Семейная фотопрогулка по Центральному Детскому Магазину

Индивидуальная фото-прогулка в Москве

Погрузиться в мир детства и получить профессиональные живые фото

Окунуться в царство игрушек и поймать волшебное настроение в Главном Детском с его яркими огнями — да это не экскурсия, а просто праздник какой-то! Где ещё вы увидите столько красочных декораций? Когда ещё вашему малышу можно будет переворошить в магазине все игрушки, сфотографироваться в распределяющей шляпе и услышать историю создания LEGO? А на память о прогулке у вас останутся яркие кадры от опытного фотографа.
Семейная фотопрогулка по Центральному Детскому Магазину
Семейная фотопрогулка по Центральному Детскому Магазину
Семейная фотопрогулка по Центральному Детскому Магазину
Семейная фотопрогулка по Центральному Детскому Магазину
Семейная фотопрогулка по Центральному Детскому Магазину
Семейная фотопрогулка по Центральному Детскому Магазину
Семейная фотопрогулка по Центральному Детскому Магазину
Семейная фотопрогулка по Центральному Детскому Магазину
Ближайшие даты:
16
дек
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Описание

Что вас ожидает

  • Начнём прогулку на Никольской улице. Полюбуемся историческими зданиями и новогодним декором.
  • Дойдём до легендарного детского магазина на Лубянке. В тепле и сказочной атмосфере вы услышите удивительную историю создания конструктора LEGO — от деревянных игрушек до современной робототехники.
  • Любители фильмов про Гарри Поттера смогут почувствовать себя настоящими чародеями — взмахнуть волшебной палочкой и примерить распределяющую шляпу.
  • Фотограф-гид сделает для вас яркие тёплые фото-воспоминания о прогулке.

Организационные детали

  • Вы получите около 30 обработанных фото на почту в течение 5 дней после прогулки.
  • Экскурсию можно провести и для большего количества человек. Доплата составит 1000 руб. /чел.
  • Фотопрогулку для вас проведу я или другой опытный гид-фотограф из нашей команды.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
около метро «Лубянка»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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