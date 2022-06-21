Квест-экскурсия по центру Москвы подходит как для туристов, так и для жителей столицы. Отправляйтесь на встречу со старой Москвой, её тайнами и малоизвестными достопримечательностями.

На Большой Полянке сохранились дворянские и купеческие усадьбы. На экскурсии вы по-настоящему ощутите атмосферу старинной Москвы — ведь дворики и закоулки города хранят в себе не меньше интересного, чем привычные достопримечательности.

Маршрут начинается недалеко от Кремля, у дома Пашкова. Вы прогуляетесь по улице Знаменка и отыщете старинные церкви. Затем по Большому Каменному мосту перейдёте на другой берег Москвы-реки и изучите дом для партийной элиты. Малый Каменный мост приведет Вас на улицу Большая Полянка, на которой расположены оригинальные доходные дома и усадьбы.

Прогуливаясь по знаменитой Большой Полянке и таинственным переулкам, вы увидите старинную аптеку и узнаете, где лечился Сергей Есенин, а также где живёт Глюкоза и какой недвижимостью владел Иосиф Кобзон. Вы пройдётесь по местам, где проезжал Пётр I, и найдёте церковь, построенную по его рисунку. Разгадаете загадку Староваганьковского холма и многие другие тайны, которые хранит атмосферная старая Москва.

Присоединяйтесь к квесту и посетите места, наполненные историей!

Как проходит аудиоэкскурсия

1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).

3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.

4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.

5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.

6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).