Вы когда-нибудь задумывались, что под огромным стадионом может находится бункер? Это настоящая реальность.



В советский период по всей Москве появлялись бункеры.



Оттуда шло управление войсками.



Один из них был замаскирован под огромный стадион.



С нами вы отправитесь на прогулку по подземным лабиринтам, познакомитесь с историей создания бункера и узнаете больше о событиях Второй Мировой войны. .