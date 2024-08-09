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Хотите гуляя по городу начать подмечать необычные элементы зданий, «блеснуть» знаниями перед друзьями или родственниками, но не знаете как это осуществить? Тогда эта экскурсия для вас! Приглашаю в архитектурно-историческое путешествие по стрелке Болотного острова.



На прогулке мы познакомимся с уникальным кварталом в самом сердце столицы, который впитал в себя атмосферу самых разных эпох.