Экскурсии на 8 марта

Найдено 15 экскурсий в категории «Экскурсии на 8 марта» в Москве, цены от 990 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Секретная Москва: прогулка с фотографом по Китай-городу
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
137 отзывов
Секретная Москва: Китай-город с фотографом
Исследуйте уникальные уголки Китай-города и сохраните воспоминания на профессиональных фотографиях
Начало: Метро Китай-город
9 июня в 14:00
10 июня в 12:00
61005 490 за всё до 4 чел.
На частном катере по Москве-реке
🚤 На катере
скидка
10%
Индивидуальная
1 час
34 отзыва
На частном катере по Москве-реке
Прокатиться на скоростном катере с капитаном и полюбоваться столицей с воды
Начало: На причале Лужники Центральный
Сегодня в 23:30
9 июня в 17:30
1777716 000 за всё до 7 чел.
Прогулка по Пушкинскому музею. Галерея импрессионистов
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
14 отзывов
Экскурсия по Пушкинскому музею: Импрессионизм и его влияние
Погрузитесь в мир импрессионизма с экскурсией по Пушкинскому музею. Откройте для себя, как это направление изменило искусство
Начало: М. Кропоткинская
13 июня в 11:30
14 июня в 11:00
6 700 за всё до 5 чел.
Московские адреса любви
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
21 отзыв
Московские адреса любви
Погрузиться в самые яркие любовные истории прошлого на центральных улочках города
Начало: В районе метро Маяковская
Завтра в 16:30
15 июня в 16:30
4 000 за всё до 5 чел.
Прогулка на катере без капитана по Москве-реке
🚤 На катере
Индивидуальная
1.5 часа
54 отзыва
Популярное предложение
Прогулка на катере без капитана по Москве-реке
Начало: Коломенская ул., 2 (м. Нагатинский Затон)
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 22:30
Сегодня в 21:45
Завтра в 09:30
11 990 за всё до 4 чел.
Прогулка на индивидуальном катере по центру Москвы
🚤 На катере
Индивидуальная
2 часа
11 отзывов
Прогулка на индивидуальном катере по центру Москвы
Начало: Москва, ул. Коломенская 2 (м. «Нагатинский затон»)
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 22:30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
24 000 за всё до 7 чел.
Зарядье «+ медиа-аттракцион» Полёт над …
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
19 отзывов
Зарядье «+ медиа-аттракцион» Полёт над …
Начало: НА ПЛАТФОРМЕ станции метро «Площадь революции»
Расписание: вторник 11-30, воскресенье 12-30
16 июня в 12:30
18 июня в 11:30
от 2 100 за человека
Аудиоэкскурсия «Нескучный Парк Горького»: фотопрогулка по главному парку столицы
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
2 отзыва
Аудиоэкскурсия «Нескучный Парк Горького»: фотопрогулка по главному парку столицы
Начало: Крымский Вал, 9
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
990 за человека
Тайны московских особняков и кофепитие в «Замке масонов»
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
8 отзывов
Тайны московских особняков: путешествие в прошлое и кофе в легендарном Замке
Исследуйте скрытые уголки Москвы, открывая истории знатных домов и тайные знаки, завершая кофепитием в атмосфере масонства
Начало: У метро Белорусская
10 июня в 09:00
12 июня в 19:00
7 500 за всё до 4 чел.
Вера, власть и криминал у Петровских ворот
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Вера, власть и криминал у Петровских ворот
Начало: Станция метро Трубная, выход 2
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
5 000 за всё до 6 чел.
История моды на улицах Москвы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
История моды на улицах Москвы
Прогулка по центру города про стиль: персоналии, события и связь с архитектурой
Начало: В районе метро Охотный ряд
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
10 000 за всё до 4 чел.
По вечерней Москве - с актрисой
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
По вечерней Москве - с актрисой
Погрузиться в мир иллюминации, узнать историю освещения города и открыть секреты Старой Москвы
Начало: В районе метро Охотный ряд
14 июня в 16:00
15 июня в 16:00
8 000 за всё до 7 чел.
Mosca italiana в пределах Бульварного кольца
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
5 отзывов
Mosca italiana в пределах Бульварного кольца
Как небезызвестные итальянцы меняли облик Москвы: красивый маршрут и рассказы
Начало: Рядом с метро Кузнецкий Мост
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
11 000 за всё до 5 чел.
Закулисные страсти театральной Москвы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
Закулисные страсти театральной Москвы
Услышать яркие истории о людях и сцене на прогулке по центральным улочкам
Начало: на Театральной площади
12 июня в 10:00
17 июня в 10:00
7 000 за всё до 6 чел.
Stand-up экскурсия по арбатским дворам с диктором ТВ, YouTube
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Stand-up экскурсия по арбатским дворам с диктором ТВ, YouTube
Начало: У павильона станции метро Кропоткинская
Расписание: пятница до 17.00, суббота выходной
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
1 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    6 июня 2024
    Секретная Москва: прогулка с фотографом по Китай-городу
    Супер экскурсия!!! Очень познавательно. Гиду Ольге огромная благодарность за интересные факты из истории, лёгкий и удобный маршрут, отличное настроение, яркие впечатления. Нашей семье очень понравилось. Спасибо!!!
  • М
    Мила
    4 июня 2024
    На частном катере по Москве-реке
    все отлично прошло! эмоции замечательные! забронировала экстренно день в день, так как именинница очень захотела покататься на катере или яхте
    читать дальше

