Что вы увидите 🤩
станцию метро "Партизанская"
довоенный стадион
танковый ангар
бункер Сталина
экскурсия в настоящий бункер Сталина в Измайлове с посещением довоенного стадиона, танкового ангара и просмотром кадров восстановленной кинохроники
🚩 Начало:
на станции «Партизанская» (у памятника партизанам)
🏁 Место завершения:
бункер Сталина (ул. . д80)
Что входит
пешеходная экскурсия по пути к бункеру, расположенному под старым, довоенным стадионом
посещение стадиона
рассказ о строительстве стадиона и бункера
посещение танкового ангара
просмотр кадров восстановленной кинохроники
экскурсия по помещениям военного бункера.
Что не входит
Проезд до музея
Время проведения:
начало в 14-30 еженедельно по субботам
Это групповая экскурсия
, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Вы можете
задать гиду вопросы об экскурсии
до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Условия возврата:
при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Алла В.
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