «Зарядье» и другие знаковые места столицы.
На борту работает ресторан авторской кухни «Родные берега», поэтому прогулку легко совместить с завтраком, обедом или ужином.
За полтора часа вы пройдёте по самому живописному участку реки и увидите Кремль, храм Христа Спасителя, Воробьёвы горы, парк «Зарядье» и другие знаковые места столицы.
На борту работает ресторан авторской кухни «Родные берега», поэтому прогулку легко совместить с завтраком, обедом или ужином.
Описание экскурсии
На маршруте:
- спортивный комплекс «Лужники»
- Воробьёвы горы
- Нескучный сад и Парк Горького
- Крымский мост
- памятник Петру I
- храм Христа Спасителя
- Московский Кремль
- собор Василия Блаженного
- парк «Зарядье» и Парящий мост
Во время прогулки:
- вы увидите центр Москвы с необычного ракурса — без городского шума и пробок
- сможете пообедать или поужинать в ресторане «Родные берега», где современные блюда вдохновлены гастрономическими традициями российских регионов
- оцените комфорт электросудна: тихий ход без вибраций, панорамные салоны, открытая прогулочная палуба и кондиционирование
Организационные детали
О судне и правилах поездки
- На борту работает ресторан авторской кухни «Родные берега» с обслуживанием по меню
- Судно оборудовано панорамным остеклением, кондиционерами, современной медиасистемой и санузлами
- На борт нельзя проносить еду и напитки. Также мы не перевозим животных (кроме собак-поводырей), велосипеды и крупногабаритный багаж
- Складные детские коляски и инвалидные кресла допускаются, при необходимости экипаж поможет с посадкой
в пятницу, субботу и воскресенье в 13:00, 15:00, 17:00, 19:00 и 21:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Дети до 5 лет
|Бесплатно
|Детский 6–12 лет
|1500 ₽
|Стандарт полный
|2200 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На причале «Парк Горького-2»
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу, субботу и воскресенье в 13:00, 15:00, 17:00, 19:00 и 21:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 130 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
ВодоходЪ — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 574 туристов
Мы крупнейшая судоходная компания и туристический оператор России. Организуем круизы с посещением самых интересных городов и уголков страны, а также путешествия в труднодоступные регионы: круизы по Енисею и круглогодичный экспедиционный тур
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