Культурный, исторический и деловой центр Москвы — 3 в 1 для вас на этой теплоходной прогулке! На комформтабельном двухпалубном судне вы с нового ракурса посмотрите на столичную архитектуру разных веков, отдохнёте от суеты и сделаете открыточные фото.
Описание экскурсии
Маршрут
Причал «Киевский» — Новодевичий монастырь — МГУ — Стадион «Лужники» — Воробьёвы горы — Парк Горького — Крымский мост — Парк искусств «Музеон» — Памятник Петру Первому — Храм Христа Спасителя — Театр эстрады — Московский Кремль — Собор Василия Блаженного — Парк «Зарядье» — Парящий мост — Причал «Китай-город/Устьинский»
Организационные детали
- Продолжительность 1 ч 15 мин
- Прогулка проходит на двухпалубном теплоходе «Прага» или «Вдохновение». На судне есть туалет, работает кафе-бар
- Прогулка доступна для гостей с велосипедами и детскими колясками
- Нельзя проносить на борт еду и безолкогольные напитки; можно свой алкоголь (кроме пива) из расчёта 1 бутылка крепкого алкоголя на 2 персоны (при наличии чека из магазина). Посуда на теплоходе не предоставляется
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Детский, с 6 до 12 лет, в одну сторону до Китай-города
|590 ₽
|Взрослый, В одну сторону до Китай-города
|790 ₽
|Детский, до 6 лет
|10 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На причале «Киевский»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 99 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Прогулки на теплоходах — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 18240 туристов
Мы организуем водные экскурсии и речные теплоходные прогулки в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Такие программы — отличная возможность увидеть с воды главные символы трёх столиц. На комфортабельных теплоходах вы пройдёте
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