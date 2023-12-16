Окунуться в царство игрушек и поймать волшебное настроение в Главном Детском с его яркими огнями — да это не экскурсия, а просто праздник какой-то! Где ещё вы увидите столько красочных декораций? Когда ещё вашему малышу можно будет переворошить в магазине все игрушки, сфотографироваться в распределяющей шляпе и услышать историю создания LEGO? А на память о прогулке у вас останутся яркие кадры от опытного фотографа.