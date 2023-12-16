Погрузиться в мир детства и получить профессиональные живые фото
Окунуться в царство игрушек и поймать волшебное настроение в Главном Детском с его яркими огнями — да это не экскурсия, а просто праздник какой-то! Где ещё вы увидите столько красочных декораций? Когда ещё вашему малышу можно будет переворошить в магазине все игрушки, сфотографироваться в распределяющей шляпе и услышать историю создания LEGO? А на память о прогулке у вас останутся яркие кадры от опытного фотографа.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
- Начнём прогулку на Никольской улице. Полюбуемся историческими зданиями и новогодним декором.
- Дойдём до легендарного детского магазина на Лубянке. В тепле и сказочной атмосфере вы услышите удивительную историю создания конструктора LEGO — от деревянных игрушек до современной робототехники.
- Любители фильмов про Гарри Поттера смогут почувствовать себя настоящими чародеями — взмахнуть волшебной палочкой и примерить распределяющую шляпу.
- Фотограф-гид сделает для вас яркие тёплые фото-воспоминания о прогулке.
Организационные детали
- Вы получите около 30 обработанных фото на почту в течение 5 дней после прогулки.
- Экскурсию можно провести и для большего количества человек. Доплата составит 1000 руб. /чел.
- Фотопрогулку для вас проведу я или другой опытный гид-фотограф из нашей команды.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- около метро «Лубянка»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 1034 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Александра, я фотограф-гид из Москвы. Также работаю в Анталье. Окончила магистратуру по культурологии, изучаю историю Москвы, её архитектуру и профессионально фотографирую в красивых локациях города. Я работаю совместно с командой фотогидов: прогулку проведу я либо другой гид из команды. На наших экскурсиях в Москве и Анталье мы создаём приятную и дружественную атмосферу и помогаем при позировании.
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