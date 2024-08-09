Семь чудес острова Балчуг

Хотите гуляя по городу начать подмечать необычные элементы зданий, «блеснуть» знаниями перед друзьями или родственниками, но не знаете как это осуществить? Тогда эта экскурсия для вас! Приглашаю в архитектурно-историческое путешествие по стрелке Болотного острова.

На прогулке мы познакомимся с уникальным кварталом в самом сердце столицы, который впитал в себя атмосферу самых разных эпох.
5
6 отзывов
Семь чудес острова Балчуг
Семь чудес острова Балчуг
Семь чудес острова Балчуг
Ближайшие даты:
Время начала: 13:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает: Мы увидим такие известные объекты как: фабрика Эйнемъ (Красный октябрь), Дом на набережной, ГЭС-2 и несколько необычных, малоизвестных мест. Каждый объект создан в своём неповторимом стиле. Исследуя эти жемчужины зодчества, вы научитесь различать основные архитектурные течения города с 17 по 21 век. Нас ждёт:

• 7 эпох • 7 стилей • 7 чудес острова которого не найти на картах Во время экскурсии мы:

  • Проделаем путь от русского узорочья и барокко до постмодернизма и хайтека, и узнаем, что всё это значит.
  • Увидим, как архитекторы разных времён делали отсылки друг на друга.
  • Разберёмся, существует ли тайный подземный ход в Кремль.
  • Узнаем, почему центр Москвы — это болото, и как оно возникло.
  • Выясним, правда ли, что в скором времени хипстеры отнимут заводы у рабочих. Эта экскурсия является неким архитектурным ликбезом. На прогулке я рассказываю об архитектурных терминах буквально на пальцах и простым языком. Помимо истории мы затронем и современность, увидим как преображается исторический квартал в наши дни.

См. расписание.

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 000 ₽
Льготный (школьники, студенты, пенсионеры и люди с ограниченными возможностями)1 000 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Фабрика Красный Октябрь
  • Палаты XVII в
  • ГЭС-2
  • К/т Ударник
  • Дом на набережной и многое другое
Что включено
  • Экскурсионная программа, услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: М. Кропоткинская
Завершение: Большой Каменный мост
Когда и сколько длится?
Когда: См. расписание.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
  • Спасибо за бронирование! Место встречи: на улице
  • У выхода №2
  • М. Кропоткинская
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
В
9 авг 2024
Приятная экскурсия. Нельзя не отдать должного интеллигентному гиду Максиму и его интересным рассказам об истории острова, ярких представителей, архитектурных стилях и их особенностях. Но даже сама прогулка в компании знающего
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собеседника по периметру Балчуга подействовала благотворно. А его знаковые места - будь то Никольская церковь, экс-"Красный Октябрь", ГЭС 2 или даже пиар-чудо "Большая глина #4" - утвердили для меня незабываемость этого вечера на острове)

Е
15 июл 2024
Прекрасный экскурсовод! Комфортный темп передвижения, на улице было выше +39°, и Максим нас прятал в тенёк по возможности:) Очень интересный маршрут, я там гуляла несколько раз сама, но не догадалась заглядывать в такие уголки. Помимо распечатанных фотографий, планов и картинок Максим принёс настоящий изразец!
И
30 июн 2024
Хорошо подобран материал, спасибо!
А
30 июн 2024
Увлекательная экскурсия, спасибо большое! Не затянуто, интересно. Очень милый экскурсовод. Мы узнали новые факты о конструкции исторических зданий, о которых раньше даже не задумывались.
Д
10 мая 2024
Замечательная экскурсия! Окунулись в путешествие по красивому острову Балчуг. Интереснейший рассказ живым и доступным языком, узнали множество новых фактов о казалось бы знакомых объектах.
Н
12 апр 2024
Отличная экскурсия. Много узнали нового и интересного. Максим молодец! Ждём от него новых маршрутов!

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