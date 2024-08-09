Хотите гуляя по городу начать подмечать необычные элементы зданий, «блеснуть» знаниями перед друзьями или родственниками, но не знаете как это осуществить? Тогда эта экскурсия для вас! Приглашаю в архитектурно-историческое путешествие по стрелке Болотного острова.
На прогулке мы познакомимся с уникальным кварталом в самом сердце столицы, который впитал в себя атмосферу самых разных эпох.
На прогулке мы познакомимся с уникальным кварталом в самом сердце столицы, который впитал в себя атмосферу самых разных эпох.
Ближайшие даты:
Время начала: 13:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает: Мы увидим такие известные объекты как: фабрика Эйнемъ (Красный октябрь), Дом на набережной, ГЭС-2 и несколько необычных, малоизвестных мест. Каждый объект создан в своём неповторимом стиле. Исследуя эти жемчужины зодчества, вы научитесь различать основные архитектурные течения города с 17 по 21 век. Нас ждёт:
• 7 эпох • 7 стилей • 7 чудес острова которого не найти на картах Во время экскурсии мы:
- Проделаем путь от русского узорочья и барокко до постмодернизма и хайтека, и узнаем, что всё это значит.
- Увидим, как архитекторы разных времён делали отсылки друг на друга.
- Разберёмся, существует ли тайный подземный ход в Кремль.
- Узнаем, почему центр Москвы — это болото, и как оно возникло.
- Выясним, правда ли, что в скором времени хипстеры отнимут заводы у рабочих. Эта экскурсия является неким архитектурным ликбезом. На прогулке я рассказываю об архитектурных терминах буквально на пальцах и простым языком. Помимо истории мы затронем и современность, увидим как преображается исторический квартал в наши дни.
См. расписание.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 000 ₽
|Льготный (школьники, студенты, пенсионеры и люди с ограниченными возможностями)
|1 000 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Фабрика Красный Октябрь
- Палаты XVII в
- ГЭС-2
- К/т Ударник
- Дом на набережной и многое другое
Что включено
- Экскурсионная программа, услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: М. Кропоткинская
Завершение: Большой Каменный мост
Когда и сколько длится?
Когда: См. расписание.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- Спасибо за бронирование! Место встречи: на улице
- У выхода №2
- М. Кропоткинская
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Влад
9 авг 2024
Приятная экскурсия. Нельзя не отдать должного интеллигентному гиду Максиму и его интересным рассказам об истории острова, ярких представителей, архитектурных стилях и их особенностях. Но даже сама прогулка в компании знающего
Е
Екатерина
15 июл 2024
Прекрасный экскурсовод! Комфортный темп передвижения, на улице было выше +39°, и Максим нас прятал в тенёк по возможности:) Очень интересный маршрут, я там гуляла несколько раз сама, но не догадалась заглядывать в такие уголки. Помимо распечатанных фотографий, планов и картинок Максим принёс настоящий изразец!
И
Иван
30 июн 2024
Хорошо подобран материал, спасибо!
А
Анастасия
30 июн 2024
Увлекательная экскурсия, спасибо большое! Не затянуто, интересно. Очень милый экскурсовод. Мы узнали новые факты о конструкции исторических зданий, о которых раньше даже не задумывались.
Д
Дарья
10 мая 2024
Замечательная экскурсия! Окунулись в путешествие по красивому острову Балчуг. Интереснейший рассказ живым и доступным языком, узнали множество новых фактов о казалось бы знакомых объектах.
Н
Наталия
12 апр 2024
Отличная экскурсия. Много узнали нового и интересного. Максим молодец! Ждём от него новых маршрутов!
Входит в следующие категории Москвы
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