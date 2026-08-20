Арбат — главная туристическая улица страны: в сувенирных продают матрёшек, художники рисуют прохожих, уличные музыканты издеваются над хитами своих кумиров.
Что здесь может удивить? На самом деле, многое! По атмосферным тихим переулкам мы проникнем в секретный сад, заглянем в окна дома с призраками, где снимали «Битву экстрасенсов». А ещё разберёмся, кто более крутой художник — Василий Поленов или Виктор Цой.
Что здесь может удивить? На самом деле, многое! По атмосферным тихим переулкам мы проникнем в секретный сад, заглянем в окна дома с призраками, где снимали «Битву экстрасенсов». А ещё разберёмся, кто более крутой художник — Василий Поленов или Виктор Цой.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- памятник Николаю Гоголю.
- Музей шахмат.
- памятник Михаилу Шолохову.
- сквер «Экология».
- особняк коллекционера Щукина.
- дом Пороховщикова.
- Театр имени Вахтангова.
- дом с рыцарями.
- стену Цоя.
- здание МИД России.
- дом архитектора Мельникова.
- памятник Булату Окуджаве.
- храм Спаса Преображения на Песках.
- памятник Александру Пушкину.
И узнаете:
- какие необычные истории связаны с Гоголем и Пушкиным.
- где на Арбате искать один из самых странных памятников.
- в каком доме, по городским легендам, встречаются призраки и почему сюда приезжала съёмочная группа «Битвы экстрасенсов».
- во что вкладывали деньги состоятельные московские купцы.
- какой могла бы быть московская жилая архитектура, если бы история пошла другим путём.
- кто оставил более заметный след в художественной истории района — Василий Поленов или Виктор Цой.
Организационные детали
- Чтобы не упустить ни одного факта и ни одной шутки, вы получите радиогиды и наушники.
- При несильном дожде выдаём дождевики, а при температуре ниже –12°C экскурсия отменяется. Вы можете перенести бронь на другой день или оформить возврат.
- По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате — детали уточняйте в переписке.
- Если гости находятся в алкогольном опьянении, мы оставляем за собой право не допустить к экскурсии.
- С вами будет гид-комик из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|1490 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Арбатская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 10663 туристов
Наша команда — это уникальное стендап-комьюнити, которое не только позволяет ощутить на себе взрывной юмор и познакомиться с популярными комиками, но и становится проводником в мир истории и культуры. Наши гиды — это не просто люди, читающие скучные лекции, а настоящие комики, которые умеют зажечь и удивить своими рассказами.
Входит в следующие категории Москвы
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