Речная прогулка «Зажигательное Disco» с музыкальным сопровождением
Насладиться световыми эффектами, любимыми хитами и ужином на борту теплохода
Отправляйтесь в речной круиз с дискотекой и ужином на борту белоснежного теплохода! Вы проплывёте по центру города, насладитесь плеском волн и световыми эффектами, услышите популярные хиты разных лет и попробуете блюда европейской кухни. Идеальное сочетание релакса и атмосферы ночного клуба!
Описание мастер-класса
На борту белоснежного теплохода вас ждут:
самые популярные танцевальные хиты разных лет
качественный звук и свет
специальная подсветка, создающая атмосферу ночного клуба
ресторан с европейской кухней
На теплоходе две палубы: нижняя для танцев, а верхняя — для спокойного отдыха. Благодаря хорошему обзору вы не пропустите самые завораживающие виды вечерней Москвы. У вас будет возможность посмотреть достопримечательности, послушать хорошую музыку и потанцевать. Количество мест строго ограничено.
Маршрут
Причал «Киевский» (посадка) — Новодевичий монастырь — Стадион «Лужники» — Воробьёвы горы — Нескучный Сад — Парк им. Горького — Крымский мост — Памятник Петру Первому — Храм Христа Спасителя — Московский Кремль — Собор Василия Блаженного — Ландшафтный парк «Зарядье» — Высотка на Котельнической набережной — Краснохолмский мост — Дом музыки — Автозаводский мост — Полуостров ЗИЛ — Нагатинский метромост — Южный речной вокзал — Причал «Кленовый бульвар» (высадка)
Организационные детали
Прогулка проходит на теплоходе «Фортуна» или «Романтика»
Сопровождение гида не предполагается
Можно взять с собой велосипед
На борт нельзя приносить любую еду и напитки (в том числе алкогольные) и брать с собой животных
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость мастер-класса
Тариф
Стоимость
Взрослый, с 12 лет, ПН, ВТ, СР, ЧТ
790 ₽
Детский, с 6 лет, ПН, ВТ, СР, ЧТ
590 ₽
Взрослый, с 12 лет, ПТ, СБ—ВС
990 ₽
Детский, с 6 лет, ПТ, СБ—ВС
790 ₽
Дети до 5 лет, Билет без посадочного места
Бесплатно
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У причала «Киевский»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 150 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Прогулки на теплоходах — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 20353 туристов
Мы организуем водные экскурсии и речные теплоходные прогулки в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Такие программы — отличная возможность увидеть с воды главные символы трёх столиц. На комфортабельных теплоходах вы пройдёте читать дальшеуменьшить
мимо Московского Кремля и небоскрёбов Москва-Сити, Зимнего дворца и разводных мостов, Казанского кремля и волжских просторов. Наши причалы расположены в центре, в самых удобных местах для жителей и гостей трёх городов.
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