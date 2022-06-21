Тайны Большой Полянки: аудиоквест по центру Москвы

Тайны Большой Полянки

Тайны Большой Полянки: аудиоквест по центру Москвы
Тайны Большой Полянки: аудиоквест по центру Москвы
Тайны Большой Полянки: аудиоквест по центру Москвы
Тайны Большой Полянки: аудиоквест по центру Москвы
Тайны Большой Полянки: аудиоквест по центру Москвы
Тайны Большой Полянки: аудиоквест по центру Москвы

Что вас ожидает 🤩

  • Дом Пашкова, одно из красивейших зданий Москвы
  • Большой и Малый каменные мосты
  • Дом на Набережной, маленький город внутри большого
  • Григорьевская церковь
  • Дом-теремок, современное здание в стиле «русского узорочья»
  • Дом купца Игумнова и его страшный секрет
Квест-экскурсия по центру Москвы подходит как для туристов, так и для жителей столицы. Отправляйтесь на встречу со старой Москвой, её тайнами и малоизвестными достопримечательностями.
На Большой Полянке сохранились дворянские и купеческие усадьбы. На экскурсии вы по-настоящему ощутите атмосферу старинной Москвы — ведь дворики и закоулки города хранят в себе не меньше интересного, чем привычные достопримечательности.
Маршрут начинается недалеко от Кремля, у дома Пашкова. Вы прогуляетесь по улице Знаменка и отыщете старинные церкви. Затем по Большому Каменному мосту перейдёте на другой берег Москвы-реки и изучите дом для партийной элиты. Малый Каменный мост приведет Вас на улицу Большая Полянка, на которой расположены оригинальные доходные дома и усадьбы.
Прогуливаясь по знаменитой Большой Полянке и таинственным переулкам, вы увидите старинную аптеку и узнаете, где лечился Сергей Есенин, а также где живёт Глюкоза и какой недвижимостью владел Иосиф Кобзон. Вы пройдётесь по местам, где проезжал Пётр I, и найдёте церковь, построенную по его рисунку. Разгадаете загадку Староваганьковского холма и многие другие тайны, которые хранит атмосферная старая Москва.
Присоединяйтесь к квесту и посетите места, наполненные историей!

Как проходит аудиоэкскурсия

1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Захватывающие истории от местного жителя
  • Рекомендации мест, где можно поесть
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
  • Входной билет в музей Дома на Набережной оплачивается самостоятельно
Где начинаем и завершаем?
Начало: дом Пашкова, метро Боровицкая
Завершение: Большая Полянка, 58
Когда и сколько длится?
Когда: Вы можете выбрать любое удобное время, напишите его в комментарии
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. В течение часа после оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид.
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
  • Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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