Тайны старого стадиона

4
1 отзыв
Вы когда-нибудь задумывались, что под огромным стадионом может находится бункер? Это настоящая реальность.

В советский период по всей Москве появлялись бункеры.

Оттуда шло управление войсками.

Один из них был замаскирован под огромный стадион.

С нами вы отправитесь на прогулку по подземным лабиринтам, познакомитесь с историей создания бункера и узнаете больше о событиях Второй Мировой войны. .
Тайны старого стадиона
Тайны старого стадиона
Тайны старого стадиона
Тайны старого стадиона
Тайны старого стадиона
Тайны старого стадиона
Тайны старого стадиона

Что вы увидите 🤩

  • станцию метро "Партизанская"
  • довоенный стадион
  • танковый ангар
  • бункер Сталина
экскурсия в настоящий бункер Сталина в Измайлове с посещением довоенного стадиона, танкового ангара и просмотром кадров восстановленной кинохроники
🚩 Начало: на станции «Партизанская» (у памятника партизанам)
🏁 Место завершения: бункер Сталина (ул. . д80)
 Что входит
  • пешеходная экскурсия по пути к бункеру, расположенному под старым, довоенным стадионом
  • посещение стадиона
  • рассказ о строительстве стадиона и бункера
  • посещение танкового ангара
  • просмотр кадров восстановленной кинохроники
  • экскурсия по помещениям военного бункера.
 Что не входит
  • Проезд до музея
Время проведения: начало в 14-30 еженедельно по субботам
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать все доступные даты
Алла В.
Алла В.
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Алла В. проводит ещё 11 экскурсий

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