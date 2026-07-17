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Речная прогулка по центру Москвы от причала Киевский до парка Зарядье

Классический маршрут вдоль главных достопримечательностей столицы
Культурный, исторический и деловой центр Москвы — 3 в 1 для вас на этой теплоходной прогулке! На комформтабельном двухпалубном судне вы с нового ракурса посмотрите на столичную архитектуру разных веков, отдохнёте от суеты и сделаете открыточные фото.
Речная прогулка по центру Москвы от причала Киевский до парка Зарядье
Речная прогулка по центру Москвы от причала Киевский до парка Зарядье
Речная прогулка по центру Москвы от причала Киевский до парка Зарядье

Описание экскурсии

Маршрут

Причал «Киевский» — Новодевичий монастырь — МГУ — Стадион «Лужники» — Воробьёвы горы — Парк Горького — Крымский мост — Парк искусств «Музеон» — Памятник Петру Первому — Храм Христа Спасителя — Театр эстрады — Московский Кремль — Собор Василия Блаженного — Парк «Зарядье» — Парящий мост — Причал «Китай-город/Устьинский»

Организационные детали

  • Продолжительность 1 ч 15 мин
  • Прогулка проходит на двухпалубном теплоходе «Прага» или «Вдохновение». На судне есть туалет, работает кафе-бар
  • Прогулка доступна для гостей с велосипедами и детскими колясками
  • Нельзя проносить на борт еду и безолкогольные напитки; можно свой алкоголь (кроме пива) из расчёта 1 бутылка крепкого алкоголя на 2 персоны (при наличии чека из магазина). Посуда на теплоходе не предоставляется

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Детский, с 6 до 12 лет, в одну сторону до Китай-города590 ₽
Взрослый, В одну сторону до Китай-города790 ₽
Детский, до 6 лет10 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На причале «Киевский»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 99 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Прогулки на теплоходах
Прогулки на теплоходах — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 18240 туристов
Мы организуем водные экскурсии и речные теплоходные прогулки в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Такие программы — отличная возможность увидеть с воды главные символы трёх столиц. На комфортабельных теплоходах вы пройдёте
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мимо Московского Кремля и небоскрёбов Москва-Сити, Зимнего дворца и разводных мостов, Казанского кремля и волжских просторов. Наши причалы расположены в центре, в самых удобных местах для жителей и гостей трёх городов.

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