    без посторонних людей. скорость прекрасная, всё красиво! выбрали время 21:00 чтобы застать и свет и огни в темноте, угадали. по необходимости будем обращаться именно сюда! спасибо 🤝 рекомендую 😊

    все отлично прошло! эмоции замечательные! забронировала экстренно день в день, так как именинница очень захотела покататьсявсе отлично прошло! эмоции замечательные! забронировала экстренно день в день, так как именинница очень захотела покататься
  • Д
    Дарья
    3 июня 2024
    Московские адреса любви
    Татьяна, спасибо за прогулку! нам понравилось. Непринужденная атмосфера, животрепещущие истории. Отлично подошло для девичьего дня рождения)
  • М
    Марина
    2 июня 2024
    На частном катере по Москве-реке
    Ну разве это катер? Это шикарная мини яхта!!!!! Внимательный и обаятельный капитан, великолепный маршрут, веселая музыка и чудесное настроение!!!!! Благодарю за самую лучшую прогулку по Москва реке!!!
  • Д
    Давид
    2 июня 2024
    На частном катере по Москве-реке
    Все прошло прекрасно, всем рекомендую!
  • Е
    Екатерина
    2 июня 2024
    Секретная Москва: прогулка с фотографом по Китай-городу
    Были с мужем и дочкой 17 лет. Всем очень понравилось! Подача материала живая, узнали много "спрятанных" мест, время прошло не заметно. Ну и конечно же на память остались прекрасные фотографии) 👍
  • Е
    Екатерина
    27 мая 2024
    Секретная Москва: прогулка с фотографом по Китай-городу
    Иван- это просто непревзойденный рассказчик! Время пролетело так быстро и незаметно. Всех знакомых уже призвала посетить эту экскурсию))) Особенно понравилось,
    читать дальше

    что все излагалось так легко, доступно, с юмором. Иван не ленился и рассказывал интересные факты о местах, которые были вне нашего маршрута, просто, потому что они всплывали вдруг в разговоре. Спасибо огромное! Учитывая, как он проводил фотосъемку, я в нетерпении жду фотографий в полной уверенности, что они будут великолепны!

  • Ю
    Юлия
    20 мая 2024
    Московские адреса любви
    Прекрасная экскурсия, содержательная. Оптимальный пеший маршрут. Погода способствовала романтическому настрою. Схема "а не стоит ли нам жить как Брики" уже и не кажется такой плохой))))
    Прекрасная экскурсия, содержательная. Оптимальный пеший маршрут. Погода способствовала романтическому настрою. Схема "а не стоит ли намПрекрасная экскурсия, содержательная. Оптимальный пеший маршрут. Погода способствовала романтическому настрою. Схема "а не стоит ли намПрекрасная экскурсия, содержательная. Оптимальный пеший маршрут. Погода способствовала романтическому настрою. Схема "а не стоит ли намПрекрасная экскурсия, содержательная. Оптимальный пеший маршрут. Погода способствовала романтическому настрою. Схема "а не стоит ли нам
  • Э
    Эльмира
    18 мая 2024
    Московские адреса любви
    Просто суперская экскурсия! А Татьяна мегакрутая 😍! Были на экскурсии, получили огромное удовольствие! Хочется снова идти и идти! Настроение прекрасное, обсуждаем, смотрим теперь, какие еще экскурсии посетить! Спасибо большущее Татьяне! Очень интересный, насыщенный материал, и очень эффектная подача ✌️👍
  • С
    Сергей
    18 мая 2024
    Прогулка на катере без капитана по Москве-реке
    Очень советую к посещению! Очень грамотные и вежливые ребята проводили инстркутаж

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Экскурсии на 8 марта»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 15
  1. Секретная Москва: прогулка с фотографом по Китай-городу
  2. На частном катере по Москве-реке
  3. Прогулка по Пушкинскому музею. Галерея импрессионистов
  4. Московские адреса любви
  5. Прогулка на катере без капитана по Москве-реке
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Экскурсии на 8 марта" можно забронировать 15 экскурсий и билетов от 990 до 24 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 327 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Купите самую интересную из 15 экскурсий в Москве на 2024 год по теме «Экскурсии на 8 марта», 327 ⭐ отзывов, цены от 990₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам