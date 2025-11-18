Готовы к уютному городскому приключению? Вместе мы отправимся гулять по Арбату — улице, где каждый метр дышит историей и тайнами. Рассмотрим загадочные дома, встретим рыцарей на страже, найдём исчезнувшие площадки и даже место рождения Чебурашки. Вы погрузитесь в местные легенды и обнаружите тот самый «Московский дворик» с картины Поленова.

Описание экскурсии

Вместе мы узнаем:

чем известна коварная китайская принцесса

куда исчезла «Собачья площадка»

сколько рыцарей уже много лет охраняют один дом

где родились Чебурашка и его верный друг

А ещё найдём необычный дом и решим, на что он похож.

Кому подойдёт экскурсия

Наша авторская программа подойдёт детям и взрослым, москвичам и гостям столицы. Интересно будет тем, кто только открывает для себя этот удивительный уголок Москвы, и тем, кто гуляет по Арбату не впервые.

Организационные детали