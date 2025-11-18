Готовы к уютному городскому приключению? Вместе мы отправимся гулять по Арбату — улице, где каждый метр дышит историей и тайнами.
Рассмотрим загадочные дома, встретим рыцарей на страже, найдём исчезнувшие площадки и даже место рождения Чебурашки. Вы погрузитесь в местные легенды и обнаружите тот самый «Московский дворик» с картины Поленова.
Описание экскурсии
Вместе мы узнаем:
- чем известна коварная китайская принцесса
- куда исчезла «Собачья площадка»
- сколько рыцарей уже много лет охраняют один дом
- где родились Чебурашка и его верный друг
А ещё найдём необычный дом и решим, на что он похож.
Кому подойдёт экскурсия
Наша авторская программа подойдёт детям и взрослым, москвичам и гостям столицы. Интересно будет тем, кто только открывает для себя этот удивительный уголок Москвы, и тем, кто гуляет по Арбату не впервые.
Организационные детали
- Экскурсия проходит пешком, длина Арбата около 1 км
- Материал подходит для путешественников любого возраста
- Экскурсию с интерактивными элементами для вас проведёт один из чутких гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Арбат
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 280 туристов
Мы предлагаем семейные экскурсии по улицам и паркам Москвы, по музеям и актуальным выставкам. Программы проводит детский экскурсовод, автор семейных, детских, подростковых программ и педагог-психолог. На наших экскурсиях дети и взрослые могут узнать много нового в доступной, интересной и интерактивной форме.
